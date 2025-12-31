Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat ne zaman evlendi, çocukları var mı?

Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesinde ilk kez birlikte izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İkilinin evlilik süreci, aile yaşamları ve özel hayatlarına dair detaylar araştırma konusu oldu.

CANSEL ELÇİN VE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT NE ZAMAN EVLENDİ?

Cansel Elçin 24 Ağustos 2020 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat ile evlendi.