Cansız bedeni bulunmuştu: Şüpheli tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde ikamet eden Pınar Damar iddiaya göre; 18 Temmuz günü saat 17.00'de erkek arkadaşı ile buluşmak üzere evden ayrıldı. Birkaç saat sonra ailesiyle iletişimi koptu ve bir daha haber alınamadı. Pınar Damar'dan haber alamayan kardeşi Pınar'ın erkek arkadaşını aradı, erkek arkadaşı ablasını saat 22.00 sıralarında eve bıraktığını, bıraktığında da alkollü olduğunu söyledi. Bunun üzerine daha da çok endişelenen kardeş hemen durumu polise bildirmek için harekete geçti. Karakola gidip kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri genç kadını bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmalar sırasında Bağcılar'da bir kadın cesedi bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde cesedin 2 gündür kayıp olan Pınar Damar'a ait olduğu öğrenildi. Ağzında ve burnunda kanlar olan cesedin nasıl oraya geldiği ve ölüm şeklinin nasıl olduğu araştırılırken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Aynı zamanda erkek arkadaşının da ifadesine başvurulduğu iddia edildi.



ERKEK ARKADAŞI DOĞRU SÖYLEMİŞ

Emniyete götürülen maktulün erkek arkadaşı ifadesinde "Pınar'la 17.00 gibi buluştuk, yemek yedik. Saat 21.30 gibi evinin bulunduğu sokağa bıraktım" dedi. Kamera kayıtları ve telefon baz eşleşmeleri ifadenin doğru olduğunu ortaya koydu.



POLİS ADIM ADIM İNCELEDİ

Kameraları detaylıca inceleyen polis, Damar'ın erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra evine gitmediğini, başka bir araca bindiğini ortaya koydu. Yapılan araştırmalarda, Damar'ın bindiği otomobilin kuzeninin kocasına ait olduğu belirlendi. İkilinin otomobille Küçükçekmece ve Başakşehir'e gittiği tespit edildi. Kamera çalışmalarında otomobilin daha sonra Bağcılar Mahmutbey'e gittiği anlaşıldı.

Elde edilen bilgiler üzerine Pınar Damar'ın kuzeninin dini nikahlı eşi Metin A. için gözaltı kararı alındı. Metin A.'nın Pınar Damar'ın yakınlarıyla birlikte Adli Tıp Kurumu önünde cenazenin teslim edilmesini beklediği belirlendi. Metin A. Adli Tıp Kurumu önünde gözaltına alındı.







"BİR ANLIK SİNİR İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİM BİR EYLEMDİR"

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli savcılıkta verdiği ifadesinde "Emniyette ki ifademde de belirttiğim üzere kendisiyle beş yıldır ilişkimiz vardı. Olay gecesinde ise böyle bir cinsel temas veya saldırıda bulunmadım. Kayabaşı tarafında mevkisini tam hatırlamadığım bir bölgede Pınar Damar araçtan inerek boş arazide beş dakika yanımdan uzaklaşarak gitti ve geri geldi. Olay anında ilk Küçükçekmece'deki evlerinin önünden alırken kendisi rızayla aracıma binmiştir. Herhangi bir zorlama söz konusu değildir. Kasten öldürme suçunu kabul ediyorum ancak kişiyi hüviyetinden yoksun bırakma suçunu kabul etmem. Yaptığım eylemde herhangi bir tasarlama veya planlama söz konusu değildir. Olay anında Pınar Damar'ın şahsıma yönelik hakaretleri nedeniyle bir anlık sinir ile gerçekleştirmiş olduğum bir eylemdir" dedi. Savcılık şüpheliyi tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.





TUTUKLANDI

Şüpheli hakimlikte suçunu kabul ettiğini belirtti. Nöbetçi hakimlik Metin A.'nın "Nitelikli şekilde kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.