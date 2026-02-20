Casper’lar çetesine köstebek operasyonu

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Casper'lar' olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik dev operasyon için düğmeye bastı. 9 Ocak'ta düzenlenen operasyonlar kapsamında ele geçirilen dijital materyaller incelendi. İncelemeler neticesinde İstanbul merkezli Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak'ta örgüt üyelerinin kamu personelleriyle olan bağlantısı tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 9'u aktif, biri eski polis, bir gümrük memuru, bir zabıt kâtibi ve 5 sivil olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde sadece yerel UYAP sorgularının değil suç, aranma, araç ve en kritik olan Interpol/Uluslararası yakalama kayıtlarının örgüt üyelerine "servis edildiği" öğrenildi. Soruşturmanın en çarpıcı detayı, sorgulanan verilerin kapsamı oldu. Emniyetin yetkisi dahilinde olmayan Interpol arama kayıtlarının, şüpheli zabıt kâtibi tarafından sorgulandığı tespit edildi. Çete üyelerinin bu sızıntıyla, yurtdışında çıkış yapmadan önce haklarında uluslararası bir yakalama kararı olup olmadığını kontrol ettirerek, farklı ülkelere giriş-çıkış yaparken yakalanma riskini sıfıra indirmeyi hedefledikleri ve adli mekanizmanın attığı adımları önceden öğrenerek operasyonlardan kaçmayı planladıkları anlaşıldı. Bir dönem suç örgütleriyle teması tespit edilerek tutuklanan İ.T.'nin devam eden çalışmalarla çevresinde bulunan adliye, emniyet ve gümrükte çalışan kirli kamu personelleri de deşifre edildi. Gözaltındaki eski polis İ.T., bir dönem suç örgütleriyle temasının tespitin ardından yapılan adli işlemlerle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Devam eden çalışmalarda İ.T.'nin polis, gümrük bağlantıları üzerinden örgütün neyi amaçladığını belirlemek amacıyla çalışma yürütüyor.

