Çarşaflı erkek hırsız tutuklandı

Adana'da 5 Temmuz'da Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde çarşaf giyen Yahya Güzel (35) ile Mevlüde Ç., sokakta bir süre yürüdükten sonra Halit Ö.'nün evinin önüne geldi. Şüphelilerden Mevlüde Ç. gözcülük yaparken, Yahya Güzel de maymuncukla evin kapısını açtı. Eve giren şüpheliler, yatak odasında gardıroptaki 80 gram burma bilezik, 3 altın yüzük, 1 altın kolye ile bin 900 lirayı çaldı.

Eve gelen Halit Ö. altın ve paralarının çalındığını görünce polisi aradı. Polis bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, iki şüphelinin bir gün önce aynı bölgede yüzleri açık şekilde keşif yaptıklarını belirledi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler saklandıkları evde yakalandı. Evde ruhsatsız tabanca, 20 mermi, esrar, 6 uyuşturucu hap, 134 bin lira, 205 avro ile 4 cep telefonu ele geçirdi. Yahya Güzel tutuklandı, Mevlüde Ç.'ye adli kontrol şartı uygulandı.