Caretta’ya dokunan 700 bin TL ödeyecek

Nesli tehlike altındaki caretta caretta deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli yuvalama alanlarından Antalya sahillerinde koruma önlemleri artırıldı. Her yıl mayıs-ağustos döneminde geceleri kumsallara çıkan dişi carettalar yumurtalarını bırakıyor, yaklaşık 45-60 gün sonra yavrular temmuz-eylül döneminde denize ulaşıyor. Türkiye'de belirlenen 22 yuvalama kumsalının 9'u Antalya'da bulunuyor ve bu alanlar Akdeniz'in en önemli üreme merkezleri arasında yer alıyor.

TÜZEL KİŞİLERE 3 KAT CEZA

Koruma kuralları kapsamında yuvalama sahalarına araçla girmek, ATV kullanmak, ateş ve mangal yakmak, çadır kurmak, kum almak, çöp bırakmak ve kaplumbağalara, yuvalarına ya da yumurtalarına zarar vermek yasak. Bu fiiller için kişi başına 699 bin 245 TL, tüzel kişiler için ise bunun 3 katı idari para cezası uygulanıyor.

TAVİZSİZ UYGULANMALI

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, özellikle ATV ve traktörlerin yuvaları tahrip ettiğini, çöpler ve yapay ışıkların yavruların denize ulaşmasını zorlaştırdığını belirterek, Boğazkent'te yuvaların üzerinde mangal yakıldığını, Kumluca'da ise bir carettanın bacağına kaldırım taşı bağlandığını söyledi. Canbolat, caydırıcılık için 699 bin 245 TL'lik cezaların tavizsiz uygulanması gerektiğini vurguladı. DHA