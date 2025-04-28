Çapkın dolandırıcıdan 12 milyonluk vurgun

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Uğur T., iddiaya göre 2021-2024 yılları arasında, kendisini iç mimar ve emlakçı olarak tanıtıp, sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yazdığı güzellik uzmanı B.Ç. (33), finans uzmanı Ş.C.S. (43), eğitimci A.T. (50) ve muhasebeci G.T.'nin (33) de aralarında olduğu 6 kadınla tanışıp, gönül ilişkisi kurdu. Yine iddiaya göre, tüm kadınlarla ilişkisini aynı anda yürüten Uğur T., zaman ilerledikçe güvenlerini kazandığı kadınlardan, banka hesaplarının bloke edildiğini söyleyerek borç para istemeye başladı. 6 kadından parça parça ve farklı zamanlarda yaklaşık 12 milyon lira alan Uğur T., ilişkilerini sonlandırdı. Uğur T., aynı anda birlikte olduğu kadınlara, birbirlerinden de 'manevi ablam', 'dostum', 'en yakın arkadaşım' olarak bahsetti. Mağdurlar, verdikleri borçları ödemeyen Uğur T. hakkında suç duyurusunda bulunup, birbirlerine de sosyal medya üzerinden ulaşarak, tanıştı.'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alınan ve Bursa 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Uğur T. ise sorgusunda suçlamaları kabul etmeyerek, kimseyi dolandırmadığını, borç aldığını söyledi.