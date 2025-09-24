Haberler Yaşam Haberleri CANLI YAYIN BİLGİSİ: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde!
Giriş Tarihi: 24.9.2025 07:47

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Hırvatistan’da Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek ve Avrupa macerasına 3 puanla başlamayı hedefliyor. Bu mücadeleyi ekran başından takip etmek için sabırsızlanan futbolseverler, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Avrupa sahnesine iddialı bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertliler, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Futbolseverler, kritik mücadeleyi canlı izleyebilmek için "Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak.

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

DİNAMO ZAGREB İLE 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile resmi müsabakalarda üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında eşleşmişti. O dönemde Hırvatistan'daki maç 4-1 Dinamo Zagreb'in, Kadıköy'deki karşılaşma ise 0-0 sona ermişti. Grubu lider tamamlayan Dinamo Zagreb'in önünde Fenerbahçe 2. sırada yer almıştı.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI TAKVİMİ

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

