‘Çat çat’ ve ‘bal tuzağı’ ile dolandırdılar

Ankara'da bazı gece kulüplerinde "fuhuş ve dolandırıcılık" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca müşteki ve tanık beyanlarının alınması, güvenlik kamerası görüntülerinin toplanması, yoğun denetim ve teknik takip çalışmalarının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Kızılay'da bulunan 4 eğlence mekânı mühürlendi. Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılık şubelerinin birlikte yürüttüğü operasyonda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.Halk arasında 'batakhane' olarak bilinen bu mekânlarda 'çat çat' tabiriyle ifade edilen dolandırıcılık yöntemi uygulandığı saptandı. İnternetten tanıştıkları erkeklerle sözde sevgili olarak görüşen kadınlar, buluşmaların gerçekleştiği bu mekânlarda erkekleri kandırarak aldıkları paraların bir kısmını mekân işletmecisine verip kalan kısmı da aralarında paylaşıyorlardı."Bal tuzağı" yönteminde ise "balkız" diye tabir edilen kadınlar, mekânlarda sürekli sirkülasyon hâlinde bulunuyor, görüştükleri erkeklere kısa süre sonra izlerini kaybettirerek dolandırıcılık zinciri devam ettiriliyordu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.