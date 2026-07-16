Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA I Hürmüz'de ABD saldırıları sürüyor: Keşm Adası'nda patlama sesleri!
Giriş Tarihi: 16.07.2026 18:42 Son Güncelleme: 16.07.2026 18:55

SON DAKİKA I Hürmüz'de ABD saldırıları sürüyor: Keşm Adası'nda patlama sesleri!

Son Dakika Haberleri... ABD Başkanı Trump'ın "ateşkes bitti" diyerek Hürmüz'de başlattığı abluka sürüyor. ABD ordusunun Boğaz'a gelen gemileri çevirmesinin ardından Tahran da misilleme olarak bölgedeki üsleri hedef aldı. İran'da kritik noktaların peş peşe vurulduğunu açıklayan CENTCOM ise Hürmüz'de yönetimin tamamen ele geçirildiğini açıkladı. İşte bölgede yaşanan son dakika gelişmeleri...

AA
SON DAKİKA I Hürmüz’de ABD saldırıları sürüyor: Keşm Adası’nda patlama sesleri!
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ABD Başkanı Trump'ın "ateşkes bitti" diyerek Hürmüz'de başlattığı abluka sürüyor.

ABD ordusunun Boğaz'a gelen gemileri çevirmesinin ardından Tahran da misilleme olarak bölgedeki üsleri hedef aldı.

İran'da kritik noktaların peş peşe vurulduğunu açıklayan CENTCOM ise Hürmüz'de yönetimin tamamen ele geçirildiğini açıkladı.

İşte bölgede yaşanan son dakika gelişmeleri...

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18:53

SAVAŞ BABÜLMENDEP BOĞAZI'NA SIÇRAYABİLİR

ABD-İran arasında şiddetlenen çatışmaların yakın zamanda Babülmendep Boğazı’na sıçrayabileceği iddia edildi.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, İranlı yetkililerin, ABD'nin İran'ın enerji altyapısına muhtemel bir saldırı düzenlemesi halinde Yemen'deki Husilere Kızıldeniz'deki petrol ticareti rotalarını kapatma çağrısında bulunduğunu öne sürdü.

18:24

KEŞM ADASI'NDA PATLAMA SESLERİ

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenlediği bildirildi.

16:51

İRAN: "HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesine yönelik herhangi bir saldırının "kesin ve doğrudan" karşılık göreceğini belirterek, silahlı kuvvetlerinin her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi.

16:04

ABD SALDIRILARI SONUCU İRAN'DA HASTANE TAHLİYE EDİLDİ

ABD ordusunun İran'ın Ahvaz şehrindeki çocuk kanser hastanesi yakınlarına düzenlediği saldırı nedeniyle 211 kanser hastası çocuk tahliye edildi.

15:47

İRAN: "HÜRMÜZ'DE KONTROL SAĞLAYACAK KAPASİTEYE SAHİBİZ"

 İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya yaptığı açıklamada, "ABD, ülkemizin güney kıyılarındaki bazı üsleri hedef alarak bu stratejik boğazın kontrolünü ele geçirebileceğini düşündü. Ancak İran, Hürmüz Boğazı üzerinde ülke topraklarının her noktasından kontrol sağlayabilecek kabiliyete sahiptir" dedi.

13:10

İRAN'DAN ABD'YE TEHDİT

 İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin saldırılarına devam etmesi halinde saldırıların "yeni bölgelere yayılacağı" uyarısında bulundu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İRAN #ABD BAŞKANI TRUMP

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SON DAKİKA I Hürmüz'de ABD saldırıları sürüyor: Keşm Adası'nda patlama sesleri!
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