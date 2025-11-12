Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağının kara kutusu Türkiye'de
Giriş Tarihi: 12.11.2025 21:46

SON DAKİKA! Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağının kara kutusu Türkiye'de

Son dakika haberleri: Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçakta bulunan 20 askerimizin şehit olduğu ifade edildi. Düşen askeri kargo uçağına ait kara kutu Türkiye'ye getirildi.

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağında bulunan 20 askerimiz şehit olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Düşen askeri kargo uçağına ait kara kutu Türkiye'ye getirildi.

21:29

UÇAĞIN KARA KUTUSU TÜRKİYE'DE

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının karakutusu Türkiye'ye getirildi.

19:55

BAŞKAN ERDOĞAN, GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.

16:01

ŞEHİTLERİMİZİN NAAŞLARI TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şehitlerimizin naaşlarının Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir.

15:31

"ÇALIŞMALAR KOORDİNELİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

MSB'den yapılan açıklamada, "Gürcistan’da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli şekilde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

15:15

"TÜM BOYUTLARIYLA AYDINLIĞA KAVUŞTURULACAK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin şunları kaydetti: 

"Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir, gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz. Milli Savunma Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız, düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor, bunu devam ettirecekler. Milletimizden yalanlara karşı uyanık olmalarını, kirli siyaset uğruna alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum."

13:17

UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNDU

Gürcistan medyası tarafından açıklamaya göre, düşen kargo uçağının kara kutusuna ulaşıldı. 

