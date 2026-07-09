SON DAKİKA| İran’da gündüz vakti peş peşe patlamalar: Nükleer santral hedef alındı!

ABD: İRAN'I DAHA SERT VURACAĞIZ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yaptığı konuşmada, ABD-İran arasında tekrar tansiyonun yükselmesine neden olan gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

İran'ı Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırmaması konusunda uyaran Vance, "Yaptığımız temel anlaşma şuydu; gemilere ateş açmayı bırakırsanız ablukayı kaldırırız ancak gemilere ateş açarsanız karşılık veririz ve bu karşılık, şimdiye kadarkinden çok daha sert olur." ifadelerini kullandı.

Vance, İran'ın nükleer programları ve konvansiyonel askeri güçlerinin "yok edildiği" söylemini yinelerken, "İran sistemi içinde 'ABD ile ilişkilerimizi değiştirmek ve yeni bir sayfa açmak istiyoruz' diyen insanlar vardı. Başkan da (Donald Trump) 'tamam, masaya oturup müzakere edelim ve sistemdeki aklıselim insanların, kontrolü o çılgınlardan devralıp alamayacağını görelim.' dedi. İşte vardığımız temel anlaşma buydu." diye konuştu.

"EĞER GEMİLERE ATEŞ AÇARLARSA ONLARI DARMADAĞIN EDERİZ"

İran'ın 24 saat önce tekrar gemilere ateş açmaya başladığını aktaran Vance, "Bir hafta kadar uslu durdular ama sonra yine ateş açtılar. Yani anlaşma çok basit; eğer gemilere ateş açarlarsa, onları darmadağın ederiz, olay bu kadar basit ve işleyişin temel mantığı da bu." dedi.

Vance, Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağının altını çizerek, "Bu da Amerikan halkına petrol ve gaz akışı sağlanacağı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, "Dünyanın enerji sevkiyatının büyük kısmının yapıldığı o hayati damarın, o geçidin, açık kalması gerekiyor ve İranlıların da bunu bilmesi gerekiyor." sözlerini anımsatan Vance, aksi takdirde dün gece yaşananların aynısının tekrarlanarak devam edeceğini kaydetti.