SON DAKİKA | İsrail’den Lübnan’a saldırı: Katil devlet ateşkese rağmen bombalıyor! Trump’tan İran’a yeni tehdit

İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkesin 45 gün daha uzatılmasına rağmen, İsrail bir kez daha Lübnan’ı hedef aldı. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail’in ülkenin güneyindeki bir sivil savunma merkezine düzenlediği saldırıda aralarında 3 sağlık görevlisinin de bulunduğu en az 6 kişi öldü, 22 kişi ise yaralandı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) saldırının hedefine ilişkin açıklama yapılmadı.
İran'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in başkenti Pekin'deki temaslarına ilişkin sert açıklamalar geldi. İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızayi, "ABD Başkanı, Pekin'den güçlü bir konumda değil, İran ile yürüttüğü savaşta yaşadığı başarısızlığın ağır gölgesi altında ayrıldı" ifadelerini kullandı.
Rızayi açıklamasında, Washington yönetiminin diplomatik girişimlerini eleştirerek yeni dünya düzeninin artık ABD merkezli olmadığını savundu. Rezaei, "ABD'nin kendi oluşturduğu krizi kontrol altına almak için Çin'in etkisine ihtiyaç duyması, yeni dünya düzeninin artık ABD merkezli olmayan kurallarla şekillendiğini gösteriyor" dedi.
İtalya'nın, ABD/İsrail-İran savaşında ateşkesin kesinleşip barışın sağlanması durumunda Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin tesis edilmesi amacıyla oluşturulması muhtemel uluslararası bir misyonda hızlı şekilde göreve başlanabilmesi için donanmaya ait 2 mayın avlama gemisini bölgeye yakın konuşlandırmak üzere yola çıkardığı bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İtalyan donanması, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı ve halihazırda geçici ateşkes durumunda bulunan savaşta ateşkesin kesinleşmesi halinde Hürmüz Boğazı’nda mayın arama faaliyetleri icra edebilecek mayın avlama gemilerini hareket ettirdi.
"Crotone" ve "Rimini" isimli mayın avlama gemileri, Hürmüz Boğazı yakınlarına gitmek üzere Sicilya Adası’ndaki Augusta Limanı’ndan ayrılırken, mayın gemileri ilk aşamada Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz’e geçerek Cibuti’ye gidecek.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, 13 Mayıs’ta parlamentonun üst kanadı Senato'nun dışişleri ve savunma komisyonlarının ortak toplantısında, bölgede barış sağlanması halinde Hürmüz Boğazı’na ve Körfez bölgesine gemileri göndermenin 1 ay gibi bir zaman alacağını belirterek, "Önlem amacıyla 2 mayın avlama gemisini Boğaz’a nispeten daha yakın konuşlandırmaya hazırlanıyoruz." demişti.
Diğer taraftan, İtalyan hükümetinin, Hürmüz Boğazı'na yönelik muhtemel uluslararası askeri bir misyonda İtalyan ordusunu görevlendirebilmesi için parlamentodan onay alması gerekiyor.
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin merkezine düzenlediği hava saldırısında yaralananların olduğu bildirildi.
İsrail ordusu, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Sur kentinin merkezini hava saldırısıyla hedef aldı.
Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edilirken, saldırıda yaralananlar hastanelere kaldırıldı. İsrail ordusu, akşam saatlerinde Sur kentinin merkezindeki 2 bina için saldırı tehdidinde bulunmuştu.
Lübnan heyeti, ABD'de İsrail ile yürütülen müzakerelerde ülke lehine somut diplomatik ilerleme sağlandığını açıkladı. Lübnan heyetinden Washington'da 2 gündür süren İsrail-Lübnan 3. tur doğrudan müzakereleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Müzakerelerde Lübnan lehine somut diplomatik bir ilerleme sağlandığı kaydedilen açıklamada, ateşkesin 45 gün daha uzatılmasının vatandaşların "nefes almasını" sağlayacağı ve kalıcı istikrara doğru siyasi bir yol açacağı vurgulandı.
Lübnan heyetinin pozisyonunun temel unsurlarına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, bu unsurların "devletin tüm ülke topraklarında egemenliğini geri kazanması, sınırların korunması, yerinden edilenlerin güvenli bir şekilde geri dönüşünün sağlanması ve yeniden imar, alıkonan Lübnanlıların serbest bırakılması ve cenazelerin iade edilmesinden" oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, önceki ihlallerin benzerlerinin yaşanmaması için Lübnan egemenliğinden ödün vermeden tüm taahhütlerin yerine getirilmesi için ABD desteğiyle bir uygulama mekanizması oluşturulması gerektiğinin altı çizildi.
Açıklamada ayrıca, Lübnan'ın, sınırlarına saygı duyulan, egemenliği yalnızca Lübnan ordusu tarafından korunan ve halkının güven ve barış içinde yaşayacağı bir gelecek için müzakere yürüttüğü aktarıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da ilan edilen ateşkesin 45 gün daha uzatılacağını, müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağını duyurmuştu.
ABD'nin başkenti Washington DC'de İsrail-Lübnan arasında gerçekleştirilen doğrudan temaslara ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Piggott, dün ve bugün gerçekleştirilen İsrail-Lübnan görüşmelerinin "son derece verimli" geçtiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Piggott, "17 Nisan'da varılan ateşkes, daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 45 gün uzatılacaktır" dedi.
Piggott, müzakerelerin siyasi ayağının Haziran ayında yeniden başlatılacağını duyurdu. Piggott ayrıca, "Buna ek olarak, 29 Mayıs’ta Pentagon’da her iki ülkeden askeri heyetlerin iştiraki ile güvenlik alanındaki görüşmeler başlatılacak" dedi.
Tarafların müzakerelere 2 ve 3 Haziran’da devam edeceğini belirten Piggott, "Bu görüşmelerin iki ülke arasında kalıcı barışın, birbirlerinin egemenliği ile toprak bütünlüğünün tam olarak tanınmasının ve ortak sınır boyunca gerçek güvenliğin tesis edilmesinin önünü açmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.