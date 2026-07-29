Trump, İran’ı hedef aldı: Çok sert bir şekilde vuracağız

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara cevaben İran'ı "çok sert bir şekilde" vuracaklarını söyledi.
İran destekli milisleri "dünyanın kanseri" olarak nitelendiren Trump, İran destekli gruplara da "uyarı" yapmayı düşündüğünü dile getirdi.
İşte dakika dakika yaşanan son gelişmeler...
Fox News muhabiri Trey Yingst, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine dün geceki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.
Yingst'in aktardığına göre, Trump söz konusu saldırılara karşılık olarak "İran'ı çok sert bir şekilde vuruyor olacağız.” ifadelerini kullandı.
ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki Tahran destekli gruplara ait hedeflere düzenlediği hava saldırılarına ilişkin ise Trump, "Bu saldırılar Irak hükümeti ile koordinasyon içinde yapıldı." dedi.
İran destekli milisleri "dünyanın kanseri" olarak nitelendiren Trump, İran destekli gruplara da "uyarı" yapmayı düşündüğünü dile getirdi.
İran devlet televizyonuna göre İran Ordusu Koordinasyon Başkanı Habibullah Seyyari, gemi geçişlerine kapatılması nedeniyle küresel ekonomiye olumsuz etkide bulunan Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı.
Seyyari, İran Donanması’nın, Hürmüz Boğazı'nın doğu kesimi, Hint Okyanusu'nun kuzey kesimi ve Umman Denizi üzerinde “tam kontrole sahip” olduğunu savunarak "İran'ın izni olmadan Hürmüz Boğazı'nda hiçbir hareketlilik olmayacaktır." ifadesini kullandı.
Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarında Bağdat, Vasıt, Ninova, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala vilayetlerindeki örgüte ait resmi merkezlerin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, saldırılar nedeniyle Haşdi Şabi'ye ait bazı merkezler, araçlar ve askeri teçhizatta hasar meydana geldiği ifade edildi.
Hasar tespit çalışmalarının ve olaylara ilişkin bilgi doğrulama sürecinin sürdüğü aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 20 Haşdi Şabi mensubunun öldüğü, 32 mensubunun da yaralandığı kaydedildi.
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD ve Suudi Arabistan'ın gece saatlerinde düzenlediği saldırıların ardından Ulusal Güvenlik Bakanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.
Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Başbakan Zeydi, Ulusal Güvenlik Bakanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.
Toplantı sonrası, ayrıntılı açıklama yapılacağı bildirildi.
Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, hava savunma sistemlerinin, gözetleme ve takip faaliyetleri kapsamında günün erken saatlerinde İran'dan ülke topraklarına fırlatılan 5 füzeyi tespit ederek imha ettiğini belirtti.
Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin ülke hava sahasını koruma, güvenliği ve egemenliği muhafaza etme görevini sürdürdüğünü vurgulayan sözcü, ülke güvenliğini ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden hiçbir girişime izin verilmeyeceğini ifade etti.