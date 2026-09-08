SON DAKİKA... Antalya Aksu’daki orman yangını 2. gününde! Ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi devam ediyor: OGM son durumu açıkladı!

SON DAKİKA... Orman yangınları yine mavi vatanı hedef aldı. Antalya Serik, Adana Karaisalı, Kayseri Yahyalı ve Adana Feke de peş peşe orman yangını çıktı. Dün öğlen saatlerinde başlayan Antalya Aksu'daki yangına müdahale ikinci gününde de devam ederken Orman Genel Müdürlüğü alevlerle mücadeledeki son durumu açıkladı.
İşte devam eden orman yangınlarında son durum!
OGM "Antalya Serik, Adana Karaisalı, Kayseri Yahyalı ve Adana Feke de orman dışı alanlarda başlayan yangınları kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" açıklaması yaptı.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı ve Düzağaç mahallelerinde 2 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Doğanalanı ve Düzağaç mahallelerinde 2 farklı noktada sabahın erken saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlar nedeniyle bazı yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Jandarma ekipleri ise güvenlik gerekçesiyle bölgeye giden yolları trafiğe kapattı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mevkisinde saat 16.25'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına 866 personel, 149 arazöz, 7 TOMA , 25 iş makinesi, 54 araç ile müdahale ediliyor. Tehlike altındaki yerleşim yerlerinde vatandaşların ve canlıların tahliyesine yönelik çalışmaların yanı sıra AFAD Mobil Koordinasyon TIR’ı, mobil baz istasyonları ve Kızılay ikram araçları da sahada çalışmalarını sürdürüyor. Antalya milletvekilleri Aykut Kaya ve Aliye Coşar'ın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz çalışmaları yerinde inceledi.
ÖZDEMİR: RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA BÜYÜYEN BİR YANGIN VAR
Yangına ilişkin açıklama yapan Büşra Özdemir, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun, bugün saat 16.25’te itfaiye ekiplerimiz ilk ihbarı aldı Aksu Karaöz bölgesinden. Aslında buradaki tüm ekipler de bu büyük afetin, yangının güneye doğru atlamasını engellemek üzere buradalar. Yoğun bir rüzgar var, havayla da aslında şu an bir mücadele söz konusu. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen bir yangın var. Biz Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve ASAT ekiplerimizle tüm gücümüzle sahadayız” dedi.
‘TÜM İŞ MAKİNESİ, ARAÇ-GEREÇ VE PERSONELİMİZLE SAHADAYIZ’
Özdemir, “Yeni aldığımız itfaiye araçlarımızı trafik tescili bile yapılmamıştı daha plakasız olarak çıkardık. Tüm iş makinesi, araç gerecimizle, personelimizle AFAD koordinasyonunda yürüyen bu organizasyonda biz de sahadayız. Tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında olmaya ve bu büyük afeti önlemeye çalışıyoruz ama dediğim gibi şu an havayla, aslında rüzgarla da mücadele ediyoruz. Dileğimiz bir an önce kontrol altına almak, bu yangının güneye atlamasını engellemek. En azından vatandaşlarımıza güzel haber vermek. Serik’ten de bir haber geldi bu arada, orada da bir yangınımız başladı, oraya da araçlarımızı yönlendirdik. Dilerim daha büyük acılar, afetler yaşamayız. Antalya’mıza geçmiş olsun diyorum” diye konuştu. Diğer yandan, çevre illerden de söndürme çalışmalarına destek için ekipler yönlendirildi
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için ekipler çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Kamu kurumları ve belediyelerin yanı sıra özel firmalar da söndürme çalışmalarına iş makineleriyle destek verdi. Yangın bölgesine giden özel bir firmaya ait iş makinesi yol kenarında yan yattı. İş makinesinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Sarıabalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Özen, "Mahallemizde 3 yerde aynı anda yangın çıktı. Bütün yetkililer her türlü yardımı yaptı. Tüm kurumların yardımıyla biraz hafifledi. İnşallah tamamını bitireceğiz" dedi.
Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi'nin Yemişlitahta, Hacıveliler ve Çiftlik mevkilerinde eş zamanlı orman yangını çıktı. Saat 23.30 sıralarında çıkan yangın kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye araçları ve iş makinelerinin yanı sıra çok sayıda personel sevk edildi. Yangın bölgesinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, riskli noktalardaki vatandaşlar tahliye edildi. Alevlerin ortasında kalan 1'i boş 5 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda plastik sera, tarım arazisi de yangından etkilendi.
ENGELLİ AİLE SON ANDA TAHLİYE EDİLDİ
Evleri yangın bölgesinde kalan 3'ü de engelli olduğu öğrenilen İbrahim ve Hatice Karaca çifti ile kızları Kiraz Karaca, yakınları tarafından son anda tahliye edilerek, bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.