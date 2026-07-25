SON DAKİKA… ABD-İran savaşında tansiyon düşmüyor! Kara saldırısına karşı sivil devriye

“HUSİLER ŞİDDET VE GERİLİMİ TIRMANDIRMAKTA ISRAR EDİYOR”

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Husilerin şiddet ve gerilimi azaltmak yerine tırmandırmakta ısrar ettiklerini söyledi.



Büyükelçi Al Cabir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Cabir, Suudi Arabistan'ın, Yemen halkının acılarına son verecek kapsayıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla, gerilimi azaltma ve barışa yönelik tüm çabalar ile BM Yemen Özel Temsilcisi'nin gayretlerini desteklemeyi sürdürdüğünü ve sürdüreceğini" savundu. Barış çabalarına rağmen Husilerin Yemen'i "dış güçlerin elinde bir piyon haline getirdiği" eleştirisinde bulunan Cabir, "Husi teröristler, Yemen'e veya halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan dış gündemlere hizmet etmek amacıyla gerilimi azalmak ve barış yolu yerine tırmanma ve şiddet yolunu izlemekte ısrar etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.