Canlı yayında evlat rezaleti: Annesi ve kız kardeşine tehditler yağdırdı! O şahıs gözaltında
Giriş Tarihi: 18.02.2026 11:19

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan H.M.B., sosyal medya platformları üzerinden annesi ve kız kardeşine yönelik ağır hakaret ve tehditlerde bulunduğu videoları paylaşmıştı. H.M.B., siber ve asayiş ekiplerinin koordineli operasyonuyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Yaşam
İzmir'in Buca ilçesinde, 17 Şubat 2026 tarihinde sosyal medya platformları X (Twitter) ve TikTok üzerinde infial oluşturan görüntülere emniyet güçleri anında müdahale etti. Canlı yayın açarak annesine ve kız kardeşine yönelik ağır hakaretler savuran ve ölüm tehditlerinde bulunan şüpheli, polisin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı.

ORTAK OPERASYON

Edinilen bilgiye göre, H.M.B. (39) isimli şahsın paylaştığı videoların kısa sürede gündem olması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü birimleri harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelinin adresi kısa sürede tespit edildi. H.M.B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Mağdur şahısların güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli koruyucu ve önleyici tedbir süreçlerinin başlatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan H.M.B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

