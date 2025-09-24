CANLI YAYIN BİLGİSİ: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Avrupa sahnesine iddialı bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertliler, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Futbolseverler, kritik mücadeleyi canlı izleyebilmek için "Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...