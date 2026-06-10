SON DAKİKA | ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası: Çok sayıda nokta vuruldu! Tahran’dan Hürmüz adımı

Son dakika haberi: ABD ve İran arasındaki müzakere ve ateşkes süreci, yerini bir kez daha savaşa bıraktı. ABD'den gelen peş peşe tehditlerin ardından İran'a yönelik saldırıların başladığı bildirildi. CENTCOM, İran'da birden fazla hedefin vurulduğunu açıklarken İran'ın Tesnim Haber Ajansı, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Minab kentlerinden patlama sesleri duyulduğunu belirtti.
İşte Orta Doğu'da ABD/İsrail-İran savaşındaki gelişmeler...
İran devlet televizyonu, Silahlı Kuvvetlerin ABD'nin saldırılarına karşılık eylemlerine devam ettiğini aktardı.
İran'ın misillemeleri kapsamında Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlandığı Muvaffak Salti askeri üssünün de ağır füze saldırılarıyla hedef alındığı ifade edildi.
ABD ordusundan İran’a gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM, İran’ın gözlem, iletişim ve hava savunma altyapısını hedef alan saldırıların tamamlandığını duyurdu.
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, saldırıların ABD güçlerine ve bölgesel sulardan geçen uluslararası ticari gemilere tehdit oluşturan askeri altyapıları hedef aldığı vurgulanarak, "Bu saldırılar İran'ın haksız ve süregelen saldırganlığına bir yanıt niteliğindedir. ABD güçleri teyakkuzda olmaya devam etmektedir" denildi.
Kuveyt ordusu: Saldırılara karşı hava savunma sistemlerimiz devreye girdi
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'nin ülkenin güneyindeki saldırılarının ardından bölgeyi ABD için "cehenneme çevireceklerini" ifade etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait "18 önemli hedefi" vurduğunu bildirdi.
İran ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına misilleme eylemlerine ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Ateşkes ihlali ve ABD terörist ordusunun ülkenin güneyindeki bölgelere saldırılarının ardından İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nu çeşitli türde yıkıcı insansız hava araçlarıyla hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.
Saldırıların ABD 5. Filosu'nun iletişim kuleleri ve hava savunma sistemlerini hedef aldığı aktarılırken, ordunun, Silahlı Kuvvetlerin diğer birimleriyle "düşmanla ölümüne savaşmaya hazır olduğu ve saldırgan düşman cezalandırılana kadar durmayacağı" vurgulandı.
İranlı üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerin ateşkes için kendisiyle iletişime geçtiğine ilişkin iddiasını "tamamen yalan" diyerek reddetti.
Fox News'e göre Trump, Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan İran'a yönelik yeni saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran'ın içindeki hedefleri vurmak için 49 Tomahawk füzesinin kullanıldığını belirten Trump, bunların bir kısmının başkent Tahran'a yaklaşık 65 kilometre mesafede olduğunu söyledi.
Trump, ABD'ye ait savaş uçaklarının İran hava sahasında uçtuğunu belirterek, ülkenin güneybatı bölgelerinde radar ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini kaydetti.
"İranlı üst düzey yetkililerin kendisini aradığını ve bombalamayı durdurmalarını istediğini" aktaran Trump, saldırıların yakında duracağını belirtti.
İran devlet televizyonunun haberinde, "Amerikalı teröristlerin saldırısında Minab kentinin Korgan beldesinde iki kişi, şarapneller nedeniyle yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
Yaralıların Minab Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilirken, durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.
ABD, geçici ateşkese rağmen İran'ın güneyine saldırılar başlatmıştı.
İran ordusu: ABD'nin her türlü saldırısına karşılık vereceğiz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduk
İran: Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir
İran basını: İran'ın güneyindeki denizde İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezi önünde basın mensuplarına İran'a ilişkin açıklamalarda bulunan Hegseth, "İran'da başlıca tesisleri bombalayacağız. Bu gece İran'a yönelik saldırılar güçlü olacak. Eğer bu saldırılar yarın olursa, yine net ve şiddetli olacak" ifadelerini kullandı.
İran'ın anlaşma için bir şansı olduğunu da aktaran Hegseth, Trump'ın anlaşma yapmaya hazır olduğunu savundu.
ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinden de patlama sesleri geldiği bildirildi
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, "son bölgesel gelişmeler nedeniyle" ABD vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemelerini, Irak'ta bulunanların ise derhal ülkeyi terk etmelerini istedi.
Büyükelçilikten yapılan uyarıda, son bölgesel gelişmeler nedeniyle, Irak'taki ABD vatandaşlarına en yüksek düzeyde dikkatli ve tedbirli olmaları, ayrıca yerel haber kaynaklarını sürekli takip etmeleri tavsiye edildi.
ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından İran basını Fars eyaletinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi
İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın İranlı bir askeri kaynağın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran’ın, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı belirtildi.
Söz konusu askeri kaynak, İran Silahlı Kuvvetleri’nin, ABD’nin düzenleyeceği saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ve olası saldırılara anında cevap verileceğini söyledi.
ABD Savunma Bakanı Hegseth: "İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız. Bu gece İran’a yönelik saldırılar güçlü olacak"
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı yürüttükleri saldırıların henüz "bitmediğini" belirterek, İsrail ordusunun İran'ı "büyük bir güçle vurmaya hazır olduğunu" belirtti.
Hizbullah'a karşı ise Lübnan'ın derinliklerinde "operasyonlar yürüttüklerini" iddia eden Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın Sur kentindeki Hristiyan mahallesini tahliye ettiğini ve buraya sığınan Hizbullah unsurlarına saldırı düzenlediğini savundu.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin İran’a yönelik saldırı tehditleri hakkında, “Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak” dedi.
Kaybedenlerle savaşmaktan korkmadıklarını dile getiren Azizi, “ABD tabutları, Trump'ın söylediğinden çok daha fazla ve daha fazla olacak. Çünkü savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak. Nelerin olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." demişti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran altyapısına saldırı tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Altyapıları hedef almakla tehdit etmek, güç gösterisi değil, bir milletin iradesi karşısında çaresizliğin göstergesidir. İran, her türlü baskı ve tehdide karşı dimdik ayakta kalacaktır" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump: "Geçen ay, ABD ordumuza, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tankerlerini ve diğer ticari gemileri desteklemek için gizli bir görev yürütmesi talimatını verdim. Bugün, bu çabanın sonucunda 200’den fazla ticari gemi Boğaz’dan güvenli şekilde geçiş yaptı."
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun Umman Körfezi'nde İran'a yönelik ablukayı ihlal etmeye çalıştığı gerekçesiyle Palau bayraklı bir petrol tankerini vurduğunu bildirdi.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Palau bayraklı "M/T Settebello" adlı tankerin dün ABD güçlerinin uyarıları ve yönlendirmelerine uymamasının ardından hedef alındığı kaydedildi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın altyapısına yönelik saldırı tehdidinin ardından, “Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır. Onları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir.” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." demişti.
ABD Başkanı Donald Trump, "Gerçekten anlaşmaya çok yakındık ama bizi oyalamaya devam ediyorlar, bizi enayi yerine koyup kandırıyorlar" dedi.
ABD Başkanı Trump, "İran'a çok sert şekilde saldıracağız, anlamlı ve işe yarayan bir anlaşma istiyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan ile ilgili soruya da yanıt veren Trump, "Kendisi inanılmaz bir lider ve güçlü bir kişilik. Erdoğan çok iyi bir dostum" ifadelerini kullandı.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik söylemleri hakkında, “Trump’ın her tehdidine tokatla cevap verdik.” dedi.
İran yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Şikarçi, katıldığı bir törende gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şikarçi, her tehdide daha şiddetli ve daha güçlü cevap verdiklerini vurgulayarak, “Trump’ın her tehdidine tokatla cevap verdik.” dedi.
Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşısında hiçbir zaman geri adım atmayacaklarının altını çizen Şikarçi, “düşmanı” yeneceklerini ve bu konuda endişeli olmadıklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda "çok fazla zaman harcadığını" ve bu nedenle "bedelini ödemek zorunda kalacakları" ifadesini kullandı.
Trump, sosyal medya hesabından İran'la ilgili paylaşımda bulundu.
İran'ın ordusunun, donanmasının ve hava kuvvetlerinin "artık var olmadığını" belirten Trump, "Tümüyle yenilgiye uğradılar. İran'dan sadece laf var, eylem yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü." yorumunu yaptı.
Trump, "Onlar için harika olacak bir anlaşmaya varmak için çok fazla zaman harcadılar, şimdiyse bedelini ödemek zorunda kalacaklar." ifadesini kullandı.
Trump ve ABD ordusu, ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak gece yarısından sonra İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlenmeye başladıklarını duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıklamıştı.
ABD ordusu sabah 05.00 sularında İran'a yönelik saldırıların tamamlandığını açıklamıştı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlara işaret ederek, "ne savaş ne de barış" durumundan çıkılması gerektiğini belirtti.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen ülkenin önceki lideri Ali Hamaney'i anma programında konuştu
Önceliğin ülkede birliğin korunması olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların halkın üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etti.
“SAVAŞ ÜLKENİN ÇIKARINA DEĞİL ANCAK DÜŞMAN İRAN MİLLETİNİN TESLİM OLACAĞI FİKRİNE KAPILMASIN"
Halkın üzerindeki ekonomik baskının hafifletilmesi gerektiğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, "Ne savaş ne barış durumundan çıkmalıyız. Savaş ülkenin çıkarına değil ancak düşman İran milletinin teslim olacağı fikrine kapılmasın." dedi.
Pezeşkiyan, ülkedeki siyasi gruplar ve yetkililere siyasi çekişmeleri kenara koyarak halkın sorunlarına eğilmeleri çağrısında bulundu.
İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda patlama sesi duyulduğu bildirildi. Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Mehr Haber Ajansı yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Basra Körfezi'nde bulunan adada patlama sesi duyuldu.
PATLAMA HÜRMÜZ BOĞAZI’NA YAKIN BİR NOKTADA
Patlamanın nedeni belirtilmezken söz konusu patlamanın Keşm Adası'ndan uzak bir noktada Hürmüz Boğazı'nda bir yerde meydana geldiği değerlendiriliyor.
Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğünü duyurmuştu.
Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın kurtulduğu belirtilmişti. ABD, helikopterin düşürülmesini gerekçe göstererek gece saatlerinde İran'ın güneyindeki Mübarek Dağı, Sirik kenti ve Keşm ile Cask adalarını hedef almıştı.
İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
SADİKAYN BELDESİNDE 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait savaş uçaklarının sabah saatlerinde Nebatiye vilayetine bağlı Sadikayn beldesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Sur kentine bağlı Tayr Diba beldesine düzenlenen hava saldırısında ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Öte yandan, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) sabah saatlerinde Nebatiye vilayetine bağlı Duveyr beldesinin batı girişinde bir aracı hedef aldı.
NEBATİYE EL-FEVKA BELDESİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ
Sabah erken saatlerde Keferrumman beldesi de İsrail savaş uçaklarının düzenlediği yoğun hava saldırıları ve aralıklı topçu atışlarının hedefi oldu. İsrail savaş uçakları ayrıca Nebatiye el-Fevka beldesine hava saldırısı düzenledi.
Gece saatlerinde ise Nebatiye kent merkezi ile Adşit ve Keferrumman beldeleri hava saldırılarıyla hedef alınırken, Secid, Kusaybe ve Mahmudiyye bölgelerine topçu atışları yapıldı.
İsrail ordusuna ait bir İHA ise başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştirmeye devam ediyor.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, 8 Haziran'da, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.
İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin düşen helikopterini gerekçe göstererek ülkenin güneyindeki bazı bölgelere düzenlediği saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.
İran haber ajansı IRNA, Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
ULUSLARARASI HUKUK İLKESİNE AYKIRI
Açıklamasında, ABD'nin son saldırılarının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasına ve devletlerin birbirine karşı güç kullanmasını yasaklayan temel uluslararası hukuk ilkesine aykırı olduğu savunuldu.
İran'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün hedef alındığı ifadelerine yer verilen açıklamada, ülkenin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde saldırıların kaynağı olduğu belirtilen bölgedeki ABD üsleri ve askeri varlıklarına karşılık verdiği vurgulandı.
İRAN’DAN BÖLGE ÜLKELERİNE ÇAĞRI
Tahran yönetimi, bölge ülkelerine çağrısını yineleyerek, topraklarının İran'a yönelik saldırıların planlanması ve desteklenmesi için kullanılmasına izin vermemelerini istedi.
İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri'ni uluslararası barış ve güvenliğin korunması ile saldırıların sorumlularının hesap vermesini sağlama konusunda görevlerini yerine getirmeye çağırdı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğünü duyurmuştu.
Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın kurtulduğu belirtilmişti. ABD, helikopterin düşürülmesini gerekçe göstererek gece saatlerinde İran'ın güney bölgelerine saldırı düzenlemişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün’deki ABD’ye ait El-Azrak Üssü’nde bulunan 4 hedefe uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Kuveyt ordusu ise ülkeye yönelik yeni saldırılar nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
ABD’nin İran’a yönelik son saldırıları ile başlayan askeri gerginlik büyüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yapılan açıklamada, Ürdün’deki ABD’ye ait El-Azrak Üssü’nde bulunan 4 hedefe uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlendiği kaydedildi. Hedefler arasında F-35 savaş uçağı hangarları ve bir komuta ve kontrol merkezinin de bulunduğunu belirtilirken, İran’ın ABD’nin herhangi yeni bir saldırısına "ezici ve kesin" bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğu vurgulandı.
ABD’nin bir askeri helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürüldüğü iddiasıyla İran’a misilleme saldırıları düzenlemesi, bölgedeki gerginliği artırdı. İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yapılan açıklamada, ABD’nin İran’ın güneyini hedef alan son saldırılarına yanıt olarak, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nun İHA saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi. ABD’nin saldırılarının devam etmesi halinde İran’ın daha şiddetli bir karşılık vereceği uyarısında bulunularak, "Savaş çığırtkanı ABD rejimi, bu sabah erken saatlerde temelsiz bahanelerle Cask, Sirik ve Keşm adasındaki bazı noktalara saldırmış; Sirik'teki bir telekomünikasyon kulesine zarar vermiş ve şehirdeki iki su tankını imha etmiştir" ifadelerine yer verildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise, ülkenin yeni saldırıların hedefi olduğunu doğrulayarak birçok bölgede sirenlerin çaldığını açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılara karşılık ABD'nin bölgedeki deniz ve hava üslerinde 21 hedefin vurulduğu belirtildi.
İran'ın misillemelerinin ardından ABD'nin saldırılarını devam etmesi üzerine ABD'nin Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün de uzun menzilli katı yakıtlı füzelerle hedef alındığı vurgulanan açıklamada, saldırılarda F-35 savaş uçakları hangarları dahil olmak üzere 4 önemli hedefin imha edildiği ifade edildi.
Açıklamada, ABD'nin saldırılarını sürdürmesi halinde daha ağır karşılık verileceği kaydedildi.
İRAN, BUŞEHR ÜZERİNDE ABD'YE AİT MQ-9 REAPER TİPİ İHA'NIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda devam eden hava muharebeleri sırasında, Fars Körfezi'nin kuzeyinden muharebeye müdahale etmeye çalışan bir MQ-9 insansız hava aracı, Buşehr'in Cem şehri semalarında vurularak imha edildi." ifadelerine yer verildi.
ABD ordusundan İran’a yönelik son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla ABD’ye ait bir askeri helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran’a karşı başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığı bildirildi. Saldırılar kapsamında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki hava savunma, yer kontrol ve radar altyapılarının vurulduğu aktarılarak, "Bu operasyon, ABD güçlerine ve bölgesel sulardan geçen uluslararası ticari gemilere yönelik son saldırılara orantılı bir yanıttı. ABD güçleri, haksız İran saldırganlığına karşı teyakkuzda kalmaya devam edecek" denildi.
ABD'nin "sahte bahanelerle" Cask, Sirik ve Keşm'de çeşitli noktalara saldırdığı aktarılan açıklamada, saldırılarda Sirik'te 2 su deposunun vurulduğu ve 1 iletişim kulesinin de hasar gördüğü belirtildi.
Açıklamada, saldırılara karşılık Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'nın, sabah yerel saatle 02.30'da ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'nu İHA'larla saldırı altına aldığı ifade edildi.
ABD güçleri ile çatışmaların devam ettiği ve Devrim Muhafızları Ordusu birliklerinin saldırılara karşılık verdiği bildirilen açıklamada, ABD tarafının saldırılara devam etmesi halinde daha ağır karşılıklar verileceği vurgulandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen İran’ın kararlılığını test etmeyi seçtiğini belirterek, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacaktır. Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin" uyarısında bulundu.
ABD ordusunun İran’a yönelik gerçekleştirdiği son misilleme saldırılarının ardından, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı. ABD’ye uyarıda bulunan Arakçi, "Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin. Basra Körfezi tarihi, bölgeye izinsiz giren yabancıların karşılaştığı feci sonlara dair pek çok sayfa barındırmaktadır" dedi.
Üst düzey ABD'li yetkililer, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'a yönelik "karşı saldırılar" düzenlemeye başlamasına ilişkin Axios'a açıklama yaptı.
Yetkililer, ABD ordusunun İran'a ait bazı hava savunma bataryaları ve radar sistemlerine saldırı düzenlediğini ileri sürdü.
Saldırıların Hürmüz Boğazı çevresinde gerçekleştirildiğini savunan yetkililer, operasyonun kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, Sirik kentindeki Sirik Limanı ile Cask Adası çevresinde patlama sesleri duyuldu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı üzerinde ABD’ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesi üzerine İran’a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentindeki liman çevresinde ve Cask Adası yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.
Öte yandan İran devlet televizyonu, Keşm Adası’nda patlamaların meydana geldiğini ve “düşman kuvvetlerinin” bölgeye savaş uçaklarından ateşlenen 6 füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu.
CENTCOM, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.
Komutanlık, açıklamasında, "CENTCOM, dün ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak, Başkomutanın (Donald Trump) talimatıyla bugün saat 17.00'de (ABD Doğu Saati) İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu operasyon, İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." açıklamasını yapmıştı.
Wall Street Journal gazetesine telefonla kısa bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Apache helikopterinin düşürülmesini gözünde "fazla büyütmediği" mesajını vermişti.
İsmi açıklanmayan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın ABD ordusuna ait bir helikopteri düşürdüğünü ve yanıt vermek zorunda olduklarına dair açıklamasına ilişkin Al Jazeera televizyonuna konuştu.
Hürmüz Boğazı üzerinde dün düşen ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından kasten hedef alınmadığını ifade eden İranlı yetkili, saldırının arkasında İran'ın olmadığını ancak bölgedeki gergin durum nedeniyle bu tür olayların "kasıtsız" olarak meydana gelebileceğini kaydetti.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, düşürülen helikopterin İran tarafından vurulduğuna atıf yaparak, "Hürmüz Boğazı'nda bir ABD helikopterini vurup şeytana bir tokat daha atan savaşçının elini öpüyoruz." ifadelerini kullandı.
Rezai, ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının bir savaş eylemi olduğunu ve yine ABD’nin düşürülen helikoptere karşılık İran’a saldırı düzenlerse hızlı ve kararlı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.
İran devlet televizyonuna göre, Rezai'nin aksine İranlı askeri bir kaynak, ülkesinin son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'nda havadan herhangi bir askeri saldırı gerçekleştirmediği ve ABD'nin düşürülen helikopteri gerekçe göstererek İran'a saldırması halinde kesin bir cevapla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
İran’ın bazı uluslararası yayın kuruluşlarında yer alan “İran’ın ABD’ye yeni öneri sunduğu” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran, ABD'ye yeni bir öneri sunmadı.
Ortaya atılan iddiada, İran’ın ABD’ye, 15 yıl süreyle nükleer çalışmalarını askıya alacağına dair yeni bir öneri sunduğu ve bu önerinin ABD tarafından olumlu karşılandığı bilgisi yer almıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD ile yürütülen müzakere görüşmelerine ilişkin, “Düşman savaş alanında elde edemediği şeyleri müzakerelerde de elde edemeyecek.” dedi.
Musevi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın, İran’a yönelik saldırıların ve ortaya konan “mücadelenin” üzerinden 100 gün geçmesine ilişkin paylaşımını alıntılayarak, “Düşman savaş alanında elde edemediği şeyleri müzakerelerde de elde edemeyecek.” mesajını yayımladı.
Musevi ayrıca, “İran ne teslim olur ne de kandırılır. Düşmanın vaatlerine güvenmiyoruz.” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İran arasında yükselen gerilim ardından açıklama yaptı. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı ülkelerin Körfez bölgesi çevresinde konuşlu askeri unsurlarına ilişkin güvenlik uyarısında bulundu. Arakçi, "Topraklarımızın yakınındaki yabancı güçler, kendi insan hataları, basit kazalar ya da muhtemel çapraz ateşin arasında kalma riski nedeniyle sürekli bir tehlike altında bulunmaktadır. Bu riski azaltmanın en iyi yolu bölgeden ayrılmalarıdır" dedi.
Arakçi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın geçtiğimiz saatlerde kullandığı ifadeleri yineleyerek, "Diplomasinin dilini tercih ederiz, ancak başka dilleri de konuşabiliriz" açıklamasını yaptı.
İran Dışişleri Bakanı açıklamasında ayrıca, "Hürmüz Boğazı uluslararası sular değildir; İran ile Umman arasında ve ABD'den binlerce mil uzakta bulunmaktadır. Deniz sınırları apaçık ortadadır. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz İran hava sahası, kara ve deniz sınırlarına yönelik ihlallere karşı her daim tetiktedir" ifadelerini kullandı.
ABD-İran müzakereleri sürerken taraflar arasındaki gerilim yeniden yükseliyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı yakınlarında dün düşen ABD ordusuna ait taarruz helikopterini İran’ın düşürdüğüne yönelik açıklaması ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Galibaf, "Biz diplomasi dilini tercih ederiz, ancak diğer dilleri çok daha akıcı konuşuruz. Verdiğiniz sözleri tutmazsanız biz de en iyi konuştuğumuz dile geçeceğiz. Eyerlediğiniz ata binersiniz" dedi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Haşimi, savaş sırasında iletişim merkezlerinin hedef alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarında 500'den fazla iletişim merkezi ve 100'den fazla telekomünikasyon sitesinin hedef alındığını söyleyen Haşimi, şunları ifade etti:
"Düşman merkez ile adalar arasındaki iletişimi birkaç kez kesti. Tüm bunlara rağmen teçhizat ve uydu irtibatı sağlanarak iletişim konusunda kopma yaşanmaması sağlandı. Halkın savaş sırasında birbiri ile haberleşme imkanına sahip olamaması en büyük endişelerimizden biriydi."
Haşimi, merkez ile adalar arasındaki iletişimin kendileri için stratejik bir konu olduğunu ve savaş sırasında uydu bağlantılarını mobil yer istasyonları ile sağladıklarını söyledi.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü bildirdi.
Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İranlılar tarafından düşürüldüğü bilgisinin kendisine iletildiğini ifade ederek, "Olayda iki pilot yer alıyordu, her ikisi de güvende ve yaralanmadı. Bununla birlikte, ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, TSİ 02.33'te devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğü ifade edildi.
Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın sağ kurtulduğu, bu askerlerin yaklaşık 2 saat içinde olay yerinden alındığı ve durumlarının stabil olduğu aktarıldı.
Olayın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.