Çatak Çayı’nda rafting heyecanı

Çatak Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kano Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen rafting şampiyonasında; U19, U23 erkek, büyük erkek, büyük kadın, yıldız kadın, U23 karma, büyük karma ve yıldız karma kategorilerinde yarışlar düzenlendi. Üç gün boyunca akıntılı parkurda kıyasıya mücadele eden 180 sporcu, başarılı performansları ile izleyenlerden alkış aldı.

SPOR BİZİ BİRLEŞTİRİR

Yarışların tamamlanmasının ardından Çatak Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Ödül töreni; Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Fırat Sarıtaş, antrenörler ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Çatak Kaymakamı Abdullah Sarı, sporun toplumları bir araya getiren önemli bir güç olduğunu belirterek, "Sporun tüm dünyada, ülkemizde ve ilçemizde birleştirici bir gücü vardır. Bu organizasyonda da bu gücü hep birlikte görmüş olduk. Başta Sayın Valimize desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Kano Federasyonu Genel Koordinatörümüze ve kıymetli ekibine, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen tüm sporcularımıza, spor kulüplerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, emniyet ve jandarma güçlerimize, AFAD İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür programlarda yeniden buluşuruz" dedi.