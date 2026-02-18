Canlı yayında evlat rezaleti: Annesi ve kız kardeşine tehditler yağdırdı! O şahıs gözaltında

İzmir'in Buca ilçesinde, 17 Şubat 2026 tarihinde sosyal medya platformları X (Twitter) ve TikTok üzerinde infial oluşturan görüntülere emniyet güçleri anında müdahale etti. Canlı yayın açarak annesine ve kız kardeşine yönelik ağır hakaretler savuran ve ölüm tehditlerinde bulunan şüpheli, polisin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı.
ORTAK OPERASYON
Edinilen bilgiye göre, H.M.B. (39) isimli şahsın paylaştığı videoların kısa sürede gündem olması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü birimleri harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelinin adresi kısa sürede tespit edildi. H.M.B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.