Çantanın peşinden ölüme atladılar

Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl'de feci olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Uzungöl kenarında gezen Arap turist ailenin çantası göle düştü. Bunun üzerine iki Arap turist çantayı çıkarmak amacıyla göle atladı. Turistlerden biri, çantayla birlikte çevrede bulunan bir Türk vatandaşı tarafından sudan çıkarıldı. Diğer turist ise kısa süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölde botlar ve dalgıçlar eşliğinde sürdürülen arama çalışmalarında kayıp turiste henüz ulaşılamadı. Öte yandan, turistin suda kaybolduğu anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!