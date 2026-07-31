SON DAKİKA… Aydın ve Balıkesir’de orman yangını! Çok sayıda kişi tahliye edildi: Bakan Yumaklı’dan “Sakın yaklaşmayın” uyarısı!

SON DAKİKA… Türkiye'nin yine ciğerleri yandı… Yükselen hava sıcaklığı, düşük nem ve kuvvetli rüzgar, bir kez daha yeşil vatanımızı hedef aldı… Antalya, Muğla, Aydın ve Balıkesir'de başlayan orman yangınlarına karşı kıyasıya bir mücadele başladı.
Ekiplerin yoğun çabaları ile Muğla, Antalya, Mersin'de yangınlar kontrol altına alındı. Aydın ve Balıkesir'de ise alevlerle mücadele yeniden başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yangın bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Bakan İbrahim Yumaklı ise 169 yangından 163'ünün tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Vatandaşları uyardı: O bölgelere sakın yaklaşmayın!
İşte orman yangınlarıyla mücadele son durum!
Gömeç'in kırsal Kumgedik Mahallesi’nde mezarlık yakınlarında, önceki gün saat 14.00 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede yakındaki çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Yangına 7 uçak, 7 helikopter, 80 arazöz, 40 itfaiye aracı, 57 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 139 hizmet aracı, 13 dozer, 25 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs, 8 ambulans ve 455 personel ile 60 orman gönüllüsü ayrıca çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edildi.
KISMİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kuvvetli ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler dün, Gömeç'in Kubaşlar ve Ulubeyler ile Ayvalık'ın Tıfıllar, Hacıveliler ve Çamoba kırsal mahallelerine yaklaştı. Yangın yerleşim yerlerine yaklaşınca Hacıveliler ve Tıfıllar'da tahliye hazırlıkları yapıldı. Hacıveliler Mahallesi'nde 30, Çamoba'da 16, Tıfıllar'da ise 7 kişi olmak üzere toplam 53 kişi, devlet yurduna yerleştirildi. Yetkililer, mahallelerde tam tahliye kararı alınmadığını, tedbir amacıyla kısmi tahliye gerçekleştirildiğini bildirdi.
MAHALLELİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ
Yangın nedeniyle Tıfıllar Mahallesi'nde bazı ahırlar yanarken, jandarma ve AFAD ekipleri de bölgede hayvanların kurtarılması için çalışma yaptı. Hacıveliler, Tıfıllar, Bağyüzü ve Çamoba'da mahalleli de söndürme çalışmalarına destek verdi.
YARALANAN 5 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Balıkesir Valiliği, sanal medya hesabından yangınla ilgili yaptığı açıklamada yangına müdahale esnasında yaralanan 2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, 1 Orman İşletme personeli, 1 sivil vatandaş olmak üzere toplam 5 kişinin Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve hayati tehlikeleri bulunmadığını belirtti. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen ve yaralanan görevlileri hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
ALEVLER İZMİR'İN BERGAMA İLÇESİNE KADAR ULAŞTI
Engebeli arazi ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, alevler İzmir'in Bergama ilçesine kadar ulaştı. 1000 hektardan fazla alanın etkilendiği yangına, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz kesintisiz sürüyor" denildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından devam eden yangınlara ilişkin yapılan paylaşımda, "Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarımız da tüm gücüyle sahada. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç yangınlarına müdahalemizi havadan yoğunlaştırdık. Yeşil Vatan'ımızı yangınlara karşı havadan ve karadan korumak için tüm gücümüzle sahadayız" ifadeleri kullanıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın bölgelerine yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulundu. Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Yangın bölgelerinden uzak durulması gerektiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Ekiplerimize destek olalım. Orman yangınlarıyla mücadele, bilgi, tecrübe ve koordinasyon gerektiren hayati bir süreçtir. Yangın alanlarına kontrolsüz şekilde gitmek hem can güvenliğini tehlikeye atar hem de söndürme çalışmalarını yavaşlatarak ekiplerin hareket kabiliyetini olumsuz etkiler. Bu nedenle yangın bölgelerine yaklaşmayalım ve ekiplerimizin çalışmalarını kolaylaştıralım. Yolları acil müdahale araçlarına açık tutalım. Güvenlik güçleri ve ekiplerin yönlendirmelerine mutlaka uyalım. Doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri paylaşmayalım. Unutmayalım yangınla mücadelede en büyük destek, ekiplerimizin güvenli ve kesintisiz çalışabilmesini sağlamaktır."
Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Kavşit Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler başta olmak üzere alevlere uçak ve helikopterlerle havadan, çok sayıda iş makinesi, arazöz, su tankeri ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Bölgede AFAD ekipleri, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, sağlık ekipleri, DSİ ekipleri ve STK’lar da görev aldı. Dün, alevlerin ulaştığı Kavşit Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar görürken, söndürme çalışmalarına katılan 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın sebebiyle Mutaflar Mahallesi’nin bir kısmı ve Dutluoluk Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen hayvanlar da ilçenin hayvan pazarında güvenli alana alındı.
Yangına gece boyunca karadan müdahale sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yeniden çalışmalara başladı. Ekipler karadan da alevlere müdahale etmeye devam ediyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Gölcük Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Aydın Valisi Osman Varol, Çine’de devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Varol, “Sahada yoğun mücadele sürüyor. Yaklaşık 500 kişi sahada yangını kontrol altına almaya, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için mücadele ediyor. Gün boyu esen rüzgar sebebiyle yangının alanı genişledi. Rüzgarın azalması ve arkadaşlarımızın aldığı tedbirlerle belirli noktalar dışında daha sakinleşmiş görünüyor. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre öğle saatine kadar rüzgarın hızı iyice düşecek. Sabah saatlerinde hava müdahalesi de başlayacak. Vatandaşlarımızla ilgili tüm tedbirleri aldık. Birtakım yerleşim yerlerimizi tedbiren tahliye ettik. O vatandaşlarımızla da ilgileniyoruz. Yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışıyoruz. Biz de alanda incelemelerde bulunduk. Sahada büyük bir mücadele var. Rabbim böyle afetler göstermesin ama devletimiz tüm güçleriyle sahada. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntıdan kurtulacağız” dedi. Vali Varol ayrıca, Mutaflar Mahallesi’nin belirli noktalarında tahliye yapıldığını sözlerine ekledi.
Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınında Dutluoluk Mahallesi’nden tahliye edilen hayvanlar, belediyenin hayvan pazarına yerleştirildi. Hayvanlarını kurtaran vatandaşlardan Elif Sulargil, “Hayvanımız olduğu için çok kötü süreçteyiz. Ama devletimiz ve belediyeye teşekkür ederiz. Hayvanlarımızı yerleştirdik. Şimdi biraz rahatladık” dedi.
Çok kötü bir gün yaşadıklarını belirten Gülfer Ergül ise “Çok acı bir gün geçirdik. Allah kimselere yaşatmasın. Çok korkunç bir gün yaşadık. 9 hayvanım vardı. 1’i hariç diğerlerini kurtardık. Yardım edenlere Allah zeval vermesin” diyerek yaşadıklarını anlattı.
Aynı mahallede yaşayan Zühre Sulargil ise “Yangında çok kötü şeyler yaşadık. Öğlenden beri yangın devam ediyor. Hayvanlarımızı devlet gelip götürdü. Allah onlardan razı olsun. Evlerimiz ne durumda bilmiyoruz. Alevler çok yakınlaştı” ifadelerini kullandı.
Yangın, 30 Temmuz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Kavşit Mahallesi'nde çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayılırken, alevlerin Mutaflar ve Tatarmemişler mahallelerine kadar ulaştı. Yangının ilk saatlerinde bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personelle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin desteği sağlanamazken karadan ekiplerin mücadelesi yoğun şekilde gece boyunca sürdü.
Aydın Valiliği koordinesinde sürdürülen çalışmalarda sahada 478 personel, 153 kara aracı ile 5 helikopter ve 3 uçak olmak üzere 8 hava aracı görev yaptığı kaydedildi. Yangın bölgesine gelen Aydın Valisi Dr. Osman Varol, söndürme ve koordinasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Valilikten yapılan açıklamada, yangına Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, Devlet Su İşleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine Belediyesi, Söke Belediyesi, Efeler Belediyesi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının aktif olarak katıldığı belirtildi.
Açıklamada, Valilik koordinasyonunda yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi amacıyla tüm imkanların seferber edildiği, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü söndürme ve koordinasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi. Öte yandan, gece boyunca da devam eden yangın nedeniyle Çine'nin dağlarını saran alevler gökyüzünü kızıl renge bürürken, ekiplerin zorlu arazi şartlarında yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadelesi sürüyor.
Aydın'ın Çine ilçesinde Kavşit Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayıldı. Yangına 4 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personel ile karadan müdahale edildi. Havanın kararması ile karadan müdahalenin devam ettiği yangında ekiplerin söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Engebeli arazi ve karanlık nedeniyle hava araçlarının çalışmalarına ara verilirken, kara ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele verdi.
Yangının etkili olduğu bölgede yükselen alevler geniş bir alandan görülürken, dağların zirvelerini saran yangın gece gökyüzünü kızıl renge boyadı. Normalde yemyeşil görüntüsüyle dikkat çeken dağlar, alevlerin yansımasıyla kırmızıya bürünerek endişe dolu görüntüler oluşturdu. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için gece boyunca yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalenin yeniden başlaması bekleniyor.