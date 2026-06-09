SON DAKİKA | ABD duyurdu: İran’a misilleme saldırısı başladı!

Son dakika haberleri: Washington-Tahran hattındaki karşılıklı restleşmeler yerini bir kez daha saldırılara bıraktı. ABD'ye ait bir askeri helikopterin düşmesinden İran'ı sorumlu tutan ABD yönetimi, misilleme saldırısı başlattı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında son durum ve son gelişmeler…
İran basını, ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Keşm ve Cask adalarında da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi
İran basını: Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir" açıklamasını yapmıştı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısının, dün Hürmüz Boğazı üzerinde düşen ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından kasten hedef alınmadığını söylediği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken bir Apache helikopterin düşürülmesi sonrası bu saldırıya karşılık vereceklerini açıklamasının ardından ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi'nde uçuş yaptığı bildirildi.
İran’ın bazı uluslararası yayın kuruluşlarında yer alan “İran’ın ABD’ye yeni öneri sunduğu” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Ortaya atılan iddiada, İran’ın ABD’ye, 15 yıl süreyle nükleer çalışmalarını askıya alacağına dair yeni bir öneri sunduğu ve bu önerinin ABD tarafından olumlu karşılandığı bilgisi yer almıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD ile yürütülen müzakere görüşmelerine ilişkin, “Düşman savaş alanında elde edemediği şeyleri müzakerelerde de elde edemeyecek.” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Topraklarımızın yakınındaki yabancı güçler, kendi insan hataları, basit kazalar ya da muhtemel çapraz ateşin arasında kalma riski nedeniyle sürekli bir tehlike altında bulunmaktadır. Bu riski azaltmanın en iyi yolu bölgeden ayrılmalarıdır" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik devam eden hava saldırıları ve zorla evleri boşaltma emirlerinden ötürü bölgede insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu.
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Settar Haşimi, ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar sırasında 500'den fazla iletişim merkezi ve 100'den fazla telekomünikasyon sitesini hedef aldığını duyurdu.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile tansiyon yeniden yükselirken ülkesinin diplomasi dilini tercih ettiğini ancak savaşa da hazır olduklarını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." açıklamasını yaptı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a yönelik son saldırıların "çok daha önemli ve şiddetli" bir darbenin hazırlığı niteliğinde olduğunu ileri sürdü.
Ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyinde yürüttükleri işgal ve saldırılara da değinen Zamir, "Hizbullah’ın aldığı hasarı derinleştirmeye" devam edeceklerini vurguladı.
Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ve Bahreyn Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Şeyh Muhammed bin İsa bin Selman el Halife, yaptıkları görüşmede, bölgesel güvenlik konularını ve Orta Doğu'daki gerginliği ele aldı.
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin "oldukça belirgin" bir şekilde arttığını ifade etti.
Wright, Atlantic Council tarafından düzenlenen Küresel Enerji Forumu'nda gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonda İran istihbaratı adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü suçlamasıyla 44 yaşındaki Hayfa sakini Ranan Ohana'nın gözaltına alındığı açıklandı.
Hindistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Narendra Modi ve Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.
Açıklamaya göre, Modi, görüşmede bölgede gerilimin tırmanmasından "endişeli" olduğunu belirtirken, "Kuveyt'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları esefle kınadığını" kaydetti.
Modi, bölgede barış ve istikrarın bir an önce yeniden tesis edilmesi için "gerginliğin azaltılması, diyalog ve diplomasi" çağrısı yaptı.
İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 29 artarak 3 bin 666'ya yükseldi.
İsrail'in Kanal 14 televizyonu, İsrail'in Beyrut'u hedef almasıyla İran ile başlayan çatışma sırasında düzenlenen İsrail güvenlik kabinesi toplantısında yine Beyrut'a ilişkin önemli bir karar aldığını savundu.
Kabineden çıkan karara göre, Lübnan'dan İsrail topraklarına yapılacak her füze saldırısı için İsrail ordusunun siyasi kademeden onay almaksızın Beyrut'u hedef alacağı kaydedilen haberde, bunun orduya hızlı müdahale etmek için operasyonel özgürlük tanıdığına dikkati çekildi.
Habere göre, İsrailli üst düzey bir savunma yetkilisi, İran ile çatışmaya dönülmesinin "an meselesi" olduğunu ve bu nedenle İsrail ordusunun yüksek alarm düzeyinde kalmayı sürdürdüğünü söyledi.
İran basını, Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı İşletme Müdür Yardımcısı Cevad Artimani'nin açıklamasını yayımladı.
Artimani, İran hava sahasının yeniden açılması ve uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Suudi Arabistan'dan İranlı hacıları taşıyan ilk uçakların havalimanına iniş yaptığını kaydetti.
Yabancı hava yolu şirketlerinin de yeniden uçuşlara başladığını söyleyen Artimani, ilerleyen haftalarda uçuşlarda artış olacağını belirtti.
Uydu görüntüsü analiz şirketi Soar Atlas tarafından paylaşılan ve incelenen görüntülere dayanan veriler, İsrail'in kuzeyinde yer alan Ramat David Hava Üssü'ndeki bir uçak hangarının İran balistik füzeleri tarafından isabet almış ve hasar görmüş olabileceğini gösteriyor.
Dün düşük çözünürlükle çekilen ve 5 Haziran tarihli bir başka görüntüyle karşılaştırılan fotoğraf, hangarın bulunduğu yerde karanlık bir leke olduğunu ortaya koyuyor.
Hasar gören hangarın içinde ne olduğu veya hasarın boyutu henüz netlik kazanmadı.
İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kentindeki El-Bas bölgesine saldırı düzenledi.
Sur kentinin Remel Mahallesi'nde bir binayı hedef alan hava saldırısında ise 5 kişi yaralandı. Yaralıların Sur'daki hastanelere kaldırıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu belirtildi.
İsrail ordusu sabah saatlerinde Sur kent merkezinin tamamı ve çevresindeki Şebriha, Hamadiye, Cel el-Bahr, Zukuk el-Mufdi, el-Bas, el-Maşuk, Burc Şimali, Neba, El-Huş, Er-Reşidiye ve Ayn Baal bölgelerinde saldırı tehdidinde bulunarak, burada yaşayan halktan evlerini boşaltıp Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istemişti.
Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Sayda kentine bağlı Ansariyye beldesinde bir araca saldırı düzenledi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, TSİ 02.33'te devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğü ifade edildi.
Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın kurtulduğu belirtilerek, bu askerlerin yaklaşık 2 saat içinde olay yerinden kurtarıldığı ve durumlarının stabil olduğu bildirildi.
Olayın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ateşkes ihlallerine karşı Lübnan halkını savunma amacı taşıdığı öne sürüldü.
Açıklamada, İran'ın bu adımla Lübnan'a yönelik siyasi, ahlaki ve sahadaki desteğini ortaya koyduğu belirtilerek, bölgesel istikrarın sağlanabilmesi için İsrail'in uluslararası anlaşmalara uyması gerektiği ifade edildi.
Yemen'deki Husilerin desteğinin de İsrail'i caydırmaya yönelik ortak bir çabanın parçası olduğu kaydedilen açıklamada, İran'ın Lübnan'ın yanında durduğu ve bunun karşılığında herhangi bir çıkar beklemediği iddia edildi.
Bazı Lübnanlı yetkililerin İran'a yönelik eleştirileri reddedilen açıklamada, bu tutumun Lübnan'ın çıkarlarına aykırı olduğu ve yalnızca İsrail'e hizmet ettiği öne sürüldü.
Açıklamada, "Lübnan yönetimini, iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde İran ile resmi ilişkilerini düzeltmeye ve ulusal hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için Tahran'ın desteğinden yararlanmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Açıklamanın sonunda Hizbullah, İran yönetimine ve halkına teşekkür ederek, Lübnan'ın haklarını "direniş yoluyla" savunmayı sürdüreceğini belirtti.
İran devlet televizyonu, iki üst düzey askeri yetkilinin, İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Buna göre, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarında hava savunma kuvvetlerine bağlı Seyyid Behmen Hüseyni ve Ali Rıza Abiri isimli iki askeri yetkili hayatını kaybetti.
Askerler için bugün başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, CNN televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda bir anlaşmaya varılacağına dair açıklamalarına rağmen dondurulmuş varlıklar ve nükleer konuda halen engellerin devam ettiğini ifade etti.
Muhtemel bir anlaşmanın, derin güvensizlik ortamında ABD'nin davranışında bir değişikliğe bağlı olduğunu belirten Azizi, "Eğer müzakere etmeye istekli olduklarından ve müzakere kurallarına uyacaklarından emin olabilirsek, İran'ın müzakere ve diyalog mantığına sahip olduğu için müzakereleri ilerletmekte hiçbir sorunu olmayacaktır." dedi.
Azizi, geçici ateşkesi savaşı sona erdirecek kalıcı bir anlaşmaya dönüştürmeyi amaçlayan görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın "dürüst davranmadığına" inandığını belirterek, "Buna rağmen biz defalarca müzakereleri savaş alanının bir devamı olarak kabul ettiğimizi söyledik. Müzakereleri savaşın bir parçası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Müzakere sürecindeki belirsiz noktalara ilişkin ise Azizi, "ABD'den böyle bir çerçeveyi gerçekten uygulayabilecek bir anlaşmaya varmak için ciddi bir istek görmediklerini" söyledi.
ABD'nin müzakere öncesinde İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayı kabul ettiğini şu ana kadar Washington'dan bunu yapmaya yönelik bir istek görmediklerini söyleyen Azizi, mevcut müzakerelerin şu aşamada İran'ın nükleer programıyla ilgili konuları içermediğini kaydetti.
Azizi, İran ve ABD arasında nihai bir barış anlaşması olasılığı olup olmadığı sorusuna ise, bunun "karşı taraftan gözlemleyecekleri davranışlara" bağlı olacağını belirterek, "Bu davranışlar devam ederse, hayır. Onlara hiç güvenimiz yok." şeklinde konuştu.
Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Nebatiye vilayetine bağlı Şarkiyye beldesinde bir aracın İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındığı belirtildi.
Saldırının ardından olay yerine sevk edilen sivil savunma ekiplerinin yaralı bir sivile müdahale ederek kurtardığı aktarılan açıklamada, ekiplerin görevini sürdürdüğü sırada aynı bölgenin ikinci kez İHA saldırısına uğradığı ifade edildi.
Açıklamada, ikinci saldırı sonucu 2 sivil savunma görevlisinin hafif şekilde yaralandığı, yaralı sivil ile birlikte hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.
Katıldığı 103 FM radyo programında konuşan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud mensubu İsrail Spor ve Kültür Bakanı Miki Zohar, "Bence İranlılar, İsrail ile doğrudan bir çatışmaya girmenin akıllıca olmadığını fark ettiler." dedi.
Zohar, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerini hedef alması durumunda Beyrut'un Dahiye bölgesine saldıracakları tehdidinde bulundu.
İsrailli Bakan, Beyrut'a saldırmaları durumunda İran'ın yeniden saldırı düzenlemesini de göze aldıklarını ifade etti.
Zohar, "Netanyahu, İran'ın bize zarar vermeye kalkışması halinde onu tamamen yok edeceğimizi açıkça belirtti." iddiasında bulundu.
Orta Doğu'da birden fazla ülkeye saldırı düzenlemekl övünen Zohar, "Orta Doğu'yu olması gerektiği gibi şekillendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabahın erken saatlerinden itibaren Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Sir, Batı Sir, Cebşit, Adşit, Habbuş ve Keferrumman beldelerini hedef aldı.
İsrail ordusu ayrıca güneydeki Sur kent merkezi ile Musaylih, Sarifa, Haris ve Burç Kalavay beldelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.
Adşit beldesindeki bir tavuk çiftliğine düzenlenen saldırıda çiftliğin sahibi yaşamını yitirdi. Habbuş beldesinde bir evin hedef alındığı insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Keferrumman beldesine düzenlenen saldırıda da 2 kişi öldü.
NNA'nın daha sonra geçtiği haberde, İsrail'e ait İHA'nın Nebatiye kent merkezini hedef aldığı, Kefer Sir ile Batı Sir beldeleri arasındaki bölgenin de hava saldırısına uğradığı belirtildi.
SUR KENTİNDEKİ SALDIRIDA 9 KİŞİ ÖLDÜ
NNA'nın haberine göre, Sur kentindeki Masakin Şabiyye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan İsrail İHA'sı başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.
İsrail medyasındaki haberlere göre, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Misyon Bakanı Orit Strook, Lübnan'daki durum hakkında, "Eğer (Hizbullah) ateş açarsa canlarının yanmasını sağlarız. Hizbullah bu işin kendisi için karlı olmadığını anlayacaktır." ifadesini kullandı.
Strook, Beyrut'a saldırılar konusunda İsrail üzerinde kısıtlama olduğunu vurgulayarak, "Fakat Lübnan'ın güneyindeki operasyonlar üzerinde hiçbir kısıtlama yok." dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in bölgedeki saldırılarına "direniş cephesinin" ortak şekilde karşılık vereceğini belirtti.
Yemen'deki Husilerin İsrail'e son saldırılarının zamanlamasına vurgu yapan Kaani, "Hürmüz Boğazı'ndan Babu'l Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e kadar uzanan hat, direnişin yeni güvenlik kuşağı olacaktır." ifadelerini kullandı.
Kaani, ABD ve İsrail'in saldırılarına devam etmesi halinde söz konusu stratejik su yollarının "direniş güçleri" tarafından kapatılacağını kaydetti.
İsrail Ordu Radyosu, İsrail'in çatışma durdurulmadan kısa süre önce İran'a bir saldırı filosu çıkarmaya hazırlandığını iddia etti.
Onlarca savaş uçağı ile İran genelindeki hedefleri vuracak filonun siyasi kademe tarafından durdurulduğu kaydedilen haberde, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın "çatışmanın durdurulması" çağrısının hemen ardından geldiği savunuldu.
Haberde, İran'ın 7 Haziran Pazar günü saat 22.00 sularında İsrail'e yönelik füze saldırısından itibaren gece boyunca İran'daki stratejik noktaları vuracak bir filo için hazırlık yapıldığı aktarıldı.
Filonun öğle saatlerinde İran'ı vurmak için hazırlandığı belirtilen habere göre, filo durdurulmasaydı Tahran'ın ekonomik zararını derinleştirmek amacıyla İran'ın ulusal altyapısını hedef alacaktı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı haritalı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan halkı göçe zorladı.
Adraee, Sur kentinin Hristiyan Mahallesi, Şebriha, Hamadiye, Cel el-Bahr, Zukuk el-Mufdi, el-Bas, el-Maşuk, Burc Şimali, Neba, el-Huş, er-Reşidiye ve Ayn Baal bölgelerinde yaşayan insanlardan evlerini boşaltıp Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.
Hizbullah'ın Hristiyan Mahallesinde de faaliyet gösterdiğini iddia eden Adraee, bu bölgelere de saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.
Adraee'nin Sur kentinde ilk kez Hristiyan Mahallesi için saldırı uyarı yapması dikkati çekti.
ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta oynanan NBA final maçından dönerken uçağa binmeden önce gazetecilere gündemi değerlendirdi.
İran ile müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Trump, bir ya da iki gün içinde durumun nereye gittiğine dair bir fikir sahibi olabileceklerini belirtti.
Trump, ablukanın "yüzde 100" etkili olmaya devam ettiğini savunarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok iyi bir görüşme yaptığını söyledi.
İran ile İsrail'in kendisinin "arabuluculuğunda" saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyleyen Trump, "Hiçbir şekilde nükleer silaha izin vermeyecek çok ama çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız." ifadesini kullandı.
Hürmüz Boğazı'nın anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacağını dile getiren Trump, olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini belirtti.
Trump, ayrıca güçlü ve etkili bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını kaydetti.
Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, ülkeye resmi ziyarette bulunan Lübnanlı mevkidaşı Orgeneral Rudolf Heykel ile görüştü.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, iki komutan, Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığında bir araya geldi.
Munir ile Heykel bölgesel güvenlik durumunu, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuları, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini ve askeri ilişkileri geliştirmenin yollarını ele aldı.
Görüşmede, profesyonel etkileşimler, eğitim iş birliği ve iki ülke orduları arasındaki kurumsal bağların güçlendirilmesine odaklanıldı.
Orgeneral Munir, Pakistan'ın Lübnan ile uzun süreli ve samimi ilişkilerine önem verdiğini yeniden teyit ederek, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'yle savunma iş birliğini artırmaya olan bağlılığının altını çizdi.
Orgeneral Heykel ise Pakistan'ın bölgesel güvenlik, istikrar ve uluslararası barışı koruma çabalarına olan katkılarını takdir etti.
Görüşme, İsrail'in İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti.
Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail ve İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD ve İsrail'in "ortak çıkarlarının" bulunduğunu belirten Vance, "Öte yandan, çıkarlarımızın ayrıştığı bazı durumlar da var. (ABD Başkanı Donald Trump'ın) En net olduğu nokta, İsrail'in kendi hedefleri olsa da ABD'nin İran'daki temel hedefinin, nükleer silaha sahip olmamalarını sağlamak olduğudur." dedi.
Vance, son bir buçuk yılda İran'la nükleer konuda uzun vadeli anlaşmaya varılabilmesi için uygun ortamın oluşturulduğuna işaret ederek, "İsrail bundan memnun olabilir ya da olmayabilir ancak temelde bunun, ABD'nin menfaatine olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Kalavay beldesi çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı.
Cenub ilindeki Cizzin beldesine bağlı El-Katrani bölgesi de İsrail topçu saldırılarına maruz kaldı.
Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde ise İsrail savaş uçakları, Abbasiye beldesine bağlı El-Hamadiye Mahallesi'ni bombaladı.
Ayrıca İsrail ordusu, Sur'a bağlı Deyr Kanun Ras el-Ayn ve Ramadiye beldelerine hava saldırıları düzenledi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.
İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.
ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, ABD ordusuna ait bir askeri taarruz helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğünü bildirdi.
Konu hakkında bilgi sahibi 2 yetkiliye dayandırılan habere göre, helikopterde bulunan 2 mürettebatın güvenli bir şekilde kurtarıldığı aktarıldı. "Apache" tipi helikopterin düşme nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer helikopterin vurularak mı düşürüldüğü, teknik bir arıza mı yaşadığı yoksa başka bir nedenden dolayı mı kaza yaptığı konusunda henüz kesin bir bilginin bulunmadığını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta yapılan NBA final maçını izlemesinin ardından John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Pilotlar iyi. Evet, kimse yaralanmadı. Yarın bir rapor yayımlayacağız ama pilotlar iyi." diye konuştu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin, Yemen'den fırlatılan ve Eilat kentinde hava sahasına giren bir insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi.
İsrail Ordu Radyosu ise bunun, Yemen'den yaklaşık iki ay içinde fırlatılan ilk İHA ve dünkü füze saldırısının ardından 24 saat içinde gerçekleşen ikinci saldırı olduğunu ifade etti.
Husilerden İHA ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu dün, Yemen'den, İsrail'e balistik füze fırlatıldığını, ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurmuştu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, işgal altındaki Yafa'daki "hassas hedefleri" füzelerle hedef aldıklarını ve İsrail'in Kızıldeniz'deki hareketlerine yasak getirdiklerini söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katılarak seçmenlere İran konusunda mesajlar verdi.
Trump, İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını ve anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğini vurgulayarak, yakında bu konunun kapanacağını ifade etti.
ABD Başkanı, "Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.
Bu süreçle birlikte ABD'deki benzin fiyatlarının hızla düşeceği mesajını da veren Trump, seçmenlerden Graham için oy kullanmalarını istedi.
İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran halkına hitaben sosyal medya hesaplarında mesaj yayımladı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik önceki saldırılarını müzakereleri kesme ve saldırı tehdidiyle durdurduklarını ve mevcut durumda bu kez doğrudan İsrail'e saldırı düzenleyerek durduklarını savunan Kalibaf, "Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı." ifadelerini kullandı.
"Askeri manada zafer kazanmamış ve diplomasi alanında ilerlememiş olsaydık, Lübnan ve deniz ablukası meselesinde elimiz kolumuz bağlı olurdu." diyen Kalibaf, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin, "Ne diplomasi askeri harekata engel, ne de askeri harekat diplomasiye. Müzakerelerin hedefi savaşın sona ermesi ve kalıcı güvenliğin sağlanmasıdır, ABD ile normalleşme değil." hatırlatmasında bulundu.
Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri'nin olası tehditlere karşı harekete geçmek için her zaman hazır olduğu mesajını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran'la karşılıklı saldırılara ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında konuştu.
Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini belirten Trump, "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından "son dakikada" haberdar edildiğini vurgulayarak buna rağmen saldırının kapsamını sınırlandırmayı başardığını kaydetti.
BÖLGEDEKİ 5 ÜLKE İSRAİL'İN SALDIRILARINI DURDURMASINI İSTEDİ
ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarına katılan 5 bölge ülkesinin, İsrail'in saldırılarını durdurması için kendisine baskı yaptığını belirten Trump, İranlı yetkililerin de bu sabah Washington ile temasa geçtiği bilgisini paylaştı.
Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini duyurduğunu ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini de ileri sürdü.
Bu gelişme üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, İsrail Başbakanı'nı saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini söyledi.
Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu ve Tahran yönetiminin de bu yönde bir istek taşıdığını dile getirdi.
CNN'in haberinde, "ABD ordusunun, İran'dan gece saatlerinde dalgalar halinde İsrail'e fırlatılan füzeleri önlediğine yönelik" iddialar ele alındı.
Kanala konuşan ABD'li bir yetkili, iddianın doğru olmadığını, ordunun "gece İran'dan fırlatılan hiçbir füzeyi engellemediğini" savundu.
İsmi açıklanmayan yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper ile İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in telefon görüşmesi yaptığına ilişkin iddiayı ise yalanlamayarak, ikilinin 2 kez görüştüğünü öne sürdü.
İsrail basınındaki haberlerde, İsrail ordusunun, ABD'nin İran'dan gelen füzelerinin önlenmesine yardımcı olduğuna ilişkin açıklamaları yer almıştı.