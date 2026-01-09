SON DAKİKA… Casperler Suç Örgütü’ne operasyon! 96 şüpheli gözaltına alındı: Evlerinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Yeni nesil silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen, Hamuş kod adlı İsmail Atız liderliğindeki suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütünün, İstanbul geneli ve başkaca şehirlerde yürüttüğü faaliyetler kapsamda, suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olma, örgüt propagandası yapma, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs etme, nitelikli yağma, nitelikli hırsızlık, silahlı tehdit, kasten yaralama, silahla kasten yaralama, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma, resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet etme, kasten yangın çıkarma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçlarını işlemeleri nedeniyle, 30/12/2025 tarihinde 145 'i tutuklu 223 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
YENİ TESPİTLERE ULAŞILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde, anılan silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam ettiğine yönelik yeni tespitlere ulaşıldı.
117 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Bu kapsamda, örgütün eylemlerinde yer aldığı, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca Instagram sosyal medya platformu üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında, 223 farklı adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimatlar verildi.
96 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan operasyonlarda 96 kişi gözaltına alındı. 5 adet ruhsatsız silah, 2 adet çelik yelek, 67 adet fişek ve 300 gram narkotik madde de ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin genellikle yaşı küçük şahısları örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri, yaşı küçük şahısları çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları ve sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.