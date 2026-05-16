SON DAKİKA | İsrail’den Lübnan’a saldırı: Katil devlet ateşkese rağmen bombalıyor! Trump’tan İran’a yeni tehdit

LÜBNAN HEYETİ: ABD'DEKİ MÜZAKERELERDE ÜLKE LEHİNE SOMUT DİPLOMATİK İLERLEME SAĞLANDI

Lübnan heyeti, ABD'de İsrail ile yürütülen müzakerelerde ülke lehine somut diplomatik ilerleme sağlandığını açıkladı. Lübnan heyetinden Washington'da 2 gündür süren İsrail-Lübnan 3. tur doğrudan müzakereleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Müzakerelerde Lübnan lehine somut diplomatik bir ilerleme sağlandığı kaydedilen açıklamada, ateşkesin 45 gün daha uzatılmasının vatandaşların "nefes almasını" sağlayacağı ve kalıcı istikrara doğru siyasi bir yol açacağı vurgulandı.

Lübnan heyetinin pozisyonunun temel unsurlarına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, bu unsurların "devletin tüm ülke topraklarında egemenliğini geri kazanması, sınırların korunması, yerinden edilenlerin güvenli bir şekilde geri dönüşünün sağlanması ve yeniden imar, alıkonan Lübnanlıların serbest bırakılması ve cenazelerin iade edilmesinden" oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, önceki ihlallerin benzerlerinin yaşanmaması için Lübnan egemenliğinden ödün vermeden tüm taahhütlerin yerine getirilmesi için ABD desteğiyle bir uygulama mekanizması oluşturulması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'ın, sınırlarına saygı duyulan, egemenliği yalnızca Lübnan ordusu tarafından korunan ve halkının güven ve barış içinde yaşayacağı bir gelecek için müzakere yürüttüğü aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki görüşmeler sonucunda İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını ve siyasi görüşmeler için tarafların 2-3 Haziran'da bir araya geleceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da ilan edilen ateşkesin 45 gün daha uzatılacağını, müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran'da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağını duyurmuştu.