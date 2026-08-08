Casperlar çetesine müebbet kıskacı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni nesil suç örgütlerine yönelik kararlı mücadelesini sürdürüyor. Kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil suç çetesinin kanlı eylemlerine karşı yürütülen geniş çaplı soruşturma tamamlandı. Şüphelilerin; "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "Tasarlayarak öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Nitelikli yağma", "Silahla tehdit" ve "Örgüt propagandası yapma" suçları başta olmak üzere 12 ayrı maddeden cezalandırılmaları talep edildi ve iddianame mahkemece kabul edilerek şüpheliler hakkında kamu davası açıldı.

21 İLDE OPERASYON

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 223'ü yetişkin, 72'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 295 sanığın yargılaması sürerken, örgüt üyelerinin suç işlemeye devam ettiği tespit edildi. Harekete geçen başsavcılık; İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 21 ilde eşzamanlı operasyon için düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında 4 maktul ve 70 müştekiye yönelik toplam 52 ayrı kanlı eylem aydınlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 95'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çetenin örgütsel şeması da ortaya çıktı. Şemada örgüt lideri konumunda Hamuş kod adlı İsmail Atız bulunurken, onun yanında fikir ve eylem birliği içerisinde olan yönetici konumunda ise Mehmet Erhan Atız, Hüseyin Kaan Akkuş, "Burak Bulut" kod adlı İsmayil Gölgeli, "Çaki" kod adlı İsa Doğan, Süleyman Doğan ve "Dayı" kod adlı Serhat Başakçi yer aldı. Lider ve yöneticilerin Bahçelievler'de haksız kazanç elde etmek amacıyla bir araya geldikleri ortaya çıktı. İddianamede, "Casperlar"ın yanı sıra "Çirkinler" suç örgütünün de yöneticisi olduğu belirlenen Hüseyin Kaan Akkuş'un kirli yöntemleri gözler önüne serildi. Çekmeköy'de "SMT Filo Araç Kiralama" işyerini işleten Ferhat A.'nın ifadesine göre çete, Almanya kodlu (+49) hatlar üzerinden Whatsapp aracılığıyla dehşet saçtı. Tehditlere boyun eğmeyen işadamının telefon numarasını engellemesi üzerine çete üyeleri, 3 Ocak 2025 gecesi plakasız, siyah-turuncu renkli bir motosikletle dükkanın önüne gelerek 8-9 el ateş etti.

REKOR CEZA TALEBİ

Aralarında 7 maktulün ve 154 mağdurun bulunduğu kapsayıcı dosyada, rekor cezalar istendi. Başsavcılık, örgüt elebaşısı "Hamuş" kod adlı İsmail Atız ile örgüt yöneticileri Hüseyin Kaan Akkuş, İsa Doğan ve Burak Bulut'un da aralarında bulunduğu elebaşları için "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasının yanı sıra örgüt faaliyeti kapsamında işlenen tüm suçlardan ötürü hapis cezası talep etti.