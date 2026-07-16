SON DAKİKA I Hürmüz’de ABD saldırıları sürüyor: Keşm Adası’nda patlama sesleri!

İRAN: "HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesine yönelik herhangi bir saldırının "kesin ve doğrudan" karşılık göreceğini belirterek, silahlı kuvvetlerinin her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi.