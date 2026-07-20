SON DAKİKA… Trump, İran’a ateş püskürdü: “Bedelini kat kat ödeyecekler…”

Son dakika haberleri… Orta Doğu'da ABD ve İran arasındaki çatışmalar hem siyasi arenada hem de sahada ivmesini artırarak devam ediyor.
İran devlet televizyonu Humeyn şehrinde bir sanayi birimine ABD tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.
ABD ordusu ise İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 7 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini, 1 geminin ise "hizmet dışı" bırakıldığını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden ABD askerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. “İran her Amerikan askerini öldürdüğünde bunun bedelini kat kat ödeyecektir” diyen Trump, “Bu direktif, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Caine'e ve ordudaki her lidere iletilmiştir.” dedi.
ABD'nin İran'ın Merkezi eyaletine bağlı Humeyn şehrine saldırı düzenlediği bildirildi. İran devlet televizyonuna göre, yerel saatle 19.00'da Merkezi eyaletine bağlı Humeyn şehrinde bir sanayi birimine ABD tarafından saldırı düzenlendi. Merkezi Valiliği, saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, maddi hasara dair ise incelemelerin devam ettiğini duyurdu.
ABD ordusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 7 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini, 1 geminin ise "hizmet dışı" bırakıldığını bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ABD donanmasına ait "USS Boxer (LHD 4)" amfibi hücum gemisinin gece ve gündüz Arap Denizi'nden uçuş operasyonlarını desteklediği aktarıldı. İran'a yönelik deniz ablukasının sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "20 Temmuz itibarıyla ABD ordusu 7 ticari gemiyi yeniden yönlendirdi ve 1 gemiyi de İran limanlarından çıkışlarını veya girişlerini engellemek için etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı. CENTCOM'un paylaşımında görev sırasında faaliyet gösteren ABD askeri unsurlarına ait fotoğraflara da yer verildi.