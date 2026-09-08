SON DAKİKA! ’Çapkanlar’ ve ’Yalçın’ suç örgütlerine yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN YASA DIŞI BAĞI

Yapılan çalışmalar sonucunda, "Çapkanlar" ve "Yalçın" olarak bilinen yapılanmaların yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında, aralarında yasa dışı bahis organizasyonunun örgüt lideri ve yöneticileri ile panel temin eden ve ofis çalışanlarının bulunduğu 58 suç örgütü üyesi belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tespitlerin ardından şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere toplam 8 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 64 ikamet adresi ve ofiste arama yapıldı, 35 şüpheli gözaltına alındı.

YASA DIŞI BAHİS PANELLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ele geçirilen çok sayıdaki dijital materyal üzerinde yapılan ön incelemelerde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Materyaller üzerinden "Mtpay" ve "Jbfinans" isimli yasa dışı bahis sitelerine entegre edilmiş panellere erişim yapıldığı tespit edildi.