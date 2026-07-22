Trump’tan Tahran yönetimine tehdit: İran büyük bir bedel ödeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin cenazelerini karşılamak ve onları "onurlandırmak" istediğini söyledi.
Trump, Tahran yönetimi hakkında ise "İran, büyük bir bedel ödeyecek, ödüyorlar, yok ediliyorlar." dedi.
İşte dakika dakika son gelişmeler:
İranlı askeri kaynak, ABD'nin İran'da köprü veya enerji santrali gibi altyapılara saldırması durumunda bölgedeki ABD çıkarlarıyla bağlantılı çok sayıda altyapı ve enerji tesisine misillemede bulunacaklarını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin cenazelerini karşılamak ve onları "onurlandırmak" istediğini söyledi.
Trump, Deleware eyaletindeki Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin, Dover'deki üsse getirileceğini ve kendisinin de orada hazır bulunmak istediğini belirten Trump, bunun için İran'a karşı tavırlarının sert olacağını ifade etti.
ABD Başkanı, Tahran yönetimi hakkında "İran, büyük bir bedel ödeyecek, ödüyorlar, yok ediliyorlar." dedi.
Orta Doğu'daki ABD üslerine İran'ın füze saldırıları sonucu hayatını kaybeden askerlerle ilgili konuşan Trump, "Onları onurlandıracağız. Ve benim için yapılması en zor şeylerden biri, bir Başkan olarak yapılması en zor şeylerden biri ama yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
ABD medyasında, bugün Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne 4 Amerikan askerinin cenazesinin getirileceği bilgisine yer verildi.
Trump, dün yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısını 18 olarak açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bundan sonra Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yeni bir saldırı düzenlemesi durumunda, "Tahran'ın yanında veya içinde bir köprü ya da enerji santralini" hedef alacaklarını bildirdi.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin 3. Dünya Savaşı için ayırdığı tüm silahları İran'a karşı kullandığını söyledi.
İran basınına göre Şikarçi, ABD ile yaşanan savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD ve İsrail'in, 2025'teki 12 günlük çatışma sürecinde İran'ı bir hafta içinde yeneceklerini ve böleceklerini düşündüğünü ancak İran'ın "Sadık Vaat 1 ve 2" operasyonları ile "hedef bankası" oluşturduğunu ve savaşa dair bir teşhis ortaya koyduğunu ifade etti.
Şikarçi, ABD ve İsrail'in hem son protestolar hem de 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sırasında da aynı hedef doğrultusunda hareket ettiğini dile getirdi.
Dünyada daha önce denenmiş ancak kullanılmamış birçok silahın İran'a karşı kullanıldığını öne süren Şikarçi, ABD'nin, 3. Dünya Savaşı için ayırdığı tüm silahları İran'a karşı kullandığını söyledi.
ABD ordusu, Körfez’deki Lark Adası'nı hedef alırken, İran saldırıları nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan'da sirenler çaldı, halka güvenli bir yere gitme çağrısı yapıldı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın çaresizce ABD ile görüşmek istediği" yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Kaşkavi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın söz konusu ifadelerine tepki gösterdi.
Kaşkavi, şunları kaydetti:
"Trump'ın içine düştüğü bataklıktan kurtulabilmesi için daha iyi yollar araması gerekiyor gibi görünüyor. Tekrarlanan yalanlar artık piyasalarda kısa süreli bir rahatlama dahi sağlamıyor."
ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, İran'ın ABD ile görüşmek istediğini belirterek, "Onlar çaresizce bizimle görüşmek istiyor. Ancak anlamlı bir müzakereye hazır olana kadar, bizim onlarla görüşmeye niyetimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.