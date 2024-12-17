Çatalca’da öğrenciler “yerli malı haftası” etkinliklerinde buluştu

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda her yıl Aralık ayının ikinci haftası gerçekleştirilen "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" coşkuyla kutlandı. Yerli üretimi teşvik etmek ve öğrencilere yerli malı kullanmanın önemini vurgulamak için düzenlenen program pek çok ilke sahne oldu.

YERLİ MALI ÜRÜNLERDEN İLHAMLA TASARIM KIYAFET

75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin keçe, kâğıt gibi doğal ve dönüştürülebilir malzemeler ile tasarladıkları ürünleri, öğrenciler bir defile ile sergiledi. Yerli malı ürünlerden ilham alınarak tasarlanan kıyafetler izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Velilerin ve öğrencilerin kendi imkânları ile temin ettikleri geleneksel ürünler, yapılan sergide yerini aldı.

ÖĞRENCİLERİN YAPTIĞI MAKET HAVA ARAÇLARI SERGİLENDİ

Öğrenci, veli ve misafirlerin yoğun ilgisini çeken bir başka etkinlik ise maket hava araçları sergisi oldu. Savunma sanayimize değerli katkıları olan, yerli üretim yapan TUSAŞ ve BAYKAR firmalarının hediye ettiği üç boyutlu maketler öğrenciler tarafından atölyelerde yapılarak sergilendi. Sergilenen maketler öğrenciler tarafından tanıtıldı.

YERLİ OTOMOBİL TOGG DA İLKOKULDA

75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nun gerçekleştirdiği kutlama programına Çatalca Kaymamı Erdoğan Turan Ermiş de kendi aracı TOGG ile katıldı. Ülkemiz imkânları ile üretilen TOGG da bu etkinlik kapsamında sergilendi. Öğrencilerin TOGG'a yoğun ilgi gösterdikleri görüldü.

Geniş kapsamlı bir yerli malı haftasına imza atan Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'ndaki törene katılan Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ceylan ve daire amirleri bu etkinlikler kapsamında öğrenci ve katılımcılarla bir araya geldi. 75. Yıl İlköğretim Okulu Müdürü Yunus Emre Aytaç, bu yıl daha farklı bir konseptte ve geniş katılımla kutlanan Yerli Malı Haftası'na katılan herkese teşekkür etti.