Casusluk davasında ilk duruşma

İran istihbaratının Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı "muhalif kaçırma" operasyonu MİT'in radarına takılmış, geçen şubatta "By Sağlam Savunma Sanayii" şirketi sahibi İhsan Sağlam ve açığa alınan savcı Davut Yılmaz'ın aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından açılan davada sanıkların, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davut Yılmaz için 42, İhsan Sağlam için de 52 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. 16 tutuklu sanığın yargılanmalarına dün başlandı.Denizli, Yalova ve Zonguldak'ta adam kaçırma ve kaçırma teşebbüsü ile suçlandığını belirten Davut Yılmaz, "İhsan Sağlam'a Denizli'ye giderken arabamı vermiştim. Meğerse adam kaçırmaya girmişler" dedi. Yılmaz, "Ben suçlu, kriminal bir insan mıyım? O kadar örgütlü suçlar savcılığı yaptım. Üç kişinin ifadesiyle gözaltına alındım. 40 polisle evimi bastılar, didik didik aradılar. Boşu boşuna cezaevinde yatıyorum" diye konuştu.Çok ağır koronavirüs geçirdiği için unutkanlık yaşadığını ileri süren Yılmaz, hiçbir İran devlet görevlisiyle alakası olmadığını iddia etti. Yılmaz, terör savcılığı yaptığı dönemde şüphelilerin ifadelerinin Emniyet'te alınmasını istemediği için polislerle sürtüştüğünü, bu nedenle kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Mahkeme, sanıklardan Mehmet Emin Araci, Behnaz Ebrahimihajisarayi ve Tuba Eren'i adli kontrol şartıyla tahliye etti. Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.