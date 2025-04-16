Son dakika: Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı

Son dakika haberi... DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Beşiktaş'taki evinde rahatsızlandı. Sırrı Süreyya Önder sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Sırrı Süreyya Önder yapılan kontrol ve tehşislerin ardından ameliyat edilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir." dedi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu zaten. Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden büyük umutla bekliyoruz." dedi.
Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde bekleyen gazetecilere açıklama yapan Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in durumu hakkında iyi haberler vermek için dakikalar saydıklarını söyledi.
Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi partilerin genel başkanlarının ve temsilcilerinin Önder'in durumunu yakından takip ettiğini aktardı.
Şu ana kadar mevcut bilgilerin dışında yeni gelişme olmadığını bildiren Doğan, şöyle devam etti:
"Şu ana kadar doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bilgi yok ama görüyoruz ki merak ediliyor ne olduğu. Ameliyat bitti mi, bitmedi mi, bittiyse başarılı geçti mi, geçmedi mi, yoğun bakıma alındı mı, alınmadı mı, bundan sonraki süreç nasıl olacak, hastanede kalma süreci ve bundan sonraki sağlık takibi nasıl sağlanacak? Hepsi merak ediliyor. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Doktorlar zaten yaptıkları açıklamada öngördükleri sürenin uzun bir süre olduğunu söylemişlerdi. Yani sabah 7-8 sularına kadar sürebilecek bir ameliyattan bahsetmişlerdi. Ameliyat henüz bitmedi. Bize ulaşan bilgiler bu yönde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin. Yoğun bakıma alındığı zaman da bu bilgiyi hem sizlerle paylaşacağız hem de doktorlar gerekli açıklamayı yapacaktır."
Doğan, Önder'in zor zamanların insanı olduğunu, bu zorlu ameliyatı da başarıyla atlatacağına inandıklarını ifade etti.
Sırrı Süreyya Önder'in son durumu açıklandı | Video
Önder'in çok ağır olaylar yaşadığını, gördüğünü, ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar üstlenen bir insan olduğunu aktaran Doğan, "Dolayısıyla bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz bu yönde, umudumuz da bu yönde. Ameliyatın bitmemiş olması işlerin iyi gitmediğinin göstergesi değil. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu zaten. Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söylediler ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden büyük umutla bekliyoruz." dedi.
Ayşegül Doğan, "Tekrar belirtmek istiyorum. Ameliyatın zaten uzun sürmesi bekleniyordu. Beklendiği ve öngörüldüğü gibi ilerliyor şu anda. Ameliyatın uzun sürmesi, işlerin iyi gitmediği anlamına gelmiyor. Öngörülen süre ve öngörülen şekilde ilerliyor her şey." bilgisini paylaştı.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınlarının hastanedeki bekleyişi devam ediyor.
Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle müdahale için Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne götürülmesinin ardından yakınları ve sevenleri de buraya geldi.
Bilgi almak için hastaneye gelenler arasında DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sanatçı Yavuz Bingöl, milletvekilleri ve bazı partililer yer aldı.
Kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle ameliyata alınan Önder'in sağlık durumuyla ilgili bilgi almak isteyen yakınları, hastanenin acil servisine yönlendirildi.
Önder'in ameliyatı devam ederken, yakınlarının hastanedeki bekleyişi de sürüyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini, tedavisinin hassasiyetle sürdürüldüğünü belirterek, şifa dileğinde bulundu.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Davut Gül, kalp rahatsızlığı geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Gül, Önder'in kalp rahatsızlığı sonrası İstanbul'da hastaneye kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Vali Gül, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanlığı: TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir.
DEM Parti basın bürosundan, Önder'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."
Beşiktaş'taki evinde rahatsızlanan Önder, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kalp rahatsızlığı geçirdiği tespit edilen Önder, acil serviste tedavi altına alındı.