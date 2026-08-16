Çarptı, üzerinden geçti, kaçtı!

Kocaeli'ndeki olay, 10 Ağustos'ta Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde meydana geldi. S.D. idaresindeki otomobil, işten çıkıp evine giden Aslı Kara'ya (17) çarptı. İddiaya göre kazanın ardından aracı durduran sürücü, yerdeki genç kızın üzerinden geçerek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Aslı Kara, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın yoğun bakıma kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü S.D., ertesi sabah polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan itirazlar üzerine bugün tekrar gözaltına alınan S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aslı Kara'nın ablası Aysel Kara, sürücünün alkollü olduğunu iddia ederek, olayın basit bir trafik kazası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Aysel Kara, "Sürücünün ikinci kez kardeşimin üzerinden geçmesi bizim için cinayete teşebbüstür" dedi.