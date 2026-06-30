Çapkanlar suç örgütüne operasyon! 5 milyar liralık yasadışı bahis ağı çökertildi: 24 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Çapkanlar' suç örgütü üyesi 28 şüphelinin banka hesaplarındaki olağanüstü hareketlilik, bilirkişi raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan yığın mali veri analiziyle mercek altına alındı. Kripto varlıklar ile elektronik para kuruluşlarından gelen verileri inceleyen uzmanlar, şüphelilerin gelir düzeyleriyle asla uyuşmayan, kaynağı belirsiz milyarlık transferler tespit etti.

5 MİLYAR TL SUÇ GELİRİ

Yapılan incelemelerde, yasadışı bahis sitelerinden gelen kirli paraların önce şüphelilerin banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Süreç içinde hesaplarda toplanarak devasa bir miktara ulaşan paranın, izini kaybettirmek amacıyla Elektronik Para Kuruluşları ve Kripto Varlık hesaplarına geçirildiği, oradan da güvenli kabul edilen "soğuk cüzdan" adreslerine transfer edilerek aklandığı ortaya çıkarıldı. Örgütün bu yöntemle tam 5.066.473.505,83 TL suç gelirini piyasaya sürdüğü belgelendi.

5 İLDE ŞAFAK OPERASYONU: 24 GÖZALTI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyaller ve yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi.