SON DAKİKA... Antalya Aksu yangını enerjisi düşürüldü! Adana Kozan’da alevlerle mücadele 2. gününde: OGM son durumu paylaştı!

SON DAKİKA... Orman yangınları yine yeşil vatanımızı hedef aldı... Antalya, Adana ve Mersin illerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle giderek şiddetlenen yangınlara havadan ve karadan müdahale başladı. Orman Genel Müdürlüğü,Antalya Aksu, Antalya Kumluca, Mersin Bozyazı ilçelerindeki yangının enerjilerinin düşürüldüğünü açıkladı. Adana Kozan'da başlayan ve Aladağ ile İmamoğlu ilçelerine sıçrayan alevlerle mücadele 2. gününde de başladı.
İşte orman yangınları ile mücadele son durum...
OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yangınların enerjisini düşürdük. Antalya Aksu, Antalya Kumluca, Mersin Bozyazı, orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisini düşürdük. Yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Adana Kozan’da devam eden yangına ise aralıksız müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz, yangını bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla mücadele ediyor. Ağacıyla, kurduyla, kuşuyla; içinde barındırdığı sayısız canla yeşil vatan hepimizin ortak emaneti. Unutmayalım; bir kıvılcım yalnızca ağaçları değil, binlerce canın yuvasını da yok edebilir. Lütfen dikkatli olalım, orman yangınlarına sebep olmayalım" ifadelerine yer verildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını, İmamoğlu ve Aladağ ilçe sınırlarına kadar geldi. Yangında bir gün geride kalırken, havadan müdahale tekrardan başladı. Havadan müdahale ve yanan alanlar havadan görüntülendi.
Yangın, dün gece Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde çıktı. Şiddetli rüzgar sebebiyle yangın kısa sürede İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine kadar uzandı. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 4 TOMA, 58 arazöz, 24 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi, itfaiye ve 33 diğer araç olmak üzere toplam 154 araç 671 personel ile müdahale sürüyor.
Yangında bir gün geride kalırken, havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başladı. Ekiplerin karadan ve havada müdahalesi hız kesmeden devam ediyor.
Kozan ilçesi Topaç Mahallesi'ndeki orman yangını yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Alevlerin yerleşim alanına yaklaşmasıyla mahalle sakinleri ellerine kovaları alarak yangına müdahale etti. Vatandaşlar, kovalarla taşıdıkları suyu alevlerin üzerine dökerek yangının ilerlemesini engellemeye çalıştı. Alevlerin bazı noktalarda ciddi boyuta ulaşması üzerine traktörlerle yangının etrafı çevrilmeye çalışıldı. Mahalleli, evlerinin alevlere teslim olmaması için büyük çaba sarf etti.
Öte yandan, Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde devam eden orman yangınlarına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verildi.