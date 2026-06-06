Son dakika! ABD’nin saldırısına İran’dan sert yanıt: Ateşkesi ihlal ettiler

ABD ordusunun İran'a ait stratejik sahil gözetleme üslerini hedef almasının ardından Tahran'dan jet hızında misilleme açıklaması geldi: İran Dışişleri Bakanlığı, saldırıya meşru müdafaa kapsamında anında ve orantılı bir yanıt verildiğini duyurdu. İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika gelişmeler...
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun Sirik bölgesi ve Keşm Adası'ndaki sahil gözetleme ile radar tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı kınandı. Vurulan tesislerin, ülke sınırlarının ve uluslararası su yollarındaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamakla görevli olduğu belirtilerek, söz konusu eylemin ateşkesin açık bir ihlali ile İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı olduğu ifade edildi.
'MEŞRU MÜDAFAA ÇERÇEVESİNDE YANIT VERİLDİ'
ABD'nin bu eyleminin uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı hiçe saydığı vurgulanan açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde bu eyleme orantılı ve etkili bir yanıt verdiği, saldırganların hedeflerine ulaşmasına izin verilmediği kaydedildi. Washington yönetiminin bölgedeki tansiyonu düşürme niyetinde olmadığı belirtilerek, olası bir gerilimin tırmanmasından ve bu yasa dışı eylemlerin tüm sonuçlarından ABD hükümetinin sorumlu olacağı uyarısı yapıldı.
BÖLGE ÜLKELERİNE VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE ÇAĞRI
BM Şartı'nın 51'inci maddesi uyarınca İran'ın meşru müdafaa hakkına vurgu yapılan açıklamada, bölge ülkelerine de 'iyi komşuluk' ilkesi hatırlatıldı. Komşu ülkelerden, sınırlarının ve imkanlarının İran'a yönelik saldırgan eylemler için kullanılmasına izin vermemeleri talep edildi.
Bakanlık ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kurumlara seslenerek, ABD'nin bu ateşkes ihlaline ve yasa dışı eylemlerine karşı derhal etkili bir tepki göstermeleri, bölge ve dünya barışını tehdit eden bu adımların normalleşmesini engellemeleri çağrısında bulundu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı ve Körfez ülkelerine doğru İran tarafından fırlatılan çok sayıda balistik füze ile insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, İran tarafından Hürmüz Boğazı ve bölgedeki Körfez komşularına doğru fırlatılan çok sayıda balistik füze ile İHA'yı başarıyla engellediği belirtildi. İran'ın, CENTCOM tarafından Hürmüz Boğazı'na yönelen 4 adet tek yönlü taarruz İHA'sının düşürülmesinden saatler sonra Kuveyt ve Bahreyn'e 7 balistik füze fırlattığı bildirildi. İmha edilen İHA'ların bölgesel deniz trafiği için acil bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.
Olayların ardından ABD güçlerinin, deniz trafiğine yönelik olası yeni saldırılara karşı önlem almak amacıyla İran'ın Goruk bölgesi ile Keşm Adası'ndaki kıyı gözetleme radar tesislerini hedef aldığı aktarıldı.
İlk belirlemelere göre İran'ın ateşlediği 7 balistik füzeden 6'sının havada imha edildiği, yedinci füzenin ise planlanan hedefine ulaşamadığı kaydedildi. Açıklamada, şu ana kadar hiçbir ABD personelinin zarar görmediği ifade edilirken, İran'ın Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'na hasar verdiğine ilişkin iddialarının asılsız olduğu belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saat 01.30 sıralarında ABD ordusunun yönlendirmesiyle hareket eden 4 petrol tankerinin, defalarca yapılan uyarılara rağmen koordinasyon kurmadan Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla çıkmaya çalıştığı belirtildi. İkazların ardından tankerlerden birinin hedef alınarak durdurulduğu, diğer gemilerin ise geri dönmek zorunda kaldığı ifade edildi.
Saat 02.30 sıralarında da ABD'ye ait insansız hava araçlarının (İHA), Sirik ve Keşm Adası’nda bulunan iki haberleşme kulesini saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı. Açıklamada, ABD'nin bu eylemine karşılık verildiği vurgulanarak, “ABD ordusunun bu saldırganlığına derhal yanıt olarak; Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı, Devrim Muhafızları tarafından fırlatılan balistik füzelerin hedefi olmuştur” denildi.