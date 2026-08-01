SON DAKİKA… Orman yangınlarıyla mücadelede 3. gün! Aydın Çine’de alevlere karşı cansiparane müdahale: Binlerce hektarlık alan kül oldu…

SON DAKİKA… Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar, yine Yeşil Vatan'ımızı hedef aldı. 9 ilde başlayan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan amansız bir mücadele başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya, Muğla Fethiye, İzmir Foça, Balıkesir / Gömeç ve Mersin / Gülnar-Aydıncık yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Yumaklı, Aydın Çine'deki yangının ise enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Meteoroloji yangın bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yaparken, 3 bin hektarlık alanın kül olduğu vurgulandı.
İşte orman yangınlarında son durum…
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabı üzerinden ‘Kahramanlarımızın alevlere karşı savaşı sürüyor’ notuyla yaptığı paylaşımda, “Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın gün boyu süren etkin mücadelesi neticesinde, Antalya Alanya yangınını tamamen kontrol altına aldık. Muğla Fethiye Yeşilüzümlü mahallesinde, dün başlayan bir yangını bu sabah kontrol altına almıştık. Aynı bölgede bugün farklı bir noktada başlayan yeni bir yangın da ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Bugün başlayan İzmir Foça’daki yangın da tamamen kontrol altında. Balıkesir Gömeç ve Mersin Gülnar-Aydıncık yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Aydın Çine yangınının ise enerjisi düşürüldü. Balıkesir Susurluk’ta meydana gelen orman yangınına ise ekiplerimizin müdahalesi aralıksız şekilde devam ediyor. ‘Yeşil Vatan'ımızı yangınlara karşı 7/24 savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
🟢 KAHRAMANLARIMIZIN ALEVLERE KARŞI SAVAŞI SÜRÜYOR.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 31, 2026
Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın gün boyu süren etkin mücadelesi neticesinde:
✅ Antalya / Alanya yangınını TAMAMEN KONTROL ALTINA ALDIK.
✅ Muğla / Fethiye - Yeşilüzümlü mahallesinde, dün başlayan bir… pic.twitter.com/a6h0UOLvQb
Muğla genelinde bugün Bodrum, Milas, Dalaman, Kavaklıdere, Yatağan ve Yeşilüzümlü olmak üzere 6 farklı noktada orman yangını çıktığını ifade eden Akbıyık, tüm yangınların ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındığını söyledi.
Yeşilüzümlü yangınının iki gün önce başladığını hatırlatan Akbıyık, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde, nemin düşük ve rüzgârın kuvvetli olması nedeniyle yangın riskinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Yangının yerleşim yerlerine sıçramasının en büyük endişeleri olduğunu belirten Akbıyık, yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı ve turizm açısından önemli bir bölge olan Yeşilüzümlü’nün büyük bir tehlike atlattığını ifade etti.
Yangına Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet, belediye ekipleri ve diğer kurumların koordinasyon içinde müdahale ettiğini aktaran Akbıyık, çalışmalarda 1 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda kara aracının görev aldığını söyledi.
Vatandaşlara da çağrıda bulunan Vali Akbıyık, ormanlık alanlarda sigara izmariti atılmaması, ateş yakılmaması ve en küçük ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini ifade ederek, “Yeşil vatanımızı hep birlikte korumalıyız” dedi.
Son bir haftada Muğla genelinde her gün ortalama 5 orman yangını meydana geldiğini de kaydeden Akbıyık, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yangınlarda can kaybı yaşanmadığını belirterek görev yapan tüm personele teşekkür etti.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk ilçesinde devam eden orman yangını bölgesinde gazetecilere açıklama yaptı. Ustaoğlu, 395 personelle müdahale edilen yangının yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi. Yangının olduğu ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşların teyakkuza geçerek müdahaleye başladığını aktaran Ustaoğlu, "İşte 7 uçak, 4 helikopter, bunun yanında 26 arazöz, 11 itfaiye aracı, TOMA'sından su tankerine, yine dozerinden farklı müdahale araçlarına kadar toplam 395 personelle bugün öğle saatlerinden beri yangına müdahalemiz devam ediyor. Ama maalesef yangında bizi en fazla korkutan rüzgar. Rüzgarın tabii şiddetli olması işimizi zorlaştırıyor. Ve Yıldız Mahallesi kırsalında başlayan yangın Kepsut istikametine doğru devam ediyor.
Şu an tahmini olarak 400-450 hektarlık bir alanda etkili olduğunu görüyoruz. İnşallah bu gece biraz havanın soğuması, diğer yandan nem oranının yükselmesi öngörümüz. Biraz yangının enerjisini düşüreceğini tahmin ediyoruz. Diğer yandan işte gördüğünüz gibi yine tüm kurum ve kuruluşlarımızla, araçlarımızla yangın bölgesinde arkadaşlarımız fedakarca mücadelelerini devam ettiriyor. Temennimiz bir an önce bu yangınımızı da kontrol altına alıp, burada da inşallah yaşadığımız bu durumu sonlandırmak. Ben bu vesileyle 3 gündür başta Orman Teşkilatımızın o kahraman personeli, diğer yandan itfaiyecilerimiz, özellikle vatandaşlarımız, tüm devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle tekrar Susurluk ve Yıldız Mahallesi'ndeki hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.