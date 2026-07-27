Trump’tan o iddialara yalanlama: “Herkesten fazla mühimmata sahibiz”, İran Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin savaş ve barış zamanını belirlemesine izin vermedik"

Son dakika haberleri… ABD- İran savaşında kalıcı barış beklenirken yaklaşık iki hafta önce şiddetlenen çatışmalar duruldu. ABD'nin mühimmat stoku kaygısı yaşadığı öne sürülürken, ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun mühimmat stoku endişesi yaşadığına yönelik iddiaları yalanlayarak, "Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz" değerlendirmesinde bulundu. İşte ABD-İran savaşında son gelişmeler...
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Hiçbir zaman ABD'nin savaş ve barış zamanını belirlemesine izin vermedik ve vermeyeceğiz." dedi.
Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran'ın gerektiğinde savunma, gerektiğinde ise diplomasi araçlarını kullanacağını söyleyen Bekayi, "Hiçbir zaman ABD'nin savaş ve barış zamanını belirlemesine izin vermedik ve vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD-SUUDİ ARABİSTAN NÜKLEER ANLAŞMASI
Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ile imzalanan sivil nükleer anlaşmanın Riyad yönetiminin Abraham Anlaşmaları'na katılmasına bağlı olacağı yönündeki açıklamasını da değerlendirdi.
ABD'nin bu konuda 24 saat geçmeden tutum değiştirdiğini ve Abraham Anlaşmaları'na katılım şartı öne sürdüğünü belirten Bekayi, bunun Washington'ın alışılmış bir tutumu olduğunu söyledi.
Bekayi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamında tüm ülkelerin barışçıl nükleer faaliyet yürütmesinde sakınca olmadığını ve bunun da her ülkenin hakkı olduğunu dile getirdi.
BULGARİSTAN'DA ABD ASKERİ KONUŞLANMASINA TEPKİ
ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü'ne konuşlandırılması hakkında da konuşan Bekayi, Bulgaristan Parlamentosu ve halkının önemli bir bölümünün bu girişimi desteklemediğini söyledi.
Bekayi, "Bulgaristan'daki karar alıcılar, ülkelerini fiilen ABD ve İsrail’in İran'a yönelik askeri saldırısına suç ortağı konumuna düşürebilecek bu gayrimeşru ve tehlikeli kararın hesabını vermelidir." ifadelerini kullandı.
Bekayi, Fransa'nın "2 diplomatik personelin alıkonulduğu" iddiaları hakkında ise, söz konusu diplomatların faaliyetlerinin 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu ve Fransa’nın “sivil toplumu destekleme” maskesi ile İran’ın iç işlerine karıştığını söyledi.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ DURUM
Ummanlı heyet ile Tahran’da Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişi düzenlemeleri konusunda gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu olduğunu aktaran Bekayi, ABD'nin bu görüşmelerle bir ilgisinin olmadığını ve halihazırda ABD ile bir müzakere yürütmediklerini ifade etti.
Bekayi, Hürmüz Boğazı’ndaki durumun değişmediğini ve boğazın hala gemi trafiğine kapalı olduğunu belirtti.
"UKRAYNA'NIN TEHLİKELİ MACERASI CEVAPSIZ KALMAYACAK"
Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiyi hedef aldığını, saldırıda bir denizcinin yaşamını yitirdiğinin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği hatırlatılması üzerine Bekayi, şunları kaydetti:
"(Gemi saldırısı) Siz bunu, söz konusu adımla gerçek efendileri olarak gördükleri kesimlere hoş görünmeye çalıştıkları şeklinde yorumlayabilirsiniz. Bu oluşumu (ABD, İsrail, Ukrayna) şer üçgeni olarak nitelemek mümkün. Bu tarz üçgenler uluslararası barışa hiçbir zaman katkı sağlamamış tam aksine istikrarı bozmuştur. Zelenskiy'nin büyükleri onu kontrol etmeli. Ukrayna'nın tehlikeli macerası cevapsız kalmayacak."
İran'ın gece saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın güneyinde Tahran'ın belirlediği rota yerine alternatif güzergah üzerinden sistemlerini kapatarak geçmeye çalışan 6 gemiyi durdurduğu belirtildi.
İran devlet televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, gece saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 6 geminin durdurulduğunu ifade etti.
“YASA DIŞI VE GÜVENLİ OLMAYAN GÜZERGAH”
Söz konusu yetkili, gemilerin tüm sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "yasa dışı ve güvenli olmayan" güzergahtan geçmeye çalıştığını, bu girişimin ABD ordusunun "kışkırtmasıyla" yapıldığını ancak başarısız olduğunu söyledi.
Öte yandan, 6 gemiden birinin geçiş girişimi sırasında kaza yaptığı, diğer 5 geminin ise Basra Körfezi'ne geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun mühimmat stoku endişesi yaşadığına yönelik iddiaları yalanlayarak, "Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun elindeki önleyici füze stokunun azalacağına dair uyarıların ardından İran’a geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Trump, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine yaptığı değerlendirmede, mühimmat stoklarının yeterli olduğunu vurgulayarak, "Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz" ifadelerini kullandı.
ABD’NİN MÜHİMMAT STOKU KAYGISI YAŞADIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ
The New York Times (NYT) gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Trump’ın ABD ordusunun elindeki önleyici füze stokunun azalacağına dair uyarıların ardından İran’a yönelik planlanan geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığını öne sürmüştü. Mühimmat stoku ile ilgili endişeyi ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in dile getirdiği iddia edilmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Hürmüz Boğazı çevresindeki bombalama harekatının etkinliğinin üst sınırına ulaştığı, daha fazlasının "hedeflerin çoğunun tükendiği" gerekçesiyle durdurulmasını tavsiye ettiği öne sürüldü.
Axios'a konuşan iki kaynağa göre, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a Hürmüz çevresini daha fazla bombalamaya gerek olmadığını önerdiği, bu önerinin Başkan'ın cuma günü İran'a yönelik saldırıları durdurma kararını etkilediği iddia edildi.
“STRATEJİK BİR AMACA HİZMET ETMİYOR”
Kaynaklara göre Cooper, saldırıların Tahran'ın ticari gemileri hedef alma kabiliyetini "önemli ölçüde zayıflattığını" ve tam ölçekli bir çatışmaya dönüşmeden devam eden saldırıların stratejik bir amaca hizmet etmeyeceğini belirtti.
“EK BAŞARI ELDE EDİLECEK HEDEF KALMADI”
Haberde, bombalamaların durdurulması tavsiyesinin Trump'a, hem askeri hem de sivil danışmanlar tarafından yapıldığı, bundan sonra özellikle havadan yapılacak saldırılarla "ek başarı elde edilecek hedefin kalmadığının" vurgulandığı iddiasına yer verildi.
Trump, yaklaşık iki haftadır her gün ABD ordusunun sunduğu saldırı planlarını onaylıyor ve bu planlar Orta Doğu'daki yerel saate göre gece yarısı sularında hayata geçiriliyordu.
Başkan'ın cuma günkü saldırıları durdurma talimatı, önceki 13 gün boyunca her gün gerçekleşen saldırılara ne kadar ara verildiği hakkında tam bir netlik taşımıyor.
Cuma gecesi başkent Washington'da Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğinde konuşan Trump, İran'ın şu anda bir anlaşma yapmaya hazır olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu.
Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırı emrini onaylamamasıyla, Umman heyetinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşmeler yapmak için dün Tahran'a ulaşması yaklaşık aynı saatlere denk geliyor.
Öte yandan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'a saldırılara iki gündür ara veren Başkan Donald Trump'ın İran ile diplomatik görüşmelere "alan tanıdığını" söylemiş, Başkan'ın hala "tüm seçenekleri masada tuttuğunu" kaydetmişti.