Çatalca’da eğitim uçağı pistten çıktı: Pilot öğrenci yaralandı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çatalca Bahşayiş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eğitim uçuşu gerçekleştiren eğitim uçağı, iniş esnasında kuyruğunun piste sürtmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza-kırıma uğradı. Pistten çıkan uçaktaki pilotaj son sınıf öğrencisi B.B., hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

UÇAKTA HASAR MEYDANA GELDİ

Kaza nedeniyle uçakta hasar meydana gelirken, uçağın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde inceleme yapılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Çatalca ilçesi Bahsayiş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza - kırıma uğramıştır. Uçağın pilotu pilotaj son sınıf öğrencisi B.B., meydana gelen kazada hafif yaralanmış olup, kaza sonrasında bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör