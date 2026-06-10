SON DAKİKA | ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası: Çok sayıda nokta vuruldu! Tahran’dan Hürmüz adımı

"TRUMP ANLAŞMA YAPMAYA HAZIR"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezi önünde basın mensuplarına İran'a ilişkin açıklamalarda bulunan Hegseth, "İran'da başlıca tesisleri bombalayacağız. Bu gece İran'a yönelik saldırılar güçlü olacak. Eğer bu saldırılar yarın olursa, yine net ve şiddetli olacak" ifadelerini kullandı.

İran'ın anlaşma için bir şansı olduğunu da aktaran Hegseth, Trump'ın anlaşma yapmaya hazır olduğunu savundu.