SON DAKİKA| Şam yönetimi düğmeye bastı: Suriye ordusu işgal altındaki toprakları devralıyor! YPG/SDG için yolun sonu

Son Dakika: Suriye ordusunun yaklaşık 44 saat süren operasyonu Şam yönetimi ve terör örgütü YPG/SDG arasında imzalanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'yla son buldu.
Anlaşmayla, Suriye ordusu ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.
Anlaşmaya göre, tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek ve YPG/SDG unsurları, Suriye güvenlik güçleri kadrolarına geçirilecek. Yani SDG teknik olarak dağıtılacak.
Suriye ordusu, anlaşma kapsamında Fırat Nehri'nin doğusundaki toprakları çatışma yaşanmadan devralmaya başladı.
Fransa Dışişleri Bakanlığından Suriye'deki gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, müttefiklerine ve pozisyonlarına sadık kalmaktadır. Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü kararlılıkla desteklemektedir. DEAŞ'a karşı birlikte savaştıklarına sadıktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, 18 Ocak'ta Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Bu ateşkesin Suriye'nin birliği ve YPG/SDG'nin entegrasyonu konusunda ilerleme kat edilmesini sağlaması gerektiği ifade edilen açıklamada, Fransa'nın istikrarlı ve birlik içinde bir Suriye'ye geçiş sürecini desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi.
Kentin simge noktalarından Naim Kavşağı'nda toplanan Rakka sakinleri, YPG/SDG'nin bölgeden çıkarılmasını sevinç gösterileriyle kutlarken yaşananları "tarifi mümkün olmayan bir an" şeklinde nitelendirdi.
Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, anlaşmayı "tüm Suriyeliler için bir kazanım" olarak tanımladığı süreç, sahaya Rakka halkının coşkulu kutlamalarıyla yansıdı.
Kutlamalar için toplanan, aralarında çocuk, yaşlı ve kadınların da bulunduğu halk, kurtuluşun uzun süredir beklenen bir an olduğunu vurguladı.
Şara'nın, devlet kurumlarının Rakka dahil tüm vilayetlere gireceğini açıklamasının ardından kent merkezinde birlik, istikrar ve yeniden inşa vurgusu öne çıktı.
"BU ZAFER TARİF EDİLEMEZ"
AA muhabirine konuşan Ümmü Mehidi, yaşadıkları duyguyu "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu zafer tarif edilemez. Allah'a binlerce kez şükürler olsun" sözleriyle dile getirdi.
Rakkalı Manal Beşir ise yaşananları, Allah'ın lütfu ve Suriye ordusunun başarısı olarak değerlendirdi.
Beşir, bu anı yıllardır beklediklerini belirterek Suriye'nin birlik ve istikrara doğru ilerleyeceğine olan inancını vurguladı.
"RAKKA AYRILIKÇI SDG'DEN KURTARILDI"
Bölge sakinlerinden Faysal da Rakka'nın "ayrılıkçı SDG'nin baskısından kurtarılmasını" büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyledi.
Faysal, kendi duygularının da çevresindeki herkes gibi "tarif edilemez" olduğunu ifade ederek "İnşallah Suriye tek ve birleşik olur, daha fazla refaha ulaşır." dedi.
Kutlamalara katılan Muhammed Mustafa da kurtuluş sevincini, "Ülkesine kavuşan her vatandaşın hissettiği duygu" olarak tanımladı.
Mustafa, yaşanan sürecin ardından daha iyi bir geleceğe dair umutlarının arttığını ifade etti.
BİRLİK VE GELECEK VURGUSU
Suriyeli Muhammed el-Cabir ise birleşik bir Suriye vurgusu yaptı. Cabir, barışın, ekonomik toparlanmanın ve kalkınmanın önünü açacak yeni bir döneme girildiğini belirterek 2026'nın "sevgi ve barış yılı" olmasını temenni etti.
Rakka sakinlerinden Ebu Salih ise geçmişte ağır bedeller ödediklerini dile getirdi. Devrik Esed rejimi ve terör örgütü YPG/SDG tarafından defalarca gözaltına alındığını anlatan Ebu Salih birçok kez tutuklandığını, bu süreçlerde de ailesinden ayrı kaldığını, geçimini sağladığı işinden uzaklaştırıldığını aktardı.
Maruz kaldıkları baskıların yalnızca kendisiyle sınırlı kalmadığını, çevresindeki birçok kişinin de benzer kaderi yaşadığını belirten Ebu Salih, tüm bu yaşananların halk üzerinde derin yaralar açtığını söyledi.
Yaşadıkları onca zulme rağmen umutlarını kaybetmediklerini vurgulayan Ebu Salih, içinde bulundukları süreci değerlendirirken, "Allah bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Zalimlerden ve onları destekleyenlerden kurtulduk." ifadelerini kullandı.
Rakkalı bir çocuk duygularını "Hamdolsun, SDG'den de Esed'den de kurtulduk" şeklinde dile getirirken, başka bir vatandaş ise sevincini "Zaferimizi ve hayalimizi kutluyoruz. Bu sevinç tarif edilemez." sözleriyle aktardı.
Suriye İçişleri Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında ordu birliklerinin Deyrizor ilinin doğu kırsalına girmeye başladığını duyurdu.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması, Suriye resmi haber ajansı SANA'da yayımlandı.
Açıklamada, "Birliklerimiz tüm belde ve köylerde düzenli şekilde konuşlanmayı hedefleyen bir plan kapsamında Deyrizor ilinin doğu kırsalına girmeye başladı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık açıklamasında, bu adımın sivilleri, kamu ve özel mülkiyeti korumayı ve bölgede güvenlik ile istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı güvenlik planıyla uyumlu şekilde atıldığı kaydedildi.
Suriye ordusu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka bölgesinden Türkiye sınırına uzanan toprakları çatışmasız şekilde devralmaya devam ediyor.
Suriye ordusunun sabah saatlerinde Münbiç'in güneydoğusundaki Tişrin Barajı'nı devralmasının ardından bu bölgeden Fırah Nehri'nin karşısına geçen birlikler, Ayn el-Arab ile Rakka kent merkezi arasındaki sahaya ilerliyor.
Suriye ordusunun ilerlediği bir başka nokta ise Fırat Nehri'nin doğusunda ve Rakka'nın kuzeyinde yer alan Ayn İsa beldesi kavşağı olarak öne çıkıyor. Buradaki güçler de çatışma yaşanmaksızın Ayn el-Arab bölgesinin güney kesimlerindeki toprakları devralıyor.
Suriye güçleri, anlaşma kapsamında bu sabah itibarıyla çatışma olmaksızın Ayn İsa beldesine hakim oldu.
Üçüncü ilerleme hattı ise Rakka merkezden, Tel Abyad-Rasulayn hattına doğru çatışma yaşanmaksınız tamamlandı.
Kuveyt, Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, ateşkes anlaşması ve SDG'nin Suriye devlet yönetimine tam entegrasyonunun, Suriye'de devlet kurumlarının yeniden inşası ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yolunda atılmış önemli bir adım olduğu belirtildi.
Kuveyt'in Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteği yinelendi.
Münbiç'teki AA ekibinin bildirdiğine göre, Suriye ordu birlikleri yürüttükleri askeri operasyon sonucunda Tişrin Barajı'nda tam kontrol sağladı.
AA ekibi, sabah saatlerinde, örgüt unsurlarının baraj sahasından çekilmeye başladığını aktarmıştı.
Suudi Arabistan, Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Riyad'ın Suriye'de varılan ateşkes anlaşması ile YPG/SDG'nin devlet içindeki tüm sivil ve askeri kurumlara entegrasyonunu memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.
Anlaşmanın güvenlik ve istikrarın güçlenmesi, devlet kurumlarının inşasına katkı sağlaması, Suriye halkının kalkınma ve refah taleplerini karşılaması temennisinde bulunuldu.
Riyad, Suriye hükümetinin sivil barışın teşviki, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabaları konusundaki çabalarını desteklediğini yineledi.
Münbiç'teki AA ekibinin bildirdiğine göre, örgüt unsurları baraj sahasından çekilmeye başladı.
Cephe hattındaki Suriye ordusu da barajı kontrolüne almak üzere harekete geçerken taraflar arasında sabah saatlerinden şu ana kadar herhangi bir çatışma çıkmadı.
Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının ardından Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Selame, Rakka ilinin yeni valisi olarak görevlendirildi.
Atama, Halep Valisi Azzam el-Garib'in sosyal medya hesabından duyuruldu.
Vali Garib, "Kardeşimiz Abdurrahman Selame'nin, mücadele ve kurtuluş yolundaki dostumuz olarak Rakka Valiliği görevine atanmasını tebrik ediyoruz. Allah ona yeni görevinde başarı ve doğruluk nasip etsin. Rakka halkına daha fazla ilerleme ve istikrar getirmesi için yardımcı olsun." ifadelerine yer verdi.
Garib, Selame'nin Halep'teki görevi süresince sergilediği değerli çabaları da takdir ederek "Halep'teki çalışmalarının, durumun iyileştirilmesi ve hizmetlerin geliştirilmesinde büyük etkisi vardı. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
ABDURRAHMAN SELAME KİMDİR?
Selame, 1971 yılında Suriye'nin Halep kırsalındaki Andan kasabasında doğdu.
Genç yaşlarında taş ocağında çalıştı. Ancak 2011'de başlayan Suriye devrimiyle birlikte silahlı mücadeleye katıldı ve Halep'te önemli askeri görevler üstlendi.
Suriye'nin kuzeybatısında altyapı ve hizmet projeleri yürüten "Er-Raki" inşaat şirketinin Genel Müdürlüğünü yapan Selame, Halep kırsalının kuzey ve doğu bölgelerinden sorumlu vali yardımcısı olarak yerel yönetim ve hizmetlerin güçlendirilmesinden sorumluydu.