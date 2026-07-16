SON DAKİKA I Hürmüz’de ABD saldırıları sürüyor: Keşm Adası’nda patlama sesleri!

ABD Başkanı Trump'ın "ateşkes bitti" diyerek Hürmüz'de başlattığı abluka sürüyor.
ABD ordusunun Boğaz'a gelen gemileri çevirmesinin ardından Tahran da misilleme olarak bölgedeki üsleri hedef aldı.
İran'da kritik noktaların peş peşe vurulduğunu açıklayan CENTCOM ise Hürmüz'de yönetimin tamamen ele geçirildiğini açıkladı.
İşte bölgede yaşanan son dakika gelişmeleri...
ABD-İran arasında şiddetlenen çatışmaların yakın zamanda Babülmendep Boğazı’na sıçrayabileceği iddia edildi.
İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, İranlı yetkililerin, ABD'nin İran'ın enerji altyapısına muhtemel bir saldırı düzenlemesi halinde Yemen'deki Husilere Kızıldeniz'deki petrol ticareti rotalarını kapatma çağrısında bulunduğunu öne sürdü.
ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenlediği bildirildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesine yönelik herhangi bir saldırının "kesin ve doğrudan" karşılık göreceğini belirterek, silahlı kuvvetlerinin her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi.
ABD ordusunun İran'ın Ahvaz şehrindeki çocuk kanser hastanesi yakınlarına düzenlediği saldırı nedeniyle 211 kanser hastası çocuk tahliye edildi.
İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya yaptığı açıklamada, "ABD, ülkemizin güney kıyılarındaki bazı üsleri hedef alarak bu stratejik boğazın kontrolünü ele geçirebileceğini düşündü. Ancak İran, Hürmüz Boğazı üzerinde ülke topraklarının her noktasından kontrol sağlayabilecek kabiliyete sahiptir" dedi.
İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin saldırılarına devam etmesi halinde saldırıların "yeni bölgelere yayılacağı" uyarısında bulundu.