Carpe Diem nedir, ne anlama geliyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Carpe Diem ne demek, anlamı ne, hangi dil?

Carpe Diem hangi dil, anlamı ne sorusu birçok sağlık çalışanı tarafından sürekli olarak yöneltiliyor. Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası gözler carpe diem anlamına çevrildi. Latince olan bu kelime tamlaması, özellikle felsefede sıkça kullanılmaktadır. Peki, Carpe diem anlamı ne? Carpe diem ne anlama geliyor? İşte detaylar!
CARPE DIEM ANLAMI NE?
Carpe diem, Latin edebiyatının ünlü ozanı Horatius'un bir dizesinde geçen (Od'lar I, xi?) gününü gün et, zamanın tadını çıkar, günü yakala, anı yaşa veya günü yaşa gibi anlamlardaki özdeyişdir.
CARPE DIEM NE DEMEK?
Carpe Diem günü yakala anlamına gelmektedir. Latincedir.
CARPE DIEM NE ANLAMA GELİYOR?
Carpe Diem özdeyişi hedonist felsefenin bir savunucusu gibi gözükse de aslında gelecek hakkında endişelenmek yerine yaşanılan anın değerine vurgulamak için yapılan bir uyarıdır. 19. yüzyıl başlarında Byron'ın yapıtlarında sık sık geçen "günü yakala" (seize the day), deneyimdeki hazzı, yaşanmış yaşanmıştaki önemi gözden kaçırmamayı salık verir.
Kimi Hristiyan manzumelerindeyse "günü anlamlı yaşa" anlamında kullanılan özdeyiş, insanların bedenlerini uykuya hazırlamak yerine, ruhlarını ölüme hazırlamaları gerektiğini vurgulama konusunda örtük bir uyarı barındırır. Yarının (geleceğin) ne olacağı bilinmediği için, içinde bulunulan zamanın kıymetinin bilinmesi, yarına (geleceğe) mümkün olduğunca az güvenilmesi gerektiği vurgusu var.