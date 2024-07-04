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Giriş Tarihi: 4.7.2024 14:22 Son Güncelleme: 4.7.2024 15:14

Çatalca Başsavcısı Yunus Tunç göreve başladı

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Yunus Tunç görevine başladı. Göreve başlayan Başsavcı Yunus Tunç yaptığı açıklamada, “Yeni görev yerimizde hukuktan ve adaletten ayrılmadan, aziz milletimizin birliği, dirliği, huzur ve kardeşliğinin sonsuza dek sürmek hakkın ve hukukun tecellisi için görevimize başlamış bulunmaktayız. Önceki Başsavcımıza adliyeye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar diliyorum” dedi.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Çatalca Başsavcısı Yunus Tunç göreve başladı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, 13 Haziran 2024'te yayımlanan Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesiyle Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı görevini yürüten Yunus Tunç Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı. Başsavcı Yunus Tunç adliyedeki mesaisine başladı.

BAŞSAVCIDAN HUKUK MESAJI

Göreve başlayan Başsavcı Yunus Tunç yaptığı açıklamada, "Yeni görev yerimizde hukuktan ve adaletten ayrılmadan, aziz milletimizin birliği, dirliği, huzur ve kardeşliğinin sonsuza dek sürmek hakkın ve hukukun tecellisi için görevimize başlamış bulunmaktayız. Önceki Başsavcımıza adliyeye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar diliyorum" dedi.

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Çatalca Başsavcısı Yunus Tunç göreve başladı
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