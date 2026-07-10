SON DAKİKA| İran’dan Trump’a yönelik yeni suikast planı iddiası… İsrail istihbarat paylaşımında bulundu! ABD ordusundan Hürmüz açıklaması

İsrail'in, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına dair ABD ile istihbarat paylaşımında bulunduğu öne sürüldü.
ABD ve İran arasında yeniden yükselen askeri gerilimin yankıları sürerken, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.
WSJ’nin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail makamlarının Washington yönetimine İran’ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına dair istihbarat sağladığı bildirildi. İran’ın planlarına ilişkin detayların ABD’li yetkililerle paylaşıldığı aktarılan haberde, söz konusu istihbaratın hangi kanaldan ve ne zaman iletildiğine dair detaylara yer verilmedi.
"TRUMP, SÜLEYMANİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİNDEN BU YANA HEDEFTE"
Haberde, ABD'nin 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinden bu yana Tahran yönetiminin Trump'a suikast düzenleme niyetini kamuoyu önünde sık sık dile getirdiği öne sürüldü. Ayrıca, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın eski Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenlerinde de ABD Başkanı'nın ölümüne yönelik çağrıların öne çıktığı vurgulandı.
TRUMP SUİKAST VE ŞÜPHELİ SALDIRI GİRİŞİMLERİNE HEDEF OLMUŞTU
Trump, ABD başkanlığına ikinci kez aday olduğu dönemde 13 Temmuz 2024 tarihinde Pennsylvania'nın Butler şehrindeki bir seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırıda sağ kulağından yaralanmıştı. 15 Eylül 2024 tarihinde ise Trump’ın Florida'nın West Palm Beach bölgesindeki golf kulübünde bulunduğu sırada pusu kuran silahlı bir kişi Gizli Servis tarafından fark edilmiş ve şüpheli bir suikast girişimi daha son anda engellenmişti. Son olarak geçtiğimiz 25 Nisan’da Trump ve kabine üyelerinin katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırı girişimi, şüphelinin Gizli Servis tarafından yakalanması sonucu önlenmişti.
ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney’in naaşı, aile üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen özel merasimin ardından ülkenin Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney son yolculuğuna uğurlandı. İran basınında yer alan haberlere göre; Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin Peygamber-i Azam avlusunda kılınan cenaze namazının ardından, Hamaney’in aile üyelerinin katılımıyla özel bir veda merasimi düzenlendi.
Hamaney’in naaşı daha sonra aynı türbenin Dar'üz Zikr salonunda toprağa verildi. Hamaney’in defnedilmesiyle birlikte, İran'ın yanı sıra bölge ülkelerinden milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen ve günler süren cenaze törenleri sona ermiş oldu.
CENAZE NAMAZI KILINMIŞTI
Hamaney için düzenlenen cenaze törenleri kapsamında İran’ın Meşhed kentinde cenaze namazı kılınmıştı. Yoğun katılımın sağlandığı cenaze namazını Hamaney’in en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırmıştı. Eski dini liderin, cenaze namazının ardından aile üyelerinin katılacağı özel bir merasim sonrasında İmam Rıza Türbesi’ndeki bölümlerden birine defnedileceği açıklanmıştı.
YAKINLARIYLA BİRLİKTE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybetmişti. Aynı saldırıda, Ali Hamaney’in damadı, bir kızı, 14 aylık torunu ve İran’ın şimdiki dini lideri Mücteba Hamaney’in eşi de yaşamını yitirmişti.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü elinde tuttuğu yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor. ABD güçleri, mayıs ayının başından bu yana, hayati bir uluslararası ticaret koridoru olan bu bölgeden 800'den fazla ticari geminin ve 380 milyon varil ham petrolün başarılı bir şekilde geçişini kolaylaştırmaya yardımcı oldu" denildi.
ABD ve İran arasındaki gerginlik sürerken, ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) Hürmüz Boğazı’nın durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
"İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KONTROL ETMİYOR”
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü elinde tuttuğu yönündeki açıklamaları hatırlatılarak, "İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor. ABD güçleri, mayıs ayının başından bu yana, hayati bir uluslararası ticaret koridoru olan bu bölgeden 800'den fazla ticari geminin ve 380 milyon varil ham petrolün başarılı bir şekilde geçişini kolaylaştırmaya yardımcı oldu" ifadelerine yer verildi.
ABD’Lİ YETKİLİ: "TEKNİK GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkili ise, yaşanan son askeri gerginliğe rağmen Washington yönetiminin İran krizine bir çözüm bulma konusunda hala kararlı olduğunu ve "teknik görüşmelerin sürdüğünü" söyledi.
İran'ın Rezevi Horasan eyaletinin merkezi Meşhed kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rezevi Horasan eyaletinin Vali Yardımcısı Emir Şemkadri, Meşhed'deki Serefrazan Bulvarı bölgesinde silahlı saldırı meydana geldiğini söyledi.
"OLAYIN NEDENİ HENÜZ BELİRLENMEDİ"
Olayla ilgili detay vermeyen Şemkadri, "Olayın nedeni ve öldürülenlerin kimlikleri henüz belirlenmedi." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan gayri resmi haber kaynakları, bir kontrol noktasına silahlı bir grubun saldırısında 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.
Serefrazan Bulvarı, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in defnedildiği Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne yaklaşık 17 kilometre mesafede yer alıyor. Saldırının Hamaney için düzenlenen cenaze töreniyle ilgisi olmadığı bildirildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ile İsrail'in Lübnan'daki işgali başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldığı bildirildi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, son dönemde sık sık görüşen Netanyahu ile Trump'ın telefon görüşmesinde ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, İsrail'in Lübnan'daki işgali ve diğer bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği aktarıldı.
BÖLGEDEKİ ASKERİ VE SİYASİ GELİŞMELERE İLİŞKİN MUTABAKATA VARILDI
Başkan Trump'ın İran'a düzenledikleri hava saldırılarına ilişkin Netanyahu'yu bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, ikilinin bölgedeki askeri ve siyasi gelişmelere ilişkin koordinasyonu sürdürme konusunda mutabakata vardığı belirtildi.
Lübnan'ın güneyinde sürdürdükleri işgale ilişkin Netanyahu'nun Trump'a İsrail sınırlarında "güvenlik bölgelerinin oluşturulması gerektiğini" savunduğu kaydedildi.
İSRAİL'İN LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI VE ATEŞKES SÜRECİ
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 304 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.
Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.