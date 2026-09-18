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Giriş Tarihi: 18.09.2026

Cansu öğretmen kaza kurbanı

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Cansu öğretmen kaza kurbanı
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Bartın'da otomobilin istinat duvarına çarpıp devrildiği kazada müzik öğretmeni Cansu Kocakurt (35) hayatını kaybetti, 3 aylık bebeği ile sürücü kayınpederi yaralandı. Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. H.Ç.K.'nin (73) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp devrildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu U.M.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cansu Kocakurt doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü H.Ç.K.'nin tedavisinin sürdüğü, durumu ağırlaşan 3 aylık torunu U.M.K.'nın ise yoğun bakım servisine alındığı bildirildi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Karapınar beldesindeki Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olduğu öğrenilen Cansu Kocakurt'un cenazesi ise memleketi Karabük'te toprağa verildi.

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Cansu öğretmen kaza kurbanı
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