SON DAKİKA I Hürmüz’de tansiyon yeniden yükseliyor: ABD savaş uçakları havalandı! Tahran’dan rest...

İsrail ordusunun, İran'ın enerji tesisleri ve altyapısına yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçtiği ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak ve Orta Doğu bölgesindeki vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayımlayarak, hava sahalarının önceden haber verilmeksizin kapatılabileceği ve seyahatlerde ciddi aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
İran ise tüm bu gelişmelere ilişkin, "Savaşa hazırız, bölgeyi karanlığa gömeriz" tehdidinde bulundu.
İşte bölgede yaşanan son dakika gelişmeleri...
İran basınında yer alan haberlere göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile gerçekleştirdiği ayrı telefon görüşmelerinde İran’ın muhtemel bir ABD saldırganlığına kararlı şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin sanal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Bakan Fidan paylaşımda, "İranlı mevkidaşım Abbas Arakçi ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldık. Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Munir telefonda görüştü.
Taraflar görüşmede, “ABD'nin saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı girişimlerinin” olası sonuçları ile bölgedeki gerginliğin tırmanma ihtimalini ele aldı.
Erakçi görüşmede, ülkesinin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamak için hazır olduklarını ve her türlü saldırıya karşılık vereceklerini kaydetti.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri askeri personel ve teçhizat taşıma amacıyla kullandığını ve söz konusu gemilerin bu nedenle radar sistemlerini kapatarak boğazdaki güney rotasını takip ettiğini iddia etti.
İsrail ordusunun, İran'ın enerji tesisleri ve altyapısına yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçtiği ifade edildi.
Yetkili, Trump'ın İran'a yönelik saldırılara İsrail'in de katılmasına onay verip vermeyeceğine ilişkin bir kesinlik olmadığını ifade etti.
ABD ile İran arasındaki müzakerelere değinen İsrailli yetkili, "Trump, müzakerelerin 'zaman kaybı' olduğuna inanıyor, öfkeli, küplere binmiş ve hayal kırıklığı içinde" iddiasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak ve Orta Doğu bölgesindeki vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayımlayarak, hava sahalarının önceden haber verilmeksizin kapatılabileceği ve seyahatlerde ciddi aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin iki yıl içinde karşılaşabileceği “en kötü senaryolara” dahi hazırlandığını söyledi.