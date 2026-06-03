SON DAKİKA| Trump: İran ile bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz! Nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler

Son dakika haberleri: Orta Doğu yeni bir gerilim dalgasıyla güne uyandı. ABD'nin İran'ın Keşm Adası'ndaki hedeflere yönelik operasyonları ve Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmelerin ardından Tahran peş peşe misilleme hamleleri gerçekleştirdi.
Bahreyn ve Kuveyt'te sirenler çalarken, füze ve İHA saldırıları bölgeyi alarma geçirdi. Kuveyt Havalimanı'nın hasar gördüğü ve yaralıların bulunduğu açıklanırken, Lübnan'da İsrail saldırıları can almaya devam etti.
İşte ABD/İsrail İran savaşında son durum ve son gelişmeler…
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın son görüşmelerinde, kendisine "lanet olası deli" diyerek çıkışmasıyla ilgili soruları geçiştirerek, aralarında sadece "taktiksel" anlaşmazlıklar olduğunu savundu.
Netanyahu, "Bazen, en iyi ailelerde olduğu gibi, bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Ancak her zaman bunları çözmenin bir yolunu buluyoruz ve bunu çok iyi dostlar olarak yapıyoruz." diye konuştu.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik yeni saldırıları nedeniyle İran'a tepki gösterdi.
İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 48 artarak, 3 bin 516'ya yükseldi.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Orta Doğu'da kapsamlı ve kalıcı sükunetin sağlanarak bölgeye istikrarın geri dönmesi için uluslararası çabaların artırılması çağrısında bulundu.
Açıklamada, görüşmede bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı belirtildi.
Kral Abdullah, görüşmede Orta Doğu'da istikrarın yeniden tesis edilmesi amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sükunetin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.
Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren ülke hava sahasında tespit edilen 13 balistik füzenin yerleşim bölgeleri üzerinde önlenerek imha edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca 17 İHA'nın da tespit edilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), güneydeki Nebatiye kentine bağlı Yukarı Nebatiye beldesinde bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 Lübnan askeri hayatını kaybetti.
Sayda kentine bağlı Zerariye beldesinde düzenlenen saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si sağlık görevlisi 3 kişi yaralandı.
NNA ve Sağlık Bakanlığı, daha önce, İsrail ordusunun gün boyunca Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4'ü Suriyeli, 2'si Filistinli ve 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Böylece gün içinde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran’ın gece düzenlediği saldırılar nedeniyle Kuveyt’teki 2 İranlı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansının kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran'ın Lübnan hakkındaki şartları sağlanana kadar ABD ile aracılar üzerinden yapılan mesaj alışverişi askıya alındı.
Buna göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ABD'ye yanıt verdiği yönündeki iddiasının "gerçeklikten tamamen farklı" olduğu ifade edilirken İranlı yetkililerin ve "direniş cephesinin" İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladığı hatırlatıldı.
Tesnim Haber Ajansı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonlandırmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğunu bildirmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail, Sur kentine bağlı Şehhur beldesinde bir ambulansı hedef aldı.
Saldırıda 2 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği, 1 sağlık görevlisinin ise ağır yaralanarak ameliyata alındığı ifade edildi.
İsrail'in sağlık çalışanlarını hedef alan saldırılarının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, sağlık personelinin korunmasını öngören uluslararası hukuk kurallarının hiçe sayıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunularak, sağlık çalışanları ve ambulans ekiplerine yönelik saldırıların durdurulması için harekete geçilmesi istendi.
Lübnan ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) sabah saatlerinde Deyr Zehrani-Nebatiye yolu üzerinde seyreden bir askeri aracı hedef aldığı belirtildi.
Saldırıda bir subay ile bir askerin yaralandığı kaydedildi.
İsrail ordusunun Lübnan'da bugün düzenlediği saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirmişti.
İsrail ordusunun gün boyunca Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik tekrarlanan İran saldırıları karşısında Körfez ülkelerinin sağlam, birlik içinde ve uyumlu bir tutum ortaya koymasının gerekli olduğunu ifade etti.
Hiçbir Körfez ülkesinin hedef alınma karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Gargaş, Körfez ülkelerinin güvenliğinin birbiriyle bağlantılı olduğunu, çıkarlarının ve kaderlerinin ise ortak olduğunu belirtti.
Gargaş, söz konusu saldırıların belirli bir ülkeyi değil tüm Körfez ülkelerini hedef aldığını kaydetti.
Japonya Dışişleri Bakanlığının, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılar düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail ile Lübnan heyetleri arasında ABD'nin ev sahipliğinde yapılan doğrudan müzakerelerin yakından takip edildiği ve bu görüşmelerin "olumlu sonuçlar almaya yönelik olası adımlar" şeklinde değerlendirildiği belirtildi.
İsrail'in, uluslararası toplumun itidal çağrılarına rağmen Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarını sürdürmesinden "derin endişe" duyulduğu vurgulanan açıklamada, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, "Japonya, İsrail ve Hizbullah arasındaki saldırıların, siviller ile sağlık çalışanlarının ölümüne ve sivil altyapıda tahribata yol açmasından derin endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.
Tüm taraflara düşmanlıklara son vermeleri, uluslararası hukuk ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uymaları, azami itidal göstermeleri ve diplomatik kanalları kullanmaları çağrısı yapılan açıklamada, bölgede barış ve istikrar için ateşkes anlaşmasının gözetilmesinin gerekli olduğuna dikkat çekildi.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından, İran'dan düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Saldırıların şiddetle kınandığı açıklamada, sonuncusu havalimanına yönelik olmak üzere İran'dan düzenlenen saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Diplomatik misyonlar dahil bazı hayati önem taşıyan tesislerin saldırılar sonucu hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, "İran'ın bölgede gerilimi tırmandıran, güvenlik ve istikrarı baltalayan bu saldırılarının kabul edilemez olduğu" vurgulandı.
Saldırıların ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2026 yılındaki 2817 sayılı kararını açıkça ihlal ettiği, bunların tekrarının sistematik ve saldırgan bir yaklaşımı temsil ettiği kaydedildi.
Kuveyt Sağlık Bakanı Abdullah es-Sened ise saldırıya dair açıklamasında olayın ilk saatlerinden itibaren kapsamlı sağlık seferberliği planlarının devreye alındığını aktardı.
Yaralıların sevki için Uluslararası Kuveyt Havalimanına 25 ambulansın sevk edildiğini kaydeden Sened, 63 yaralının hastanelere ulaştırıldığını söyledi.
Sened, yaralılar arasında havalimanı çalışanları ve yolcuların yer aldığını ifade ederek şu ana kadar yaralılardan 7'sinin acil ve kapsamlı cerrahi operasyon geçirdiğini belirtti.
Kuveyt Enformasyon Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından Uluslararası Kuveyt Havalimanında uçuşların yeniden başlamasına dair bilgi verildi.
Havalimanında teknik ekipler ve ilgili yetkililer tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ve operasyonların güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasının ardından uçuşların T4 Terminali üzerinden yeniden başladığı belirtildi.
Yolcuların ve personelin güvenliğinin öncelikli olduğu ve en yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak operasyonların devamlılığını sağlamak için tüm ilgili taraflarla koordinasyon içinde çalışmaların süreceği vurgulandı.
Kuveyt Hava Yolu Şirketi'nden yapılan açıklamada da uçuşların askıya alınması nedeniyle ertelenen uçuşların programının yeniden düzenleneceği ve ilan edileceği belirtildi.
Açıklamada, rezervasyonlarını iptal etmek veya değiştirmek isteyen yolcuların, yalnızca bugünkü uçuşlar için herhangi bir ücret ödemeyecekleri ifade edildi.
New York Post gazetesinin "Pod Force One" programına katılan ABD Başkanı Donald Trump, dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump, "İran nükleer silaha sahip olmamayı çoktan kabul etti. Yani, fikirlerini değiştirebilirler ama bu kabul etmeleri gereken şeylerden biriydi. Bunu kabul ettiler." ifadelerini kullandı.
İran ile bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını kaydeden Trump, "Eğer gerçekleşirse, harika olur. Eğer gerçekleşmezse o da sorun değil. Diğer yolla yaparız." diye konuştu.
Trump, söz konusu "diğer yolun" neyi başaracağı sorusuna, "Kesinlik. Her şey bitmiş olur. Saçmalık kalmaz. Konuşma ya da gecikme olmaz. Bunların hiçbiri olmaz. Ama ben insani açıdan güzel yolla yapmayı tercih ederim." cevabını verdi.
İran'ın çok uzak mesafede olduğunu, bu nedenle bölgeye asker göndermekten mümkün olduğunca kaçınılması gerektiğini ifade eden Trump, "Bölgeye asker göndermemize gerek yok. Biliyorsunuz, ordularının büyük kısmını sadece bombardımanla yok ettik. Bölgeye kimseyi koymadık." dedi.
“MÜCTEBA HAMANEY İLE GÖRÜŞEBİLİRİM”
Trump, İran'ı "yöneten kişilerle" görüşüldüğünü belirterek, İran lideri Mücteba Hamaney'in bu kişilerden biri olduğunu teyit etti.
ABD Başkanı Hamaney’in müzakerelere dahil olduğunu belirtti.
Hamaney'in "durumunun iyi olmadığına" dair duyumlar aldığını savunan Trump, "Biz gayet iyi anlaşıyoruz gibi görünüyor." dedi.
Trump, Hamaney ile yüz yüze görüşmek isteyip istemediği sorulduğunda, "Evet, onunla görüşmek isterim. Herkesle görüşmek isterim. Her şeyin nasıl gelişeceğine bağlı olarak, muhtemelen bir ara görüşeceğiz." cevabını verdi.
NETANYAHU'YA SERT ÇIKIŞTIĞINI DOĞRULADI
Axios'ta yer alan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Sen delisin." ve "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun." gibi ifadelerle sert çıkıştığı öne sürülen habere ilişkin Trump, "Yaptım, kızgındım diyemem. Sürekli olarak Lübnan'la çatışma halinde olmasından biraz rahatsız olmuştum." diye konuştu.
Trump, buna rağmen Netanyahu ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, "Ben savaş dönemi başkanıyım, o da savaş dönemi başbakanı. Dünyanın çok önemli bir bölgesinde. Bence birlikte çok iyi işler yaptık ve iyi anlaşıyoruz." dedi.
İran ile savaşa Netanyahu tarafından sürüklendiğine dair söylemlere ilişkin Trump, "Ben başlattım çünkü nükleer silaha sahip olmalarına izin veremezdik. Bunun İsrail ile alakası var çünkü büyük ihtimalle ilk vurulan onlar olurdu. Ortada İsrail kalmazdı. Hatta şunu söyleyeyim, ben olmasaydım şu an İsrail olmazdı." ifadelerini kullandı.
İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD ile müzakere ve çatışmalara dair gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Muhsin Rızai, "Ne müzakere ne de ateşkes sürecinde ABD'nin aşırı taleplerine izin vermeyeceğiz. Her bir atış ve saldırıya, füze ve dron yağmuruyla karşılık verilecektir. Tarih geriye sarılamaz ve saldırgan hızla cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, gece ve sabaha karşı ABD ordusu tarafından Hürmüz Boğazı'nda bir İran petrol tankerine ve Keşm Adası'ndaki bir telekomünikasyon kulesine düzenlenen saldırıları kınadı.
Saldırıların ABD ile geçici ateşkesin ihlali olduğu ifade edilerek, "Bu saldırgan eylemler, yalnızca 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesin ihlali değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrası ile uluslararası hukukun ağır ihlalidir." denildi.
ABD'nin "bölgesel ülkelerin topraklarını ve tesislerini İran'a karşı saldırılar için kullandığına" yer verilen açıklamada, Kuveyt ve Bahreyn'in bu saldırılarda "doğrudan ve açık sorumluluğu" bulunduğu savunuldu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Herhangi bir ülke, İran'a karşı askeri saldırıların gerçekleştirilmesi amacıyla kendi kara, deniz ve hava sahasını veya tesislerini kullanmasına izin verirse, uluslararası hukuku ve iyi komşuluk ilişkilerini ihlal etmiş olur. Bu durum, BM Genel Kurulu'nun 3314 sayılı kararına göre saldırı eylemi anlamına gelir. Bu durumun sonuçlarının sorumluluğu, Amerikan-Siyonist saldırganlara ve topraklarını ve tesislerini sağlayarak İran'a karşı saldırganlık eylemlerinde onlara yardım eden taraflara aittir."
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, telefonda görüştü.
Görüşmede bakanlar, iki ülke arasında devam eden koordinasyon ve istişareler ışığında bölgedeki son gelişmeler ile mevcut durumu gözden geçirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Kongre'deki konuşmasında bir İran ajanının, ABD Başkanı Donald Trump dahil üst düzey Amerikalı siyasilere suikast planlamaktan mahkum edildiğine dair ifadelerine tepki gösterdi.
ABD'nin İran ile savaş sırasında Minab ve Lamerd kentlerinde sivillere karşı düzenlediği saldırıları hatırlatan Bekayi, "Mağdur rolü oynamak, İran milletine karşı işlediğiniz korkunç savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçlarınızı aklamaz. Her suçlama bir itiraftır." değerlendirmesinde bulundu.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait bir İHA, başkent yakınlarında yer alan, Cebel Lübnan iline bağlı Halde bölgesinde sahil yolunda seyreden bir araca saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan güneydeki Nebatiye kent merkezinin kuzeybatısında bulunan Deyr Zehrani-Habbuş Otoyolu'nda da Lübnan ordusuna ait bir araç İsrail İHA'sı tarafından güdümlü füzeyle hedef alındı.
NNA'nın haberinde, saldırıda yaralananların bulunduğu belirtilirken, yaralı sayısı ve durumlarına ilişkin detay verilmedi.
Sabah saatlerinden bu yana İsrail ordusunun Sayda kentinde de bir aracı İHA ile hedef aldığı, söz konusu saldırıda ise yaralanan olmadığı ifade edildi.
Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından gece saatlerinde İran'dan düzenlenen saldırıların ardından yazılı açıklama yapıldı.
Hava savunma sistemlerinin 3 füze ile birkaç İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtilen açıklamada, "İran'ın Bahreyn'de füze ve İHA'lar aracılığıyla sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarla sistematik düşmanca tutumunu sürdürdüğü" ifade edildi.
Vatandaşlara, saldırılardan kalan şüpheli ile yabancı cisimlere yaklaşmamaları ve bunların derhal yetkililere bildirilmesi çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracının Sur kentine bağlı Hoş bölgesine düzenlediği saldırıda Suriye uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Sur'da Mamura-Hoş yolu üzerinde düzenlediği başka bir saldırıda ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Nebatiye kentine bağlı Arabsalim beldesinde İsrail'e ait İHA tarafından düzenlenen saldırıda ise 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinde Sur'a bağlı Bazuriyye beldesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Öte yandan sabah saatlerinde Mercayun bölgesindeki Arid Mercayun'da art arda 3 şiddetli patlama meydana geldiği; Dibbin ve Arid Dibbin bölgelerinde de gece boyunca patlamalar yaşandığı aktarıldı.
Patlamalar nedeniyle çevredeki bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, Cedide Mercayun beldesindeki bina ve dükkanların camlarının kırıldığı kaydedildi.
İsrail'e ait bir İHA sabah saatlerinde Nebatiye kentine bağlı Deyr Zehrani-Habbuş Otoyolu'nda seyreden pikap tipi bir aracı hedef aldı. Saldırıda bir kişi yaralandı.
İsrail savaş uçakları ayrıca Nebatiye'ye bağlı Kefer Tebnit beldesine hava saldırısı düzenledi.
Güneydeki Bint Cubeyl kentine bağlı Tebnin beldesine düzenlenen saldırıda ise yaralananların olduğu bildirildi.
İSRAİL'DEN 3 BELDEYE SALDIRI TEHDİDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, güneydeki Arzi, Mezraat Kevseriyet er-Rız ve Zerariyye beldelerine saldırı düzenleyeceklerini duyurdu.
Adraee, bölgede yaşayan halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, havalimanındaki son gelişmelere ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "İran saldırısında İHA ve füzelerle 'T1' yolcu terminalinin hedef alınmasının ardından Uluslararası Kuveyt Havalimanında acil durum planı uygulamaya konuldu." ifadesine yer verildi.
Saldırı nedeniyle bazı tesislerde ciddi hasar meydana geldiği, yaralanmaların kaydedildiği aktarıldı.
Havalimanındaki tüm uçuşların yeni bir duyuruya kadar askıya alındığı ve seferlerin alternatif havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.
Kuveyt ordusu, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan'ın açıklamasını paylaştı.
Atvan, İran'ın düzenlediği çok sayıda kamikaze İHA saldırısında Uluslararası Kuveyt Havalimanı "T1" yolcu terminal binasının vurulduğunu, binada ciddi hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.
Yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını aktaran Atvan, silahlı kuvvetlerin ilgili makamlarla koordinasyon içinde durumu takip ettiğini; ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak için hazırlıklı olduğunu vurguladı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in ateşkese rağmen ülkenin güneyine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde güneydeki Sur kentine bağlı Deyr Kanun beldesini bombaladığı aktarılan haberde, savaş uçaklarıyla Nebatiye kentine bağlı Mecdel Silm beldesinin de vurulduğu ifade edildi.
İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Arapsalim beldesini iki hava saldırısıyla hedef aldığı bildirilen haberde, Arapsalim beldesindeki saldırılarda bir sağlık görevlisinin öldüğü kaydedildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundaki hesabından İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, bu gece Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan İran'a ait ek bir İHA dalgası saldırısının "başarısız olduğu" ifade edildi.
CENTCOM hava savunmasının, birçok İHA'yı başarıyla düşürdüğü belirtilen açıklamada, ABD askerlerinin ve varlığının zarar görmediği kaydedildi.
CENTCOM'dan yapılan başka bir açıklamada ise "İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı ve bölgedeki bir ABD hava üssünü füzeler ve İHA'larla vurduğunu iddia ediyor. Yanlış." ifadeleri kullanıldı.
Fas Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile başkent Rabat'ta bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı aktarılan açıklamada, iki liderin ayrıca uluslararası sorunlar, özellikle de Körfez ve Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, Fas ile BAE arasındaki stratejik ilişkiler ve ortaklığa dikkati çekildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'deki ABD üssüne saldırıların ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği ve ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD-İsrail bağlantılı Panaya gemisinin İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığı belirtildi.
Bunun ardından ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlediğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin bölgedeki ülkelerden birinde bulunan hava üsleri ve Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'na füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Daha önce, saldırganlık durumunda farklı ve daha ağır bir karşılık verileceği konusunda uyarıda bulunmuştuk ve buna göre hareket ettik. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bozulmasının, saldırgan Amerikan ordusu için ağır bir bedeli olacağını tekrar vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin yeni saldırılara hedef olduğu ve bu nedenle birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtilerek, "Vatandaşlarımıza ve diğer sakinlere paniğe kapılmamaları ve en yakın güvenli alanlara sığınma çağrısında bulunuyoruz" denildi.
Halka, gelişmeleri resmi makamların açıklamalarından takip etme tavsiyesinde bulunuldu.
Kuveyt'in resmi haber ajansı KUNA, Kuveyt ordusunun füze ve İHA saldırılarına müdahale ettiğinİ duyurmasının ardından, ülkede 2. kez sirenlerin çaldığını bildirdi.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran'ın bölgedeki ABD müttefiklerini hedef aldığı belirtilerek, "ABD kuvvetleri, İran'ın Orta Doğu çapındaki saldırı girişimlerine karşılık çok sayıda İran balistik füzesini ve İHA'sını başarıyla etkisiz hale getirmiş, İran'ın Keşm adasına meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemiştir" denildi.
Kuveyt'i hedef alan 2 İran füzesinin menzil dışında kalarak düştüğü veya havada parçalandığı aktarılan açıklamada, "Bahreyn'e fırlatılan 3 füze ise ABD ve Bahreyn hava kuvvetleri tarafından imha edilmiştir" denildi.
"İRAN İHA'LARINI DÜŞÜRDÜK"
CENTCOM'un ayrıca İran'ın bölgeden geçen sivil denizcileri hedef alan 3 adet tek yönlü saldırı İHA'sını düşürdüğü kaydedilerek, "Amerikan kuvvetleri İran'ın Keşm adasındaki bir askeri yer kontrol istasyonuna da meşru müdafaa amaçlı saldırı gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu operasyonlar sırasında hiçbir ABD askeri personelinin zarar görmediği vurgulanarak, "CENTCOM, devam eden ateşkes sürecinde İran'ın sebepsiz saldırganlığına karşı teyakkuz halinde olmayı sürdürecektir" denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, İsrail ve Lübnan heyetlerinin ABD arabuluculuğunda gerçekleştirdiği doğrudan görüşmeler ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.
Heyetlerin görüşmelerin 4. turu için ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldiğini belirten Pigott, "Son 20 yılın başarısızlıklarını geride bırakıp, Lübnan'ın egemenliğini yeniden tesis etmeyi ve İsrail'in güvenliğini sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir anlaşmaya doğru ilerlerken, siyaset ve güvenlik alanlarında ilerlemeler kaydedilmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin bu tarihi müzakereleri kolaylaştırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayan Pigott, "Yarın bir tur görüşme daha yapılması bekleniyor" dedi.
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, X platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, İmam Ali Tugayları'nın Haşdi Şabi'den ayrılma ve silahı devlete teslim etme girişimini değerlendirdi.
Bu girişimin ortak ulusal çabalar kapsamında, ülkenin egemenliğinin güçlendirilmesi ve silahlı kuvvetlerin rolünün artırılması için sorumlu bir adım olduğuna dikkati çeken Zeydi, girişimin ayrıca bir milletin iradesi niteliği taşıdığına ve Irak'taki en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin talimatıyla örtüştüğüne işaret etti.
Zeydi, söz konusu girişimi takdirle karşıladıklarını vurgulayarak, silahların devlete teslim edilmesinin Irak anayasası, yeni hükümetin planları ve ülkenin istikrarının yanı sıra kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamada, "Terörist Amerikan güçlerinin, İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu." ifadesine yer verildi.
Saldırıda hedef alınan üslerin imha edildiği ve Amerikan askerlerinin sığınaklarının yıkıldığı belirtildi.
İran'a saldırılar için ABD'ye topraklarını ve hava sahalarını kullandıran ülkelere uyarıda bulunulan açıklamada, "Vurkaç dönemi sona erdi ve saldırganlar, cehaletlerinin ve pervasız maceralarının korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar." ifadesi kullanıldı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgelere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Basra Körfezi'nden bir İran limanına ilerlemeye çalışan boş petrol tankerine müdahale edildiğini duyurdu.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Ordumuz, uluslararası sulardan Hark Adası'na doğru geçiş yapan Botsvana bayraklı M/T Lexie gemisine abluka önlemleri uyguladı. Gemi mürettebatı, 24 saatlik süre zarfında ABD güçlerinin art arda yaptığı uyarıları görmezden geldi. Bir ABD uçağı, sonunda geminin makine dairesine Hellfire füzesi ateşleyerek geminin hareket kabiliyetini devre dışı bıraktı ve tankerin İran'a ulaşmasını engelledi" ifadelerine yer verildi.
ABD'nin 13 Nisan'da başlattığı deniz ablukası kapsamında, İran'a ulaşmaya çalışan 6 ticari gemiyi engellediği, 122 geminin ise rotasını değiştirdiği hatırlatıldı.
Kuveyt ordusu, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.
Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Lübnan'daki duruma ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.
"Lübnan'da sağlık sektörüne yönelik saldırılar can almaya ve insanları sağlık hizmetlerine erişimden mahrum bırakmaya devam ediyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Lübnan'ın güneyindeki son çatışmalarda, şehrin 3 hastanesinden 2'sini etkileyen çok sayıda saldırı bildirildiğini kaydetti.
Ghebreyesus, gerçekleştirilen saldırılarda ilk raporlara göre dün 39 sağlık çalışanının yaralandığı Cebel Amil Hastanesi ile hastanenin acil servisi ve yoğun bakım ünitesinin ciddi hasar gördüğünü belirtti.
Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Hiram Hastanesi'nin 22 Mayıs ve 31 Mayıs'taki saldırılarda hasar gördüğünü vurgulayan Ghebreyesus, buradaki 37 sağlık çalışanının yaralandığını kaydetti.
Ghebreyesus, "Hasara rağmen bu hastaneler kitlesel yaralanma olaylarından kaynaklanan artan hasta akışını yönetmeye devam ediyor." dedi.
DSÖ'nün 2 Mart'tan sonra çatışmaların artmasının ardından sağlık hizmetlerine yönelik 191 saldırıyı doğruladığına işaret eden Ghebreyesus, "Bu saldırılar sonucunda sağlık çalışanları ve hastalar arasında 128 ölüm ve 371 yaralanma meydana geldi. DSÖ, uluslararası insani hukuka uygun olarak sağlık hizmetlerinin, sağlık çalışanlarının, hastaların ve tıbbi tesislerin korunması çağrısını yineliyor." değerlendirmesinde bulundu.