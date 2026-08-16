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Giriş Tarihi: 16.08.2026 12:44

Çatalca'da kendini eve kapattı! Uzun namlulu silahla etrafa ateş açtı

Çatalca'da ailesiyle yaşadığı iddia edilen tartışmanın ardından kendini eve kilitleyerek çevreye ateş açan İrfan A., 4 gün süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu.

DHA Yaşam
Çatalca’da kendini eve kapattı! Uzun namlulu silahla etrafa ateş açtı
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İstanbul'un Çatalca ilçesiYalıköy Mahallesi'nde 13 Ağustos Perşembe günü olay meydana geldi. İddiaya göre, İrfan A. ile ailesi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Tartışma sırasında babasının fenalaşması üzerine adrese sağlık ekipleri çağrıldı. Yaşanan gerginliğin ardından İrfan A. kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÖRDÜNCÜ GÜNDE TESLİM OLDU

Olay yerine gelen jandarma ekiplerine ateş açtığı öne sürülen İrfan A. nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri, İrfan A.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 gün süren ikna çabaları bu sabah sonuç verdi. Teslim olmaya ikna edilen İrfan A., evinin bahçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından karakola götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#ÇATALCA #İSTANBUL

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Çatalca'da kendini eve kapattı! Uzun namlulu silahla etrafa ateş açtı
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