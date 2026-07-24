Trump’tan Tahran yönetimine yeni gözdağı: İran’a ciddi saldırılar yapabilirim

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada "İran'ı parça parça vurabiliriz. Onlara karşı büyük bir saldırı gerçekleştirebiliriz. Ellerimiz tetikte." dedi.
ABD Başkanı Trump, "İran savaşı ciddiye almalı, İran'a ciddi bir saldırı gerçekleştirebiliriz." dedi.
ABD’nin, Hürmüz Boğazı’na girmeye çalışan ve İran’a ait doğal gazın sevkiyatında kullanıldığını düşündüğü bir tankeri iki füzeyle vurduğu iddia edildi.
İran devlet televizyonu, ismi belirtilmeyen bir yetkilinin açıklamalarına dayanarak, ABD’nin bugün Hürmüz Boğazı girişinde bir doğal gaz tankerini vurduğunu öne sürdü.
Habere göre ABD, Umman Denizi üzerinden Hürmüz Boğazı’na girmeye çalışan ve İran’a ait doğal gazın sevkiyatında kullanıldığını düşündüğü bir tankeri iki füzeyle vurdu.
Saldırı sonucu 2 denizcinin yaşamını yitirdiği, geminin motor dairesinde ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi.
Doğal gaz tankerinin aldığı hasar nedeniyle yoluna devam edemediği aktarıldı.
Haberde, söz konusu tankerin İran'a ait olup olmadığı ya da İran doğal gazı taşıyıp taşımadığına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.
Bahreyn ve Kuveyt'in temmuz ayının ilk günlerinde İran içerisindeki bazı noktalara "gizli bir şekilde" savaş uçakları göndererek saldırılar düzenlediği iddia edildi.
Wall Street Journal'in (WSJ) konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberde, İran'a, bazı Körfez ülkelerinden misilleme saldırılar yapıldığı öne sürüldü.
Ülkelerinde ABD üsleri bulunan Bahreyn ve Kuveyt'in Tahran yönetiminin saldırılarına karşılık olarak İran'a "gizli bir şekilde" savaş uçakları gönderdiği ve hava saldırıları düzenlediğini iddia eden kaynaklar, saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra insansız hava aracı ve füze depolarının hedef alındığını ileri sürdü.
Haberde, Kuveyt ve Bahreyn yönetimlerinden konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt gelmediği aktarıldı.
Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, sık sık hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, öldürülen her İranlıya karşı bir ABD askerinin etkisiz hale getirileceğini söyledi.
İran devlet televizyonuna göre Abdullahi, ABD saldırılarında hayatını kaybeden İranlılara ilişkin açıklama yaptı.
Abdullahi, "Şehit edilen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek." ifadesini kullanarak, bundan sonraki süreçte bunu savaş meydanının ilan edilmiş denklemi olarak kabul edeceklerini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamalarına işaret ederek, tehditlerden korkmadıklarını ve baskıya boyun eğmeyeceklerini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Kırgızistan’da bulunan Erakçi, ABD ile devam eden çatışmalara ilişkin konuştu.
Erakçi, ülkesinin "ilkeli bir politikası" olduğunu ve bunu sürdürdüğünü belirterek, “Ne tehditlerden korkuyoruz ne de baskıya boyun eğeceğiz. Tehdit diline müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki çıkarlarını korumanın temel ilkelerinden olduğunu ve buna bağlı kalacaklarını vurgulayan Erakçi, "İran halkının hedefleri ve meşru talepleri gerçekleşene kadar hareketimize devam etmemiz doğaldır." değerlendirmesinde bulundu.
Erakçi, Pakistan'ın arabuluculuk girişimleri kapsamında çeşitli öneriler ve diplomatik temaslarda bulunmasının doğal olduğunu belirterek, "Bizimle Amerika arasında bir arabulucu sorunu yok. Sorun, Amerika'nın yaklaşımındadır." dedi.
Çin ve Rusya ile düzenli olarak istişarelerde bulunduklarını aktaran Erakçi, bugün Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmelerde detaylı değerlendirmelerde bulunma fırsatı bulduklarını kaydetti.