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Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:06

Çatalca’da akılalmaz olay! Ekipler gözlerine inanamadı: O evden onlarcası çıktı!

İstanbul Çatalaca’da meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, gerekli izin belgeleri olmadan beslenen onlarca vahşi hayvan çıktı. İzinsiz bulunduran kişiye idari para cezası kesildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Çatalca’da akılalmaz olay! Ekipler gözlerine inanamadı: O evden onlarcası çıktı!
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gelen bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle birlikte Çatalca'daki bir evde denetim gerçekleştirdi.

21 MISIR YILANI, 18 PİTON...

"Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton yılanı, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanı tespit edildi. Ekiplerimiz tarafından söz konusu yılanlara el konularak koruma altına alındı. İlgili şahıs hakkında ise idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz olarak bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ÇATALCA

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Çatalca’da akılalmaz olay! Ekipler gözlerine inanamadı: O evden onlarcası çıktı!
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