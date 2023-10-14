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Giriş Tarihi: 14.10.2023 14:54 Son Güncelleme: 14.10.2023 15:31

Cansız bedenini kızı buldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi Karabağ Köyünde yaşayan ve kendisinden haber alamayan V.D’nin kızı babasının cansız bedenini evinde buldu.

Gökhan KOCAASLAN
Cansız bedenini kızı buldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi Karabağ Köyünde yaşayan 47 yaşındaki V.D.'den bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti. Eve giden V.D.'nin kızı babasını yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildiren V.D'nin kızı yardım istedi. Yapılan incelemede 47 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yapılan incelemenin ardından V.D'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Cansız bedenini kızı buldu
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