SON DAKİKA! Gürcistan’da düşen C130 askeri kargo uçağının kara kutusu Türkiye’de

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağında bulunan 20 askerimiz şehit olduğunu açıkladı.
Öte yandan, Düşen askeri kargo uçağına ait kara kutu Türkiye'ye getirildi.
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının karakutusu Türkiye'ye getirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şehitlerimizin naaşlarının Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.
Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir.
MSB'den yapılan açıklamada, "Gürcistan’da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli şekilde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin şunları kaydetti:
"Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir, gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz. Milli Savunma Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız, düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor, bunu devam ettirecekler. Milletimizden yalanlara karşı uyanık olmalarını, kirli siyaset uğruna alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum."
Gürcistan medyası tarafından açıklamaya göre, düşen kargo uçağının kara kutusuna ulaşıldı.