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Giriş Tarihi: 11.8.2023 13:49

Çarşamba’ya 'Şehit Eren Bülbül Parkı'

Bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit olan Eren Bülbül’ün adı, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir parka verildi.

İHA
Çarşamba’ya ’Şehit Eren Bülbül Parkı’
Çarşamba ilçesi Ali Fuat Başgil Mahallesi'ndeki parka, 6 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensuplarınca Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit edilen Eren Bülbül'ün adı verildi. Bundan böyle Ali Fuat Başgil Mahallesi'ndeki parkın adı 'Şehit Eren Bülbül Parkı' olacak.
Eren Bülbül'ün adının verildiği park hakkında açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "İyi ki varsın Eren. İyi ki varsın Ferhat Gedik. Trabzon'un Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düşen Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü rahmetle yâd ediyorum. Eren'i unutmayacak, adını 'Eren Bülbül Parkımızda' hep yaşatacağız" dedi.

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Çarşamba’ya 'Şehit Eren Bülbül Parkı'
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