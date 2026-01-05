SON DAKİKA| Venezuela’dan sonra dünya diken üstünde: Trump’ın sıradaki hedefi neresi? O ülkeleri işaret etti

Son dakika haberleri: Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak gecesi patlama sesleri ve savaş uçaklarının duyulmasıyla başlayan gerilim, kısa sürede uluslararası bir krize dönüştü.
Venezuela yönetimi, ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesisleri hedef aldığını ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in bir operasyonla ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump ise operasyonu doğrulayarak Maduro'nun "narko-terörizm" ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla ABD'de yargılanacağını duyurdu.
Washington'un bu hamlesi dünya genelinde sert tepkilere yol açarken, Trump'ın ardından Grönland, Meksika, Kolombiya ve İran'a yönelik kullandığı tehdit dili, "Venezuela'dan sonra sırada kim var?" sorusunu küresel gündemin merkezine taşıdı.
İşte Venezuela-ABD geriliminde son gelişmeler...
ABD Başkanı Donald Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.
Venezuela'daki askeri müdahalelerinin doğru ve haklı olduğunu savunan Trump, bu ülkeden ABD'ye yüklü miktarda uyuşturucu geldiğini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "bir narko-terör devleti" yönettiğini savundu.
Venezuela'daki güncel duruma ilişkin yapılacak çok iş olduğunu anlatan Trump, büyük Amerikan petrol firmalarının, bu ülkeye giderek burada milyarlarca dolarlık iş yapmaya başlayacaklarını söyledi.
ABD Başkanı Trump, ülkedeki Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile yakın temas halinde olduklarını kaydederek, "Venezuela'da kontrol bizde." dedi.
Kendisinin, henüz Rodriguez ile görüşmediğini, ancak kabinesindeki isimlerin görüştüğünü ifade eden Trump, "O, bizimle iş birliği yapıyor." değerlendirmesini yaptı ancak detaylara girmedi.
Rodriguez'in ABD çıkarlarına aykırı adımlar atması halinde akıbetinin Maduro'dan kötü olacağı "tehdidini" yineleyen Trump, şu anki Venezuela yönetiminin doğru işler yapmasını beklediğini vurguladı.
"Venezuela şu anda ölü bir ülke. Onu yeniden canlandırmalıyız. Altyapıyı yeniden inşa etmek için petrol şirketlerinin büyük yatırımlar yapması gerekecek ve şirketler de buna hazır." diyen Trump, Venezuela'daki petrolü istedikleri şekilde kullanmaya hakları olduğunu savundu.
“VENEZUELA'DA DOĞRU ZAMANDA SEÇİMLER YAPILACAK”
Öte yandan Trump, bu ülkede ne zaman seçimlerin yapılabileceğine ilişkin soruları yanıtlarken, seçimler öncesinde yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi.
Trump, "Şu anda düzeltmemiz gereken çok şey var, ülke şu an kötü durumda, önce bunları düzeltip hazırlamalıyız. Ülkedeki her şeyi biz yöneteceğiz ve ülkeyi düzelteceğiz. Daha sonra seçimler doğru zamanda yapılacaktır." yorumunu yaptı.
“GEREKİRSE İKİNCİ SALDIRIYI YAPARIZ”
Trump, Maduro'yu alıkoydukları saldırı planında, "gerekmesi halinde ikinci bir saldırıya da hazırlık yaptıklarını", ancak ilk saldırıda Maduro'yu çıkarınca buna gerek kalmadığını ifade etti.
Venezuela yönetiminin, "uslu" davranmaması halinde ikinci saldırıya her zaman hazır olduklarını vurgulayan Trump, "Burası Venezuela, burası bizim bölgemiz." dedi.
İRAN'A YENİ "TEHDİT"
Diğer yandan Trump, İran'daki gösterilerle ilgili bir soruya cevap verirken, bu ülkeye yönelik önceki açıklamalarını yineledi.
Trump, "Durumu çok yakından takip ediyoruz. Eğer geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, ABD tarafından çok sert bir şekilde cezalandırılacaklarını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
“KOLOMBİYA OPERASYONU KULAĞA HOŞ GELİYOR”
Meksika ve Kolombiya ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Trump, Meksika'yı uyuşturucu kartellerinin yönettiğini savundu.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı görüşmelerde, ülkede asayişi sağlayabilmek için "Amerikan askerleri göndermeyi dahi teklif ettiğini" kaydeden Trump, Meksika'da kartellerin çok güçlü olduğunu vurguladı.
Kolombiya için "hasta bir ülke" ifadesini kullanan Trump, bu ülkeye yönelik olası bir saldırı ihtimali için "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." değerlendirmesini yaptı.
"GRÖNLAND'A KESİNLİKLE İHTİYACIMIZ VAR"
Trump, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etti.
Grönland'a karşı olası bir ABD müdahalesine ilişkin görüşü sorulan Trump, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu başaramayacak." dedi.
Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" savundu.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in bugün TSİ ile 20.00'de hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından Maduro, eşi Cilia Flores, oğlu Nicolas Maduro Guerra'nın yanı sıra İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, eski İçişleri Bakanı Ramon Rodriguez Chacín ve Tren de Aragua çetesinin lideri Hector Rusthenford Guerrero Flores hakkında suçlamalar içeren iddianame üzerindeki gizliliğin önceki gün kaldırıldığı belirtildi.
İlk olarak 2020 yılında, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde duyurulan iddianamenin güncel halinde Maduro'ya dört ayrı suç yöneltildiği aktarıldı.
Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile yaptığı görüşmede ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoymasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Dünyanın kargaşa içinde olduğuna işaret eden Şi, "Tek taraflı ve zorbaca eylemler, uluslararası düzenin altını oyuyor. Tüm ülkeler, diğer ülkelerin halklarının seçtiği kalkınma yoluna saygı göstermeli, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalmalı. Özellikle büyük ülkeler, bu konuda öncü olmalı." ifadelerini kullandı.
İrlanda Başbakanı Martin de uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası hukuka bağlı kalınması gerektiğini vurgulayarak, ülkesinin Çin ile yakın iletişim ve eş güdüm içinde uluslararası hukuku savunacağını, serbest ve açık ticarete bağlı kalacağını, refahı ve istikrarı teşvik edeceğini dile getirdi.
Küba devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Kübalı asker ve polislerin, ABD'nin müdahalede bulunduğu akşam Venezuela hükümetinin talebi doğrultusunda yürütülen bir görev kapsamında Venezuela'da olduğu bildirildi.
Açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında görevde bulunan 32 asker ve polisin hayatını kaybettiği belirtildi.
Küba hükümeti, hayatını kaybeden asker ve polisler için iki gün yas ilan etti. Yetkililer, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirilen Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, sosyal medya platformu Instagram hesabından, "dünyaya ve ABD'ye bir mesaj" yayımladı.
Dış tehditlerden arındırılmış, karşılıklı saygı ve uluslararası iş birliğine dayalı bir ortamda yaşamayı arzuladıklarını vurgulayan Rodriguez, barış içinde bir arada yaşama taahhüdünü yineledi.
Rodriguez, Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında dengeli ve saygılı ilişkiler kurulmasına öncelik verdiklerini belirtti.
ABD hükümetini iş birliğine davet eden Rodriguez, uluslararası hukuk çerçevesinde ortak kalkınmaya dayalı ve birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşım talep etti.
"Başkan Donald Trump, halklarımız ve bölgemiz savaş değil, barış ve diyalogu hak ediyor." ifadelerini kullanan Rodriguez, Maduro'nun bu mesajı her zaman dile getirdiğini ve artık bunun tüm Venezuela'nın ortak mesajı olduğunu vurguladı.
İspanya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Uruguay, ABD'nin dün Venezuela'ya düzenlediği saldırı ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakalayarak yargılamak üzere ABD'ye kaçırmasına tepki gösteren bir ortak açıklama yayınladı.
Açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin barış ve bölgesel güvenlik için son derece tehlikeli bir emsal teşkil ettiği ve sivil halkı tehlikeye attığı belirtildi.
Doğal veya stratejik kaynakların dış müdahale ile ele geçirilmesine yönelik her türlü girişime ilişkin endişelerin dile getirildiği açıklamada, söz konusu eylemin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve bölgenin siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.
Açıklamada, ABD-Venezuela arasındaki krizin dış müdahale olmaksızın ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi için diyalog ve müzakere çağrısında bulunularak, ABD'nin eylemlerinin uluslararası hukukun temel ilkeleriyle, özellikle Birleşmiş Milletler Şartı'nda belirtilen, bağımsız ulusların egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, güç kullanımı ve tehdit yasağı ilkesiyle çeliştiği belirtildi.
Venezuela'da yabancı "hükümet kontrolü"ne yönelik her türlü girişime ilişkin endişelerin dile getirildiği açıklamada, "Sadece Venezuelalıların kendilerinin önderlik ettiği kapsayıcı bir siyasi sürecin, insan onuruna saygılı, demokratik ve sürdürülebilir bir çözüme yol açabileceğini yeniden teyit ediyoruz" denildi.
ABD'nin Venezuela topraklarına saldırması ve devlet başkanını eşi ile birlikte ülke dışına çıkarması, Maduro'nun Brooklyn kentinde tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi önünde protesto edildi.
Protestocu grup, Başkan Donald Trump'ın emriyle düzenlenen saldırı sonucu Maduro ve eşi Cilia Flores'in "özgürlüklerinin kısıtlanmasını"na tepki gösterdi.
Gözaltı merkezi önünde düzenlenen protesto gösterisinde saatlerce slogan atan kalabalık grup, ABD'nin "Venezuela topraklarının elini çekmesi ve ülkenin başkanı Maduro'yu serbest bırakmasını" talep etti.
"ABD Karayipler'den çekil", "Petrol için kan yok", "Venezuela'yı bombalamayı hemen durdur" yazılı dövizler taşıyan protestocular, Trump hükümetinin Maduro'yu, Venezuela'ya özgürlük getirmek için değil, ülkenin yeraltı kaynaklarını ele geçirmek için yargılamak istediğini öne sürdü.
Daha çok, özgürlük ve demokrasi vurgusunun hakim olduğu gösteride ayrıca, ABD'nin Filistin politikasına yönelik tepkiler de dövizlere ve sloganlara yansıdı.
New York Polis Teşkilatı (NYPD), Nicolas Maduro'nun dün geceden bu yana tutulduğu gözaltı merkezi önündeki protesto esnasında güvenliği sağlamak için onlarca güvenlik görevlisi ve polis aracıyla nöbet tuttu.
Vatikan'ın resmi yayın organlarından "Vatican News"ta yer alan habere göre, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda geleneksel pazar duasının ardından yaptığı konuşmada, Venezuela'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Papa, yaşanan son gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirerek, Venezuela'nın egemenliğinin korunması ve insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.
"İş birliği, uyum ve istikrar içinde sakin bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışılması" gerektiğini vurgulayan Papa, "Venezuela halkının iyiliği, diğer tüm değerlendirmeden üstün olmalı ve bizi şiddetin aşılmasına ve adalet ile barış yollarına yönlendirmeli, ülkenin egemenliğini korurken anayasada yer alan hukukun üstünlüğünü güvence altına almalı." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Venezuela Piskoposlar Konferansından yapılan açıklamada da yaşanan gelişmeler karşısında Venezuelalılarla dayanışma içinde olunduğu belirtildi.
The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Venezuela'dan ismi paylaşılmayan bir yetkili, ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesindeki can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.
Yetkili, Maduro'nun alıkonulduğu askeri müdahalede hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e çıktığını, bu sayının artabileceğini ifade etti.
Avrupa Birliği (AB) üyesi 26 ülkenin yaptığı açıklamada, Venezuela'daki durumun tırmanmasını önlemek ve barışçıl çözüme ulaşılması için tüm aktörlere itidal çağrısı yapıldı.
Açıklamada, her koşulda uluslararası hukuk ilkeleriyle Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na uyulması gerektiği belirtilerek, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bu konuda "özel sorumluluğu" olduğu kaydedildi.
Ayrıca açıklamada, "AB, (Venezuela Devlet Başkanı) Nicolas Maduro'nun demokratik olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanının meşruiyetine sahip olmadığını defalarca belirtmiş ve ülkenin egemenliğine saygı duyarak, Venezuelalıların öncülüğünde barışçıl bir demokrasiye geçişi savunmuştur. Venezuela halkının geleceğini belirleme hakkına saygı duyulmalıdır." ifadeleri kullanıldı.
AB'nin dünya çapında güvenlik tehdidi oluşturan uluslararası organize suç örgütleriyle mücadele etme gündemine katıldığı belirtilen açıklamada, bu mücadelenin uluslararası hukuk ile devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenlik ilkelerine tam saygı gösterilerek işbirliğiyle ele alınması gerektiği bildirildi.
Açıklamada, Venezuela'da demokratik, kapsayıcı ve barışçıl çözüme ulaşılması için ABD ile bölgesel ve uluslararası ortaklarla yakın temas halinde olduğu aktarıldı.
Venezuela halkının iradesine saygı duymanın mevcut krizi çözmenin tek yolu olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu kritik dönemde, tüm aktörlerin insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak saygı göstermesi şarttır. Venezuela'da tutuklu bulunan tüm siyasi mahkumlar koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır." çağrısı yapıldı.
Ayrıca açıklamada, AB vatandaşlarının güvenliğini korumak için üye ülkelerin diplomatik misyonlarının koordinasyon içinde çalıştığı ifade edildi.
Söz konusu açıklamaya Macaristan'ın katılmaması ise dikkati çekti.
Venezuela resmi haber ajansı (AVN) haberine göre, Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmasının ardından çevrim içi düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Zirvesinde konuştu.
Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, ABD'nin saldırılarını kınayarak, "3 Ocak karanlık bir gün olarak hatırlanacaktır. ABD, Latin Amerika ve Karayipler'in barış bölgesini ihlal etti, korkakça bir askeri saldırı düzenledi. Askerleri ve sivilleri katletti ve Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı'nı kaçırdı." dedi.
ABD'nin gaddarca bir operasyon düzenlediğine dikkati çeken Gil, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın maddeleri, uluslararası insancıl hukuk, temel insan hakları ve görevi başındaki bir devlet başkanının kişisel dokunulmazlığının ihlal edildiğini vurguladı.
Gil, ABD'nin Venezuela halkının egemenliğini hedef aldığını belirterek, yıllardır Venezuela'ya saldırmak için çeşitli söylemler öne sürdüğünü aktardı.
ABD'nin niyetine ilişkin Gil, "Sonunda maskeler düştü, asıl önemsedikleri şeyin doğal kaynaklar, yani petrol, su ve bölgenin biyolojik çeşitliliği olduğu açıkça ortaya çıktı." diye konuştu.
Gil, "Bu saldırının sadece Venezuela'ya değil, Latin Amerika ve Karayipler'e yönelik olduğunu vurguluyoruz. Bugün Venezuela, yarın başka bir ülke olabilir." uyarısında bulundu.
CELAC'ın tarihi bir sorumluluğu bulunduğunu aktaran Gil, topluluğun tavır alması gerektiğini, "sessiz kalmanın onaylama" anlamına geldiğini kaydetti.
Gil, Maduro'nun ülkenin meşru devlet başkanı olduğuna dikkati çekerek, Maduro ve eşinin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Vang Yi, ülkesini ziyaret eden Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Venezuela’da düzenlediği askeri operasyona ilişkin değerlendirmede bulundu.
Venezuela'daki durumdaki ani değişimin uluslararası toplumun dikkatini çektiğine işaret eden Vang, "Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz. Ülkelerin egemenliği ve güvenliği uluslararası hukuk tarafından korunmalıdır." ifadelerini kullandı.
Vang, Çin'in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve bir ülkenin iradesini diğerine dayatmasına karşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı korumak, uluslararası ahlakın kırmızı çizgilerine bağlı kalmak, tüm ülkelerin egemen eşitliğini savunmak, dünya barışını ve kalkınmasını korumak ve insanlık için ortak geleceği paylaşan bir topluluğu inşa etmek için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazırız." şeklinde konuştu.
Pakistan Dışişleri Bakanı Dar da ülke olarak BM Şartı'nın amaçlarına bağlı olduklarını ve ülkelerin egemenliğini ihlal eden zorbaca uygulamalara karşı çıktıklarını dile getirdi.
The Atlantic dergisine mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından geçici devlet başkanı olarak görevlendirilen Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ABD'nin isteklerine uyması gerektiğini ifade etti.
Trump, Venezuela'da devlet başkanlığı görevini geçici olarak üstlenen Rodriguez hakkında, "Doğru olanı yapmazsa muhtemelen Maduro'dan daha büyük bir bedel ödeyecek." dedi.
Venezuela'nın "cehenneme döndüğünü" ve "başarısız bir ülke" olduğunu savunan Trump, "(Venezuela'da) Yeniden inşa ve rejim, ne derseniz, şu anda eldekinden daha iyidir. Daha kötüye gidemez." ifadelerini kullandı.
Trump, Venezuela'da istediği yeniden inşa ve rejim değişikliğinin daha önce Irak'ta karşı çıktığı benzer çabalardan farkına ilişkin "Irak'ı ben yapmadım. O (Eski ABD Başkanı George) Bush'tu. Bunu Bush'a tekrar sormanız gerekiyor çünkü Irak'a hiç gitmemeliydik. Bu, Orta Doğu felaketini başlattı." dedi.
Daha önce ABD'nin, Batı Yarımküre'deki hakimiyetine ilişkin açıklamaları hakkında Trump, Maduro'nun alıkonulması kararının "yalnızca coğrafi sebeplerle alınmadığını" savundu.
"GRÖNLAND'A KESİNLİKLE İHTİYACIMIZ VAR"
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin müdahale edeceği "son ülkenin Venezuela olmayacağına" işaret ederek Grönland'ın etrafının Rusya ve Çin'e ait gemilerle çevrildiğini savundu.
Trump, Venezuela'ya askeri müdahalenin Grönland için ne anlama geleceğine ilişkin soruya, bunu kendilerinin incelemesi gerekeceği yanıtını verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Trump'ın söylediklerini yaptığına" dair ifadeleri ve kendisinin daha önce Grönland hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruyu Trump, "Marco bana çok cömert davrandı. O zaman Grönland'dan bahsetmiyordum ancak Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunma için ihtiyacımız var." diye cevapladı.