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Giriş Tarihi: 10.09.2026

Çarşı iznine çıkan öğrencinin acı sonu

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çarşı iznine çıkan öğrencinin acı sonu
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İstanbul Heybeliada'da Deniz Harp Okulu'nda eğitimine yeni başlayan 19 yaşındaki Turan Kaynak, pazar günü çarşı iznine çıktı. İzin süresi sona ermesine rağmen birliğine dönmeyen gençten haber alınamaması üzerine okul yetkilileri durum gencin ailesine de bildirildi.

Balık adamların saat 07.00 sıralarında gerçekleştirdiği dalışlarda, denizin dibinde Turan Kaynak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Kaynak'ın cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı. Turan Kaynak'ın cenazesi Ankara Kazan'da toprağa verildi.

#İSTANBUL

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Çarşı iznine çıkan öğrencinin acı sonu
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