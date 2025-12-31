Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat ne zaman evlendi, çocukları var mı?

Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesinde ilk kez birlikte izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İkilinin evlilik süreci, aile yaşamları ve özel hayatlarına dair detaylar araştırma konusu oldu.
Cansel Elçin 24 Ağustos 2020 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat ile evlendi.
Cansel Elçin, 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir'in Tire ilçesinde doğmuş, tiyatro, sinema ve televizyon alanında tanınan bir Türk oyuncudur. Çocuk yaşta Fransa'ya giderek eğitimlerini burada tamamlayan Elçin, tiyatro ve sinema alanında uluslararası deneyimler kazandıktan sonra Türkiye'de kariyerine adım atmıştır. Profesyonel tiyatro yaşamının yanı sıra, çeşitli sinema filmleri, televizyon dizileri ve kısa filmlerde rol aldı, senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği projelerle de dikkat çekti.
Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 doğumlu, Mersinli Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümünde tamamladıktan sonra, oyunculuk hayaliyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde öğrenim gördü.
Zeynep Tuğçe Bayat, oyunculuk kariyerine 2009 yılında yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle başladı. Ardından atv'de yayımlanan Gönülçelen dizisinde "Nevra", Yıldız Masalı dizisinde "Pelin", Ah Neriman dizisinde "Yeşim" ve Çilek Kokusu dizisinde "Gonca" karakterlerini canlandırdı. Son olarak yayımlanan Baba dizisinde "Şahika" karakterine hayat verdi.
Filmografisinde Şansımı Seveyim, Akvaryum, Yakında Adresi Olmayan Ev gibi yapımlar yer alırken; televizyon projeleri arasında Seviyor Sevmiyor, Afili Aşk, Kuruluş Osman, Teşkilat, La Pasion Turca gibi diziler bulunmaktadır. Ayrıca internet platformlarında Senkron, Dünyayı Kurtaran Kadın, Prens Caren, Kimler Geldi, Kimler Geçti gibi projelerde de yer aldı.