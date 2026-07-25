SON DAKİKA… ABD-İran savaşında tansiyon düşmüyor! Kara saldırısına karşı sivil devriye

ABD-İran arasındaki savaşın son bulup bulmayacağı tüm dünyada merak konusu oldu.
İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'ın Cizan ve Yanbu şehirlerindeki ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Aramco'ya ait petrol tesislerine saldırı gerçekleştirdikleri öğrenildi.
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde halkın, ABD'nin muhtemel kara saldırılarına karşı sahilde devriye gezdiği aktarıldı.
İşte dakika dakika bölgede yaşananlar…
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde halkın, ABD'nin muhtemel kara saldırılarına karşı sahilde devriye gezdiği aktarıldı. İran devlet televizyonu konuya ilişkin bir habere yer verdi.
Cask kentinde silahlı halkın sahilde dolaştığı ifade edilen haberde, "Halk, ABD'nin olası kara işgaline karşı sahilde omuzlarında uzun namlulu silahlarla devriye görevi icra ediyor." bilgisine yer verildi. Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kenti, 8 Temmuz'dan bu yana sık sık ABD'nin hedefi olmuştu. ABD özellikle kentte yer alan limanlara saldırılar düzenlemişti.
Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Husilerin şiddet ve gerilimi azaltmak yerine tırmandırmakta ısrar ettiklerini söyledi.
Büyükelçi Al Cabir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Cabir, Suudi Arabistan'ın, Yemen halkının acılarına son verecek kapsayıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla, gerilimi azaltma ve barışa yönelik tüm çabalar ile BM Yemen Özel Temsilcisi'nin gayretlerini desteklemeyi sürdürdüğünü ve sürdüreceğini" savundu. Barış çabalarına rağmen Husilerin Yemen'i "dış güçlerin elinde bir piyon haline getirdiği" eleştirisinde bulunan Cabir, "Husi teröristler, Yemen'e veya halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan dış gündemlere hizmet etmek amacıyla gerilimi azalmak ve barış yolu yerine tırmanma ve şiddet yolunu izlemekte ısrar etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Suudi Arabistan'ın Yenbu ve Cazan bölgelerinde yer alan milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesisleri füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Cazan ve Yenbu kentlerinde Aramco şirketine ait kritik tesislere yönelik "iki nitelikli askeri operasyon" düzenlediklerini ifade etti. Önce Cazan'daki Aramco tesislerinin onlarca balistik füze ve İHA'yla vurulduğunu ardından Yenbu'daki tesislere balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra İHA'lar kullanılarak saldırı düzenlendiğini belirten Seri, "hedeflerin başarıyla vurulduğunu" iddia etti. Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasını sürdürdüklerini aktaran Seri, ilerleyen saat ve günlerde saldırıların artabileceğini dile getirdi. Söz konusu saldırılara ilişkin Suudi Arabistan tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan belirlenen güzergahın dışında izinsiz geçmeye çalışan 4 gemiye uyarı ateşi açtığı ve gemilerin rotalarını değiştirdiği bildirildi.
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Donanmasının Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin açıklamasını yayımladı. Donanmanın Hürmüz Boğazı'nda son 24 saatte izinsiz geçiş yapmaya çalışan 4 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu ve gemilerin rotalarını değiştirdiği belirtildi. İran ve ABD, Pakistan arabuluculuğunda yürütülen müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulmasını ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. İran, anlaşma gereği, Hürmüz Boğazı'ndan yapılacak gemi geçişlerinin kendi kontrolü haricinde yapılamayacağını savunarak zaman zaman gemilere müdahalede bulunuyor. Son olarak, İran Devrim Muhafızları Ordusu, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güzergahların kullanılmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.
İran basını, Tahran yönetiminin, ABD'nin Ürdün'deki Kral Faysal Üssü ile Amazon şirketinin Bahreyn'de bulunan veri merkezine yönelik saldırılarında hedeflerin vurulduğunu ileri süren görseller paylaştı.
İran devlet televizyonu, paylaştığı görsele ilişkin haberinde, "Ürdün'deki Kral Faysal Üssü'nde bulunan ABD Ordusu Özel Kuvvetleri mühimmat deposunun tamamen imha edildiğini gösteren uydu görüntüleri." ifadesini kullandı. ABD üssüne ait olduğu ileri sürülen görselde, yan yana bulunan ve 50 metre uzunluğundaki 3 yapıdan birinin tamamen yıkıldığı görüldü. Diğer yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı da ABD'li Amazon şirketinin Bahreyn'de bulunan veri merkezinin isabet aldığına ilişkin görsel paylaştı. Haberde, "ABD askerlerine hizmet veren Amazon veri merkezine isabet ve çıkan yangın. Bahreyn'in batısı." ifadesi kullanıldı. Amazon binasına ait olduğu ileri sürülen görselde, bir kısmı çöken bir yapı ve yükselen duman görülüyor. ABD'nin İran altyapısını hedef alması üzerine İran da bölge ülkelerindeki ABD üslerinin yanı sıra ABD ile bağlantılı altyapıya misillemede bulunuyor.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ABD hedeflerine yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi.
Zülkadir, ABD'ye yönelik saldırılara ilişkin bildiri yayımladı. Bildirisinde Zülkadir, ABD hedeflerine gerçekleştirilen saldırılar hakkında, "Nokta atışlı saldırılar, Minab ile Lamerd'de yaşamını kaybeden masum çocukların kanının intikamı alınana ve düşman teslim olana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı. Zülkadir ayrıca, bölgede yükselen her duman kümesinin, ABD'ye ait askeri, güvenlik veya finans merkezinin hedef alındığı anlamına geldiğini söyledi.