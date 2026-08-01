SON DAKİKA I Hürmüz’de tansiyon yeniden yükseliyor: ABD savaş uçakları havalandı! Tahran’dan rest...

ARAKÇİ'DEN PAKİSTAN'A MÜZAKERE TELEFONU

İran Dışişleri Bakanı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Munir telefonda görüştü.

Taraflar görüşmede, “ABD'nin saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı girişimlerinin” olası sonuçları ile bölgedeki gerginliğin tırmanma ihtimalini ele aldı.

Erakçi görüşmede, ülkesinin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamak için hazır olduklarını ve her türlü saldırıya karşılık vereceklerini kaydetti.